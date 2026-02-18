Emergencias en Calarcá, Quindío: sismo de 3.1, granizada y caída de árbol dejan dos heridos

- crédito Colprensa

En la tarde del martes, el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, enfrentó varias emergencias casi de manera simultánea, entre ellas un movimiento sísmico, un aguacero con granizo y la caída de un árbol de gran tamaño en el parque principal Simón Bolívar. De acuerdo con la información divulgada por SEMANA, las autoridades locales entregaron un balance preliminar de los hechos y de las personas afectadas.

El alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco informó que la caída del árbol dejó como resultado dos personas heridas, además de afectaciones en dos establecimientos comerciales ubicados en la zona. Los lesionados fueron un adulto mayor y una mujer que presentó heridas abiertas en la cabeza, según el reporte entregado por la administración municipal.

“Tuvimos un suceso en la Plaza de Bolívar, un árbol cayó afectando a dos personas y dos negocios, La tertulia y el Café de Frank”, dijo el mandatario.

El alcalde precisó que las personas lesionadas presentaron heridas leves y que una de ellas fue trasladada al hospital La Misericordia, sin que se registraran casos de gravedad. De acuerdo con su declaración, ambos afectados recibieron atención médica tras el incidente ocurrido en el parque principal.

Luego de la caída del árbol, diferentes organismos de atención de emergencias acudieron al lugar para controlar la situación. La Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DOGERD), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional acordonaron el área afectada con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes y facilitar las labores de intervención.

Las autoridades realizaron el corte de las partes restantes del árbol y adelantaron su retiro del parque, trabajos que se desarrollaron mientras persistían las lluvias en el municipio. Estas acciones buscaron restablecer las condiciones de seguridad en uno de los puntos más concurridos de la localidad.

Minutos antes del incidente con el árbol, el Servicio Geológico Colombiano había emitido un boletín informando sobre un sismo registrado en ese municipio. Según el reporte oficial, el evento ocurrió a las 14:56 y tuvo una magnitud de 3.1, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

La coincidencia temporal entre el movimiento telúrico y las precipitaciones generó un escenario de múltiples emergencias en un corto lapso. El aguacero estuvo acompañado de granizo, lo que incrementó las afectaciones en distintos sectores del municipio durante la tarde.

En relación con las condiciones climáticas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido previamente sobre un incremento en la nubosidad y en las lluvias en amplias zonas del país. El informe señalaba cielo entre parcial y mayormente cubierto, así como probabilidad de precipitaciones en regiones como la Pacífica, el sur y occidente de la Andina, el sur de la región Caribe y la Amazonia.

Para el martes 17 de febrero, el pronóstico indicaba predominio de condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional, con lluvias de intensidad fuerte en el suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

De igual manera, el reporte meteorológico contemplaba precipitaciones para el miércoles 18 de febrero en diversas zonas del país. Entre las áreas mencionadas con mayores registros de lluvia se encontraban el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el oriente de Amazonas.

Las autoridades locales mantuvieron el monitoreo de la situación tras los hechos registrados en Calarcá, mientras avanzaban las labores de limpieza y aseguramiento del parque principal. El balance oficial se concentró en las dos personas heridas y en las afectaciones a los establecimientos comerciales mencionados por el alcalde, sin que se reportaran otros daños de consideración derivados del sismo o de la granizada.