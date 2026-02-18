Colombia

Policía retuvo en Nariño un camión con más de diez toneladas de azúcar, arroz y hasta latas de atún de contrabando: este era su destino

Las autoridades también decomisaron productos de aseo y bebidas energizantes. Ninguno de los productos contaba con el registro sanitario del Invima

Las autoridades encontraron 10 toneladas del contenido alimenticio que sería transportado a la capital vallecaucana - crédito Policía Nacional

En un operativo conjunto de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se incautaron más de diez toneladas de alimentos perecederos y algunos productos de aseo de contrabando en Pasto, Nariño. El cargamento provenía del municipio de Ipiales y estaba destinado a Cali, Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo durante acciones de control y fiscalización en las vías, cuando agentes de la Polfa detuvieron un camión para hacer una revisión de su carga.

En la inspección notaron que se transportaban productos alimenticios y mercancía que, en primer lugar, no contaba con la documentación que acreditara su legal ingreso a Colombia, y no disponía de los registros sanitarios expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Dentro del vehículo de carga se hallaron 8.630 kilos de arroz y 1.500 kilos de azúcar. Además, se incautaron 1.200 unidades de elementos de aseo junto a 6.850 unidades de atún y bebidas energéticas de marcas no especificadas.

La Policía informó que la mercancía estaba avaluada comercialmente en más de 130 millones de pesos.

Tras revisar los documentos y entrevistar a los ocupantes del camión, las autoridades procedieron a efectuar la aprehensión y traslado inmediato de la mercancía a disposición de la Dian, entidad responsable de adelantar los trámites administrativos correspondientes.

La mayor Lady Johanna Velasco Oliva, jefa de la División de Control Operativo Ipiales, afirmó que este resultado contribuye a la protección del sector agropecuario, ya que “contrarresta el contrabando que afecta a los productores nacionales, defiende la economía formal y salvaguarda la salud pública al impedir la comercialización de productos sin control sanitario”.

La uniformada explicó que la operación corresponde a la Estrategia Nacional para la Protección de la Economía Legal y el fortalecimiento del comercio formal, que es una política conjunta de la Policía Nacional y la Dian para evitar la circulación de productos alimenticios ilegales, especialmente en áreas fronterizas.

Policías descargando el material de
Policías descargando el material de contrabando - crédito captura de pantalla Polfa

Por su parte, la Polfa reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o sospecha sobre comercialización ilegal de mercancías, para lo cual mantiene activa la línea anticontrabando 159 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva en la recepción de información.

La mayor Velasco agregó que estos operativos son “una defensa de la economía formal, porque evitan la evasión de impuestos, promueven el comercio legal y salvaguardan la salud pública al impedir la comercialización de productos sin control sanitario”.

Policía incautó casi media tonelada de marihuana en operativo vial en el Valle del Cauca

Un operativo de la Policía Nacional permitió sacar de circulación 459 kilos de marihuana que eran transportados por el corredor rural del municipio de Sevilla, en el centro del Valle del Cauca.

El decomiso se realizó durante labores de prevención y control llevadas a cabo por la Seccional de Tránsito y Transporte (Setra) y la Seccional de Carabineros y Ambiental (Secar) del Departamento de Policía Valle, según información oficial.

Este fue el cargamento incautado
Este fue el cargamento incautado por las autoridades, en el Valle del Cauca - crédito Policía Valle del Cauca

El hallazgo ocurrió cuando las unidades de la Policía ordenaron detener una camioneta Chevrolet Dmax blanca. El conductor ignoró la señal de pare, recorrió un tramo más, se bajó del automotor y se dio a la fuga.

Al revisar el vehículo, los policiales encontraron 175 paquetes rectangulares que contenían marihuana, con un peso exacto de 459,88 kilogramos.

La Policía Nacional aseguró que el área rural de Sevilla es un corredor estratégico para estructuras dedicadas al narcotráfico y al multicrimen, que emplean este trayecto para el transporte de sustancias ilícitas en el resto del país.

Las autoridades indicaron que los cargamentos suelen tener como origen el norte del Cauca y su destino abarca diferentes regiones del país, donde la marihuana es distribuida en pequeñas cantidades.

Tanto la camioneta como la sustancia incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los procedimientos judiciales correspondientes. La Policía Nacional agregó que este fue un resultado operacional que sigue debilitando las finanzas de las organizaciones criminales.

