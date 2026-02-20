Colombia

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Militares localizaron artefactos explosivos en Toribío y evitaron una ofensiva atribuida a las disidencias de las Farc; mientras en Arauquita un vehículo tipo Titan fue atacado, dejando a un suboficial herido durante combates con el ELN

Las autoridades informaron sobre el hallazgo y neutralización de dos cilindros bomba en una vereda de Cauca, atribuidos a disidencias armadas, durante patrullajes para preservar la integridad de la población y el personal militar - crédito @Ejercito_Div3

El Ejército Nacional informó que el 19 de febrero que frustró un atentado planeado contra sus tropas en el norte del departamento de Cauca tras ubicar y desactivar dos cilindros bomba en la vereda La Natala, en el municipio de Toribío.

La operación, según reportó la Tercera División del Ejército Nacional, neutralizó una amenaza que buscaba atacar a los militares desplegados para labores de control territorial en la zona.

Los artefactos explosivos, instalados presuntamente por integrantes de la Estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, fueron hallados en medio de las labores de patrullaje del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 12. Las autoridades señalaron que la intención era atacar a los uniformados que mantienen presencia en el área, donde persisten enfrentamientos con grupos armados ilegales.

El Ejército Nacional frustró un
El Ejército Nacional frustró un atentado en la vereda La Natala, Toribío, Cauca, al desactivar dos cilindros bomba instalados por disidencias de las Farc - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El Equipo de Explosivos y Demoliciones, Exde, del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 12 realizó la destrucción controlada de los cilindros bomba, evitando daños tanto a la fuerza pública como a la población civil. De acuerdo con lo divulgado por la autoridad militar, a través de X, “gracias a la intervención del grupo Exde, fueron neutralizados sin afectaciones a la fuerza pública ni a la comunidad”.

Tras esta acción, las tropas reforzaron el dispositivo de seguridad y continúan las operaciones ofensivas para ubicar a los responsables de instalar los explosivos. La presencia militar en la región se mantiene ante el riesgo de nuevos intentos de ataque.

La operación militar logró neutralizar
La operación militar logró neutralizar una amenaza contra los uniformados que ejecutan labores de control territorial en el norte del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X

El Ejército Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier elemento o comportamiento sospechoso, y alertó sobre la persistencia de riesgos asociados a la presencia de artefactos explosivos en el norte de Cauca. Las autoridades insisten en la colaboración con la población para mitigar el impacto de acciones violentas ejecutadas por estructuras armadas ilegales.

La información oficial difundida por la Tercera División del Ejército Nacional subrayó: “Las tropas mantienen el dispositivo de seguridad y continúan las operaciones militares para neutralizar amenazas y proteger a las comunidades del departamento del Cauca”. El despliegue operativo busca prevenir nuevos incidentes y fortalecer la seguridad en una zona marcada por la confrontación con grupos armados residuales.

Explosivos instalados por integrantes de
Explosivos instalados por integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias Farc fueron hallados por el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 12. - crédito @Ejercito_Div3 / X

Ataque contra vehículo blindado del Ejército desató combates en zona rural de Arauquita

Otro hecho de violencia reportado por las autoridades ocurrió en la tarde del 18 de febrero cuando un automotor blindado tipo Titán, empleado para el transporte de personal militar en zonas de alto riesgo, fue atacado en el área rural de Arauquita, departamento de Arauca.

Según informó el Ejército Nacional de Colombia, la agresión se produjo en el sector conocido como La Pesquera, donde unidades adelantaban una operación militar orientada a fortalecer el control territorial.

En Arauquita un vehículo blindado
En Arauquita un vehículo blindado fue atacado y un suboficial resultó herido durante combates con el ELN - crédito Suministrado a Infobae Colombia

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque dejó como saldo a un suboficial herido, sin que hasta el momento se haya informado sobre más lesionados o capturas. Las autoridades tampoco precisaron el tipo de explosivo utilizado ni el número exacto de personas que participaron en la emboscada. Tras la agresión, se produjeron enfrentamientos entre las tropas y presuntos miembros del ELN en la zona.

El automotor atacado, un vehículo Titán, está diseñado para brindar protección frente a explosivos improvisados y ataques con armas de fuego. La estructura blindada permitió mitigar el impacto y facilitó la evacuación del personal. Las operaciones militares continuaron de inmediato en el sector, con el despliegue de patrullajes y acciones de control en áreas consideradas estratégicas, según señaló el Ejército.

Un vehículo blindado tipo TITÁN
Un vehículo blindado tipo TITÁN del Ejército Nacional fue atacado en el sector La Pesquera, Arauquita, durante una operación de control territorial contra el ELN - crédito suministrado a Infobae Colombia

Tras el ataque, las autoridades intensificaron sus labores de verificación para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y ubicar a los responsables. La presencia institucional permanece activa en La Pesquera, donde se mantiene la búsqueda de los autores materiales del atentado.

