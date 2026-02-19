Colombia

Hombre que afirma ser ‘therian-rata’ fue detenido tras cometer un hurto en Bogotá: la comunidad lo agredió y todo quedó en video

En video quedó captado el momento exacto cuando, en la localidad de Suba, un sujeto que manifiestó identificarse como animal recibió golpes ante el acto delictivo que había cometido momentos antes

Cinco ciudadanos retienen a un
Cinco ciudadanos retienen a un ladrón therian tras el robo de un celular - crédito Infobae Argentina/Captura video

El auge de jóvenes autodenominados therians —personas que manifiestan identificarse como animales— continúa generando conversaciones intensas en los entornos digitales de Colombia.

El fenómeno, que ya circulaba en otros países de América Latina, llegó al debate público colombiano tras un episodio ocurrido en el barrio Costa Azul, en la localidad de Suba, en Bogotá.

El caso tomó visibilidad cuando a través de las redes sociales se difundió la captura de un hombre que se define como “therian-rata”. De acuerdo con información preliminar, este individuo se encontraba acompañado por otra persona, y había robado un teléfono móvil a una joven en plena vía pública.

Vecinos y transeúntes presentes en el lugar respondieron de manera inmediata. Un grupo de unas cinco personas persiguió al señalado ladrón y logró detenerlo, recurriendo a la violencia antes de entregarlo a las autoridades. Mientras tanto, el otro implicado consiguió escapar y hasta el momento no ha sido localizado.

