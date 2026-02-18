Secuestro de 13 técnicos en Suárez, Cauca, por frente ‘Jaime Martínez’ de disidencias

- crédito Colprensa

La Compañía Energética de Occidente denunció el secuestro de 13 técnicos que integraban brigadas de mantenimiento preventivo en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.

Según la información divulgada por BLU Radio, los trabajadores pertenecen a la empresa contratista Unión de Trabajadores de la Energía y fueron interceptados mientras cumplían labores operativas en el territorio.

El hecho se presentó en la vía que comunica el casco urbano de Suárez con la vereda Altamira. De acuerdo con lo reportado, los operarios fueron abordados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos en contra de su voluntad.

La empresa informó que los técnicos hacían parte de brigadas de mantenimiento preventivo y que el secuestro ocurrió cuando se desplazaban en zona rural del municipio. La denuncia fue realizada mediante un comunicado oficial en el que la compañía detalló las circunstancias generales del caso.

Tras conocerse lo ocurrido, la Compañía Energética de Occidente anunció la suspensión inmediata de las actividades que adelantaban los técnicos en el área afectada. La decisión, según indicó la empresa, se mantendrá mientras se restablecen las condiciones de seguridad necesarias para retomar las labores relacionadas con el servicio de energía eléctrica en la región.

En el documento difundido por la compañía se advirtió que la situación compromete la integridad del personal operativo y tiene efectos sobre el desarrollo habitual de las tareas técnicas programadas. La empresa señaló que la continuidad y la calidad del suministro de energía eléctrica en la zona podrían verse impactadas como consecuencia de la interrupción de estas actividades.

En el comunicado se indicó que, “este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona”. La declaración forma parte del pronunciamiento oficial emitido luego de confirmarse la retención de los trabajadores.

Los 13 técnicos cumplían funciones asociadas al mantenimiento preventivo del sistema eléctrico en el municipio caucano. Estas brigadas tienen como objetivo realizar intervenciones programadas para conservar en adecuado estado la infraestructura y prevenir fallas en la prestación del servicio.

El secuestro se produjo específicamente en el trayecto que conecta el casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, un corredor vial que sirve de enlace entre el centro poblado y sectores rurales. Allí, de acuerdo con la denuncia empresarial, se presentó la interceptación por parte del grupo armado mencionado.

La Compañía Energética de Occidente no entregó mayores detalles sobre el estado de los trabajadores ni sobre eventuales contactos para lograr su liberación, pero reiteró la suspensión de las operaciones técnicas en el área como medida inmediata frente a la situación registrada.

El frente ‘Jaime Martínez’, señalado como responsable de la retención, hace parte de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, según lo consignado en la denuncia. La empresa atribuyó directamente a ese grupo la acción ocurrida en la zona rural de Suárez.

La interrupción de las labores implica la paralización temporal de los trabajos de mantenimiento preventivo que se adelantaban en el municipio. Estas actividades forman parte de los procesos técnicos necesarios para asegurar el funcionamiento continuo del sistema eléctrico en el territorio.

La compañía enfatizó en que la medida adoptada busca priorizar la seguridad de su personal operativo ante los hechos reportados. Mientras no existan garantías para el desarrollo seguro de las tareas, las brigadas permanecerán sin operar en el sector afectado.

El caso fue dado a conocer públicamente el 17 de febrero de 2026, fecha en la que se informó sobre la retención de los trabajadores y la suspensión de las operaciones. La denuncia empresarial puso en conocimiento la situación ocurrida en el municipio de Suárez, Cauca, y las consecuencias inmediatas derivadas del secuestro de los 13 técnicos