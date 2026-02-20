Daniel Briceño desató la indignación de artistas por compartir su foto con una crítica al Gobierno: “Haces campaña con mi imagen”

Daniel F. Briceño aseguró que el Gobierno Petro está matando a la ciudadanía con la reforma a la salud - crédito @Danielbricen/X

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, que aspira a llegar a la Cámara de Representantes con el aval del Centro Democrático, desató una ola de críticas en redes sociales por una particular fotografía que compartió. En ella, se le ve posando frente al Ministerio de Salud y con un enorme letrero que contiene la imagen de varios artistas.

La pancarta tiene un mensaje crítico hacia el Gobierno nacional por su gestión en materia de salud: “Nos están matando con la reforma a la salud”. Briceño incluyó las imágenes de los artistas porque, en su momento, respaldaron a la actual administración y sus propuestas.

“Desde el Ministerio de Salud: ¡El gobierno Petro nos está matando con la reforma a la salud! ¿Dónde están los artistas que hacían activismo por la vida?“, escribió el concejal en su cuenta de X, donde publicó la fotografía.

Algunos de los artistas cuya imagen apareció en el letrero se pronunciaron y cuestionaron las acciones de Briceño. Entre ellos está Julio César Herrera, reconocido por participar en la producción Yo soy Betty, la Fea. El actor advirtió sobre las consecuencias de la publicación del exconcejal y de la manera como está haciendo campaña electoral.

“En un país violento sumercé haciendo este tipo de campaña?”, cuestionó.

El funcionario respondió asegurando que hay otras conductas que, a su juicio, sí deberían ser consideradas violentas: “Violencia era salir a marchar al lado de la Primera Línea para incendiar el país. Eso si era violencia”, indicó.

En un comentario posterior, el actor reafirmó su postura,y argumentó que en un país como Colombia, el hecho de señalar envía un mensaje claro: “ataquen más fuerte”. “Era necesaria la imagen, porque yo solamente estoy hablando de eso? Aquí los pecados de lado y lado son grandes. No y no… es una manera muy violenta de pedir votos!“, añadió.

El cantante y compositor Mario Muñoz, de la banda Doctor Krápula, se sumó a los comentarios de rechazo, advirtiendo que el exconcejal de Bogotá está utilizando su imagen para hacer campaña, pero sin exponer propuestas concretas para la ciudadanía.

“Aquí estoy viendo como haces campaña con mi imagen y no propones nada para el pueblo, solo que le bajen al salario mínimo”, escribió.

Briceño respondió también, enlistando algunas ideas como acabar el derroche y con la burocracia, la defensa de la empresa, una política de austeridad, la evaluación obligatoria para profesores, entre otros. “Eso no lo ves porque eres un enchufado conveniente”, aseveró.

La actriz y cantante Diana Ángel no se quedó atrás. Criticó el uso de su imagen por parte del funcionario y pidió a un profesional en Derecho indicar si sus acciones podrían implicar la infracción de alguna normativa. “Haciendo campaña política con mi imagen? Ah, mira tu!.. Algún abogado por aquí que me ayude con este asunto?”, señaló.

Al igual que con los comentarios anteriores, el exconcejal contestó con un mensaje esquivo, en el que señaló a la artista de opinar y criticar desde la “doble moral”. “Te puedo recomendar unos buenos … pero eso sí, puedes contratar al mejor abogado del mundo y ese no te podrá quitar la doble moral", precisó.

El abogado Iván Cancino aportó al debate, asegurando que no hay manera de que un profesional en Derecho logre que Briceño elimine la publicación de sus redes sociales y añadió un mensaje de tinte político.

“Y ni el mejor del mundo podrá hacer quitar esa imagen. Ella misma la usó pero ahora guarda silencio y además no quiere que le recuerden su complicidad con petro”, señaló Cancino.