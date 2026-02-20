Entre juguetes y ropa encontraron dos armas de fuego tipo carabina en una encomienda en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Encuentran armas en encomienda en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Una operación de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá derivó en el decomiso de dos armas de fuego tipo carabina. Las armas estaban ocultas entre ropa y juguetes dentro de una encomienda que, según los reportes, había partido de Guaduas y tenía como destino la ciudad de Ibagué.

La acción se produjo durante una inspección rutinaria en la terminal aérea el 19 de febrero de 2026, donde agentes adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto sometieron distintos paquetes a revisión con escáner. El procedimiento permitió detectar irregularidades en el contenido de dos cajas, cuyo análisis posterior confirmó la presencia de los artefactos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El escaneo de encomiendas, que suelen transportar objetos cotidianos como juguetes y prendas, se ha convertido en una herramienta clave para identificar intentos de tráfico ilegal de armas. Durante el 2026, los controles operativos y preventivos han resultado en la incautación de más de 158 armas de fuego en Bogotá. Las autoridades destacan que este tipo de decomisos es producto de la combinación entre vigilancia sistemática y la aplicación de tecnología en las inspecciones.

La Policía sostiene que mantener estos estándares de control en aeropuertos y puntos de envío masivo impulsa la reducción de delitos asociados al porte ilegal de armas en la capital.

Gracias a los controles de la Policía Nacional, se logró la incautación de dos armas de fuego que iban camufladas dentro de cajas de cartón entre ropa y juguetes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta

Las autoridades de Colombia confiscaron un extenso arsenal vinculado a la estructura criminal liderada por alias Iván Mordisco en el departamento del Meta, frustrando planes de atentados contra la fuerza pública y civiles en la región.

El Ministerio de Defensa anunció el 15 de febrero de 2026 que se ofrecen recompensas de hasta 3.076 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv) por datos que lleven a la captura de alias Mordisco y Antonio García, además de hasta 2.307 smlmv por información sobre alias Pablito, Pablo Beltrán, Gabino (todos miembros del ELN) y Marlon, vinculado a la estructura de Mordisco.

Entre el material incautado figuran 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores - crédito Ejercito Nacional

Se reforzó la necesidad de la colaboración comunitaria, destacando el rechazo oficial a quienes mantienen actividades delictivas en la zona.

El operativo se desarrolló en la vereda La Floresta del municipio de El Castillo y fue ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Las fuerzas incautaron 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores, material que, según información oficial, iba a ser utilizado en atentados en los departamentos de Meta y Guaviare.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, aseguró que la acción representa un golpe efectivo para la estructura armada de Mordisco y reduce la posibilidad de ataques en la región, mientras que el coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra manifestó que estos decomisos impiden el uso de explosivos lanzados desde drones y la instalación de minas antipersonal.

Autoridades destacaron que el arsenal incautado representaba una amenaza directa contra la vida y la seguridad de la población y la Fuerza Pública - crédito Ejercito Nacional

Además, instó a la ciudadanía a reportar movimientos sospechosos y colaborar a través de los canales dispuestos: el Cuerpo élite Policial (317 896 5777), la línea contra el crimen (314 358 7212) y la línea contra el terrorismo (107).

La coordinación institucional fue señalada como un elemento determinante para anticipar y neutralizar amenazas, afectando las fuentes logísticas y operativas de los grupos ilegales. El desmantelamiento de depósitos de armamento reduce el riesgo para la población y refuerza el mensaje oficial de intolerancia total ante el terrorismo.

Las recientes acciones de la Policía Nacional y demás entidades demuestran el impacto de la vigilancia coordinada y el uso de tecnología en la lucha contra el tráfico de armas y la criminalidad organizada en Colombia. La colaboración entre fuerzas del orden y la ciudadanía, junto con incentivos para la denuncia, fortalece la capacidad institucional para anticipar y neutralizar amenazas, contribuyendo a la seguridad en distintas regiones del país.