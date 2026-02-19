Colombia

Operativos en Suba y Ciudad Bolívar buscan controlar disposición inadecuada de residuos en Bogotá

Las autoridades recolectaron 65 m³ de residuos, recuperaron 200 m² de espacio público y aplicaron medidas correctivas para garantizar la disposición adecuada de desechos

Las autoridades inspeccionaron puntos críticos
- crédito Alcaldía Local de Suba

La Alcaldía Local de Suba y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en coordinación con entidades distritales y la Policía Nacional, realizaron operativos de control y limpieza para prevenir la disposición inadecuada de residuos y escombros en el espacio público. Estas acciones se enmarcan en la normatividad ambiental y de convivencia, y buscan garantizar condiciones de limpieza y seguridad en diferentes sectores de la capital.

En el sector de La Trinitaria, la Alcaldía Local de Suba desarrolló un operativo dentro de la Operación Espacio Público, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sobre disposición de residuos.

Durante la jornada se identificaron dos construcciones que realizaban disposición incorrecta de residuos, por lo que se impusieron medidas correctivas de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

Además, se abordó a una ciudadana que disponía residuos en horarios no autorizados, a quien se le realizó un llamado de atención y orientación pedagógica sobre los lugares y horarios permitidos para la disposición de desechos.

Una ciudadana fue llamada la
- crédito Lina Gasca/Colprensa

En otro caso, un ciudadano intentó arrojar residuos voluminosos en el punto intervenido y, al ser requerido por la Policía Nacional, evadió la autoridad. Minutos después fue capturado y se le aplicó una medida correctiva según el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, por incumplimiento de la orden policial.

El alcalde local de Suba, César Salamanca, afirmó: “En Suba no vamos a permitir que unos pocos afecten la calidad de vida de la comunidad. Continuaremos adelantando operativos de control y acciones pedagógicas para garantizar el cumplimiento de la norma y proteger el espacio público”.

La Alcaldía Local resaltó la coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, la UAESP, la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el fin de fortalecer la limpieza, seguridad y recuperación del espacio público.

Ciudad Bolívar: limpieza integral y recuperación de espacio público

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar lideró una jornada integral de limpieza en el sur de Bogotá, interviniendo 19 puntos críticos y logrando la recolección de 65 metros cúbicos de residuos y la recuperación de más de 200 metros cuadrados de espacio público.

Equipos de la Alcaldía, UAESP
- crédito Sofía Toscano/Colprensa

Los puntos intervenidos incluyeron:

  • Corredor de la avenida Villavicencio
  • Altos de la Estancia
  • El Espino
  • Perdomo Alto
  • Santo Domingo
  • Madelena

Durante la operación se realizaron inspecciones territoriales para identificar puntos críticos, intervenciones pedagógicas para sensibilizar a la comunidad sobre la disposición adecuada de residuos, embellecimiento del Parque Manitas, y uso de maquinaria amarilla para la recolección de escombros y elementos voluminosos.

La jornada contó con la participación de entidades como LIME, Jardín Botánico de Bogotá (JBB) y la UAESP, junto con equipos operativos en territorio, incluyendo gestores locales y personal de Derechos Humanos.

Con jornada integral de limpieza,
- crédito Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Acciones permanentes de control y prevención

La Administración Distrital y las Alcaldías Locales indicaron que continuarán con acciones de recuperación, control y seguimiento en las localidades, con el fin de preservar los espacios urbanos y ambientales y prevenir la reaparición de puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos.

Se recordó a los ciudadanos que el arrojo de muebles, colchones, escombros y otros elementos voluminosos en el espacio público es sancionable, y que existen mecanismos formales para su disposición:

  • Programación de recolección a través de la Línea 110, con el operador de aseo, para muebles viejos, colchones, escombros y otros elementos voluminosos.
  • Ecopuntos semanales, cajas estacionarias distribuidas en diferentes localidades, donde se pueden disponer gratuitamente muebles y escombros.

Estas acciones buscan fortalecer la limpieza, la seguridad y la recuperación ambiental de las localidades, promoviendo la responsabilidad ciudadana y el cumplimiento de la normativa sobre disposición de residuos.

