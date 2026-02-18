Santander: estos son los cortes de la luz este miércoles 18 de febrero

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este miércoles 18 de febrero, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Altos de Bellavista, Bellavista, Panorama, Miradores del Campo, Miradores De La Florida II, Los Alpes, Santa Ana, Altos de Santa Ana, Mirador del Santuario, Hacienda Real del Sur, Villa Helena, Villareal Sur, Carlos Pizarro, Altos de Villabel, Adeviposan, Escoflor y algunos sectores de Nuevo Villabel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas El Cuarenta, El Toboso, Cañaverales y sectores de La Fortuna y Los Aljibes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios La Molienda, Asomunicha, Las Villas y algunos sectores de la vereda Monte Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio El Diamante sectores de las carreras 18, 18A y 18B entre avenidas 87 y 89.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Silvestre sectores de las manzanas 37, 40 y 41.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bachiga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios La Molienda, Asomunicha, Las Villas y algunos sectores de la vereda Monte Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Montes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios José Antonio Galán, San Miguel de La Sierra y algunos sectores de Helena Santos Rosilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Brisas Del Mutis sectores de las carreras 13W y 14W entre calles 60B y 60 Bis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo San Dimas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimiento Sabanagrande, Veredas Buenavista, Esperanza, San Isidro, Unión Naranjito, Quebrada Larga, Monte Bello, Arales, Quitianes, San José y algunos sectores de Loma de Candela, La Floresta, La Palma y Bajo Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Campestre Norte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrios La Concepción y algunos sectores de San Martin.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Corregimiento Cruces, Veredas El Venado, Las Cruces, Otoval, Llano De Vargas, La Reforma, San Antonio, San Pablo, Agua Blanca y Milán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento La Hermosura, Veredas San José, Santa Barbara, Sitio Nuevo, Turcal y Guamitos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Vereda Candelaria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanizaciones Pablo Acuña, Buen Vivir y Villa Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Ceiba sectores de la diagonal 15 y carreras 17E y 17F con calles 60 y 61.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrio Centro sectores de las carreras 10 y 11 entre calles 10 y 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chacara y Apure.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Quinal Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Planada Del Cerro sectores de las calles 34, 35 entre carreras 46 y 49.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Barrios Angosturas y Villa Del 2000.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tope.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Culebrilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nemizaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Villa Campestre sectores de las calles 20A, 20B, 20C, 21 y 21A entre carreras 19 y 21E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:10 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Plan De Armas y algunos sectores de Dorada, Popayán y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Fiscal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cantera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guadual.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Veredas El Venado y sectores de La Reforma, Otoval y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Veredas Santo Domingo, La Colorada; y, sectores de Cuatro Bocas, Ciénaga Del Opón y Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pirigua, Vegas, Palmar y Pitones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Cuarenta y El Toboso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Fontana sectores de las carreras 21A y 21B con calle.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Navas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Otro Mundo y Naranjos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Cincuentenario Edificio DAS.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas El Cuarenta, El Toboso, Cañaverales y sectores de La Fortuna y Los Aljibes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Pedro sectores de la transversal 46A entre diagonales 56 y 58.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Centro sectores de las calles 6, 7 con carreras 7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Altos de Bellavista, Bellavista, Panorama, Miradores del Campo, Miradores De La Florida II, Los Alpes, Santa Ana, Altos de Santa Ana, Mirador del Santuario, Hacienda Real del Sur, Villa Helena, Villareal Sur, Carlos Pizarro, Altos de Villabel, Adeviposan, Escoflor y algunos sectores de Nuevo Villabel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Galán.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Las Vueltas y Peña Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda De La Torre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.