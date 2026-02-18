Katherine Miranda celebró mantenerse contra la reforma a la salud del Gobierno Petro: “¿Cuántos Kevin más tendríamos?”

Katherine Miranda celebró ser parte del grupo de congresistas que no aprobaron la reforma de salud del Gobierno - crédito Colprensa

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, expresó su satisfacción al referirse al fracaso de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, un proyecto que estuvo en el centro de la controversia política y social desde que inició la administración del presidente de izquierda.

Katherine Miranda, que es una crítica abierta del presidente Petro y su administración, no dudó en mostrar su opinión sobre la derrota de la propuesta, al asegurar que su rechazo a la reforma fue una de las razones de su caída en el Congreso, lo cual festejó.

A través de un mensaje en su cuenta de X, la legisladora no ocultó su orgullo por la negativa a la reforma y lanzó duras críticas al sistema de salud del país: “Estoy feliz de haber ayudado a hundir la reforma a la salud!!! Imagínese hoy todo el sistema de salud bajo el control del gobierno. 😡 Cuántos Kevin más tendríamos? Cuántos pacientes más sin medicamentos ni atención!!! Deje de preocuparse por mi curul, preocúpese por su gobierno (sic)”.

Katherine Miranda expresó públicamente su satisfacción tras el fracaso de la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro - crédito @KatheMirandaP/X

Las palabras de Katherine Miranda llegaron tras la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años que falleció el 13 de febrero debido a complicaciones derivadas de su hemofilia. La tragedia se vio agravada por la falta de acceso al medicamento esencial para su tratamiento, que la Nueva EPS no entregó desde el 12 de diciembre, pese a las constantes solicitudes de su madre.

Este caso desató una serie de acusaciones entre el Gobierno nacional y la oposición, en donde se involucró la reforma a la salud como uno de los temas más debatidos.

La postura de Miranda es un tanto polémica, pues es criticada por sectores cercanos a la administración nacional y por algunos miembros de la izquierda; a pesar de que en el pasado apoyó el ascenso de Petro a la Presidencia de la República en 2022, la senadora se mostró cada vez más desilusionada con su Gobierno.

El trágico fallecimiento de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años, tras no recibir los medicamentos necesarios para tratar su hemofilia, intensificó el debate sobre el sistema de salud colombiano - crédito Europa Press

Miranda se distancia del Gobierno, convirtiéndose en una de las voces más críticas dentro del Congreso. Algunos sectores la acusan de “darle la espalda” a sus ideales progresistas, un cambio que la misma congresista justifica como una necesidad de alinearse con lo que considera los intereses de la ciudadanía.

La reacción sobre este aspecto en contra de la congresista fue proveniente del activista político de izquierda Maicol Cajamarca, que no tardó en criticar el papel de Miranda en la derrota de la reforma. En el mensaje, advirtió que su postura en contra de la reforma a la salud podría costarle caro en las elecciones legislativas de 2026.

“@KatheMirandaP, así te verás el domingo 8 de marzo a las 5:30 P.M. luego de que te enteres de tu contundente derrota por traicionar al progresismo y por ayudar a hundir las Reformas Sociales para la dignidad de la sociedad colombiana. ¡El pueblo te dará una buena lección! ✊🏼🇨🇴 (sic)”, escribió Cajamarca en sus redes sociales, junto a una imagen de la congresista llorando, hecha con inteligencia artificial.

El activista político Maicol Cajamarca no tardó en reaccionar ante el rechazo de Katherine Miranda a la reforma a la salud - crédito @maicajamarca_/X

A pesar de las críticas, Miranda se mantuvo firme en su postura. En su respuesta, dejó claro que su principal preocupación es el bienestar de los colombianos, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades graves y crónicas como Kevin Acosta.

Según la congresista, el sistema de salud en Colombia sí requiere una reforma, pero no bajo los términos propuestos por el Gobierno. Ella se opuso firmemente a la iniciativa y explicó sus razones, al señalar que la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) podría desencadenar un colapso, aumentar la corrupción y generar problemas adicionales, como el alto costo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), entre otros factores.