El Sena presenta convocatoria para programas técnicos y tecnólogos: la formación es virtual y está abierta para más de 30.000 personas

Colombianos en el exterior y extranjeros con situación migratoria definida o con documento de identificación expedido en Colombia pueden aplicar a la oferta

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció nuevas oportunidades de estudio que permitirán a más de 30.000 personas en Colombia y en el exterior acceder a formación gratuita, certificada y flexible. Se trata de la Primera Oferta de Formación Titulada Virtual 2026, que busca fortalecer las competencias laborales de los estudiantes en sectores clave, se orienta a garantizar mayor acceso a la educación técnica y tecnológica.

Esta oferta va dirigida a todas las personas interesadas, incluyendo comunidades rurales, personas con discapacidad, comunidades Narp, pueblos indígenas, población Lgbt+, mujeres, colombianos en el exterior y extranjeros con situación migratoria definida o con documento de identificación expedido en Colombia.

Los requisitos generales para aplicar a los programas técnicos son tener al menos 14 años para programas, sin límite máximo de edad. Para los tecnólogos se exige título de bachiller y certificación en las pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), mientras que los técnicos no requieren título de bachiller.

Hay más de 40 programas disponibles en los niveles técnico y tecnólogo. Además, se suman tres nuevos programas: Gestión de Negocios y Finanzas, Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación e Implementación y Gestión de Bases de Datos.

“Tenemos disponibles 24 programas de nivel técnico, dentro de los cuales están contabilidad de operaciones comerciales y financieras, emprendimiento y fomento empresarial, asesoría comercial, proyectos agropecuarios entre otros y 18 programas en nivel tecnólogo dentro de los que tenemos análisis desarrollo de software, coordinación de procesos logísticos, gestión agroempresarial y tres nuevos programas”, precisó Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena, citado en un comunicado emitido el 21 de febrero.

El plazo de inscripción estará habilitado hasta el lunes 23 de febrero a través de la plataforma betowa.sena.edu.co, sección Virtual. Para postularse, es obligatorio estar registrado. El cronograma indica que las consulta y aplicación de pruebas Fase 1 se llevarán a cabo entre el 26 y 27 de febrero y la reprogramación de pruebas solo podrá efectuarse el 3 de marzo.

Por otro lado, la citación a matrícula y entrega y verificación de documentos se realizará entre el 24 de marzo y el 8 de abril y el inicio de la formación está programada para el 10 de abril.

Listado completo de programas ofertados

Técnico

• Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.

• Emprendimiento y Fomento Empresarial.

• Preselección de Talento Humano mediado por herramientas TIC.

• Asesoría Comercial.

• Proyectos Agropecuarios.

• Venta de Productos en Línea.

• Atención Integral al Cliente.

• Integración de Contenidos Digitales.

• Programación de Software.

• Servicios Comerciales y Financieros.

• Servicios y Operaciones Microfinancieras.

• Operaciones de Comercio Exterior.

• Control de Calidad en Confección Industrial.

• Patronaje Industrial de Prendas de Vestir.

• Saneamiento y Salud Ambiental.

• Servicio de Recepción Hotelera.

• Agente de Tránsito y Transporte.

• Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

• Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube.

• Comercio de Productos Sostenibles.

• Compras y Abastecimiento.

• Marketing Digital para el Sistema Moda.

• Operaciones Comerciales en Retail.

• Promoción de Contenidos en Medios Digitales.

Tecnólogo

• Análisis y Desarrollo de Software.

• Coordinación de Procesos Logísticos.

• Gestión Agroempresarial.

• Gestión Contable y de Información Financiera.

• Desarrollo Publicitario.

• Desarrollo Multimedia y Web.

• Desarrollo de Medios Gráficos Visuales.

• Gestión de Negocios y Finanzas.

• Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación.

• Implementación y Gestión de Bases de Datos.

• Gestión Integral del Transporte.

• Animación Digital.

• Gestión de Redes de Datos.

• Gestión Eficiente de la Energía

• Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda

• Desarrollo de Productos Electrónicos

• Animación 3D

• Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos

Programas nuevos en esta oferta

• Gestión de Negocios y Finanzas

• Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación

• Implementación y Gestión de Bases de Datos

“La modalidad virtual no tiene horarios fijos, lo que permite a los aprendices organizar su tiempo según sus responsabilidades, siempre cumpliendo con las actividades académicas establecidas”, precisó el Sena en el comunicado.