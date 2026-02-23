Denuncian supuestos pagos estatales por más de $3.000 millones a la familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Katherine Miranda, representante y candidata al Senado - crédito Colprensa

La representante y candidata al Senado por la Alianza Verde, Katherine Miranda, presentó una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

A través de su cuenta oficial de X, la congresista afirmó que la familia del alto funcionario ha recibido, según sus palabras, pagos por más de $3.000 millones desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia.

"La familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha recibido más de $3.000 millones del Estado Colombiano desde que Gustavo Petro llegó al poder", indicó Miranda.

Miranda mencionó a María Clara Berrocal, esposa de Omar Jaramillo, hermano del ministro de Salud. Según su denuncia, la cuñada de Guillermo Alfonso Jaramillo firmó cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de $390 millones.

"María Clara Berrocal, esposa de Omar Jaramillo (hermano del ministro), firmó 4 contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de $390 millones", indicó Miranda.

Posteriormente, habló de los sobrinos del ministro de Salud (Sebastián Jaramillo Berrocal y Camilo Andrés Jaramillo Berrocal). En el caso de Sebastián Jaramillo Berrocal, la congresista Katherine Miranda señaló que firmó un contrato en 2024 con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por $72 millones.

En cuanto a Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, la candidata al Senado de la República aseguró que el sobrino del funcionario ha firmado 12 contratos con varias entidades. Además, señaló que Camilo Andrés Jaramillo Berrocal estaba sancionado por la Procuraduría General de la Nación.

“Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, otro sobrino, ha firmado 12 contratos con entidades como la Empresa Ferroviaria Regional, por más de $1.400 millones y OJO En 2023, fue sancionado por la PGN por seis meses y además imputado por interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht. Aun así, siguió contratando con el Estado”, indicó Miranda.

