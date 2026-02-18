Colombia

Los ganaderos respondieron a Gustavo Petro y dijeron cuáles son las verdaderas razones del aumento en el precio de la carne

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, afirmó que las declaraciones del presidente de la República van en contravía de ayudar al sector, en especial, en Córdoba

En 2025, el sector ganadero
En 2025, el sector ganadero vendió al exterior 30.456 toneladas de carne a unos 29 países frente a 24.769 toneladas en 2024 - crédito Fedegán

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) descartó que las exportaciones de carne sean responsables del aumento en el precio de la carne de res en Colombia. Según la entidad, los factores que explican la subida son internos, sobre todo, el mayor consumo interno y las distorsiones en la oferta nacional. Sostiene que, a pesar de una producción cercana a un millón de toneladas de carne durante 2025, la desaceleración en la oferta formal no está relacionada con el comercio exterior.

El presidente del gremio, José Félix Lafaurie, resaltó que vincular el alza de los precios con las exportaciones, como lo hizo el presidente Gustavo Petro, es incorrecto. “El sector está intentando exportar con una tasa de cambio a $3.600, que le resta competitividad a Colombia frente a otros actores importantes como Brasil, que es el principal exportador hoy en día”, precisó.

De igual manera, enfatizó en que la producción destinada al mercado local es mucho mayor que los volúmenes enviados al exterior, lo que desmonta la tesis oficial del Gobierno que atribuye la subida de precios a las exportaciones. Y es que, en 2025, Colombia exportó 30.456 toneladas de carne a 29 destinos internacionales, lo que superó las 24.769 toneladas de 2024. No obstante, estas cifras resultan marginales frente a una producción nacional próxima al millón de toneladas.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo
José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, afirmó que las exportaciones de carne de res no están suspendidas - crédito @jflafaurie/X

Lafaurie cuestionó la narrativa del Ejecutivo: “El presidente a veces no tiene el rigor debido para analizar las cosas. Colombia está inmersa en una economía que funciona bajo las reglas del libre mercado. Lo que se exporta es muy pequeño en comparación con la producción que se deja para el consumo interno”.

A qué responde el aumento en los precios

Aseguró que el aumento en los precios al consumidor responde en gran parte al incremento en el sacrificio de bovinos y al mayor consumo nacional sostenido por mejores ingresos. “Lo que sí es cierto es que el sacrificio creció cerca de 7 % el año pasado, señal de que hubo mayor demanda interna. Ese repunte estuvo impulsado por un mejor ingreso disponible durante buena parte del año, especialmente en el primer semestre”, detalló.

Citó que el salario mínimo aumentó más del 23% en 2026, lo que facilitó que amplios sectores hayan incrementado el consumo de proteína animal. Según Fedegán, el precio de la carne subió 9,6% en 2025, frente a apenas 0,68% en 2024.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que podría suspenderse la exportación de carne para sobrellevar la emergencia económica en Córdoba - crédito Presidencia

En el rubro de exportación de ganado en pie, el gremio reportó el envío de 227.429 animales al exterior en 2025, cifra inferior a las 238.600 cabezas embarcadas en 2024. Esto vuelve insostenible la hipótesis de que el alza de precios internos se debe a este componente.

No hay relación

El presidente ejecutivo de Fedegán recalcó que “al final, es tan poco lo que se exporta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, las exportaciones de carne no tienen nada que ver con el incremento del precio interno”. El gremio dice que apoya este argumento con datos históricos, al señalar que hubo años con exportaciones elevadas sin impacto relevante sobre los precios locales, y periodos con bajas exportaciones que sí coincidieron con un alza del índice de precios al consumidor. Esto refuerza la falta de correlación directa.

Por su parte, el director de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, Óscar Cubillos Pedraza, explicó que la oferta también se ve afectada por distorsiones derivadas del contrabando y la actividad clandestina. “Cuando el consumidor percibe que el precio es muy alto, reduce la compra. Eso disminuye la demanda de los frigoríficos por novillos y termina impactando al productor”, argumentó el especialista.

El inventario ganadero durante el
El inventario ganadero durante el primer ciclo de vacunación indicaba una población bovina y bufalina de 30.057.019 que disminuyó a 29.702.709 para el segundo ciclo del mismo año (354.310 animales menos de un ciclo al otro) - crédito ICA

Retos adicionales

Por supuesto, el país enfrenta retos adicionales en las regiones limítrofes con Venezuela, donde el contrabando reduce el inventario ganadero formal. Por ejemplo, en el ciclo de vacunación de 2025, el inventario nacional se redujo de 30.057.019 a 29.702.709 cabezas, es decir, 354.310 animales menos.

Además, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, la disminución fue de 31.453 bovinos. Fedegán asocia la merma a la salida irregular de ganado hacia el país vecino.

La Federación advirtió sobre las consecuencias negativas de los anuncios oficiales para el sector ganadero, en particular para departamentos como Córdoba. José Félix Lafaurie puntualizó que culpar a las exportaciones por la subida de precios solo desvía la atención de los problemas estructurales, y podría desmotivar a los productores más vulnerables. Como propuesta de solución, considera fundamental robustecer los sistemas de registro y trazabilidad ganadera. El fortalecimiento de estos mecanismos permitiría frenar la informalidad y contribuir a estabilizar el mercado.

