Colombia

Emergencias en Calarcá, Quindío: sismo de 3.1, granizada y caída de árbol dejan dos heridos

Un sismo de 3.1, una granizada y la caída de un árbol en el parque Simón Bolívar dejaron dos heridos y afectaciones en dos negocios en Calarcá, Quindío, según reporte oficial del alcalde municipal

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

En la tarde del martes, el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, enfrentó varias emergencias casi de manera simultánea, entre ellas un movimiento sísmico, un aguacero con granizo y la caída de un árbol de gran tamaño en el parque principal Simón Bolívar. De acuerdo con la información divulgada por SEMANA, las autoridades locales entregaron un balance preliminar de los hechos y de las personas afectadas.

El alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco informó que la caída del árbol dejó como resultado dos personas heridas, además de afectaciones en dos establecimientos comerciales ubicados en la zona. Los lesionados fueron un adulto mayor y una mujer que presentó heridas abiertas en la cabeza, según el reporte entregado por la administración municipal.

“Tuvimos un suceso en la Plaza de Bolívar, un árbol cayó afectando a dos personas y dos negocios, La tertulia y el Café de Frank”, dijo el mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Caída de árbol en Kennedy
Caída de árbol en Kennedy afecto a dos viviendas - crédito captura de pantalla City TV

El alcalde precisó que las personas lesionadas presentaron heridas leves y que una de ellas fue trasladada al hospital La Misericordia, sin que se registraran casos de gravedad. De acuerdo con su declaración, ambos afectados recibieron atención médica tras el incidente ocurrido en el parque principal.

Luego de la caída del árbol, diferentes organismos de atención de emergencias acudieron al lugar para controlar la situación. La Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DOGERD), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional acordonaron el área afectada con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes y facilitar las labores de intervención.

Las autoridades realizaron el corte de las partes restantes del árbol y adelantaron su retiro del parque, trabajos que se desarrollaron mientras persistían las lluvias en el municipio. Estas acciones buscaron restablecer las condiciones de seguridad en uno de los puntos más concurridos de la localidad.

Minutos antes del incidente con el árbol, el Servicio Geológico Colombiano había emitido un boletín informando sobre un sismo registrado en ese municipio. Según el reporte oficial, el evento ocurrió a las 14:56 y tuvo una magnitud de 3.1, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

La coincidencia temporal entre el movimiento telúrico y las precipitaciones generó un escenario de múltiples emergencias en un corto lapso. El aguacero estuvo acompañado de granizo, lo que incrementó las afectaciones en distintos sectores del municipio durante la tarde.

- crédito imagen ilustrativa
- crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia

En relación con las condiciones climáticas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido previamente sobre un incremento en la nubosidad y en las lluvias en amplias zonas del país. El informe señalaba cielo entre parcial y mayormente cubierto, así como probabilidad de precipitaciones en regiones como la Pacífica, el sur y occidente de la Andina, el sur de la región Caribe y la Amazonia.

Para el martes 17 de febrero, el pronóstico indicaba predominio de condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional, con lluvias de intensidad fuerte en el suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

De igual manera, el reporte meteorológico contemplaba precipitaciones para el miércoles 18 de febrero en diversas zonas del país. Entre las áreas mencionadas con mayores registros de lluvia se encontraban el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el oriente de Amazonas.

Las autoridades locales mantuvieron el monitoreo de la situación tras los hechos registrados en Calarcá, mientras avanzaban las labores de limpieza y aseguramiento del parque principal. El balance oficial se concentró en las dos personas heridas y en las afectaciones a los establecimientos comerciales mencionados por el alcalde, sin que se reportaran otros daños de consideración derivados del sismo o de la granizada.

Temas Relacionados

EmergenciasCalarcáQuindíoSismoColombia -Noticias

Más Noticias

Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian: Claves para responder a tiempo

La Dian envía requerimientos a empresas y personas para verificar obligaciones fiscales. Expertos y una creadora de contenido explican cómo leer el documento, reunir soportes y responder dentro del plazo para evitar sanciones

Qué debe hacer si le

Gustavo Petro eliminó mensaje en X tras polémica por video y señalamientos de ‘fake news’

El presidente Gustavo Petro borró una publicación en X luego de críticas por un video en el que usuarios afirmaron que intentó identificar erróneamente a la congresista Ángela Vergara, quien enfrenta una situación familiar

Gustavo Petro eliminó mensaje en

CNE reporta casi 6.000 testigos electorales inscritos para 2026 y detalla partidos y regiones con más registros

Con corte al 15 de febrero, el CNE informó que 5.970 testigos electorales ya fueron inscritos para 2026, con mayor participación de Cambio Radical-Alma y registros concentrados en Cesar, Valle del Cauca y Córdoba

CNE reporta casi 6.000 testigos

Predial 2026: piden intervención de diferentes entidades para frenar cobros que superarían el límite del 3%

Aleida Noguera solicitó a entes de control y autoridades catastrales intervenir ante denuncias de aumentos del predial que, según contribuyentes, exceden el tope legal del 3 % y han generado protestas en varias regiones

Predial 2026: piden intervención de

Bogotá será sede de Motos al Parque el 21 y 22 de febrero de 2026, con agenda de exhibiciones y lanzamientos

Las actividades se desarrollarán entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. e incluyen espacios para pruebas, shows de acrobacia, zonas para asistentes con mascotas y la presentación de nuevas tecnologías y accesorios

Bogotá será sede de Motos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre el silencio y el

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin felicitó a la

J Balvin felicitó a la “súper cabra” Michael Jordan por su cumpleaños: “Gracias por inspirar”

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano se coronó como el ganador tras ser el primero en llegar a Cartagena

Laura G se sumó a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: así fue su ingreso en el programa inaugural

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Deportes

Medellín dio el golpe en

Medellín dio el golpe en Uruguay por la Copa Libertadores: victoria 2-1 sobre Liverpool en fase previa

El último amistoso de la selección Colombia antes del Mundial 2026 será en Estados Unidos: esta será la ciudad

Cuándo vuelve a jugar Medellín por la Copa Libertadores: define la clasificación ante Liverpool

Luis Javier Suárez figura entre los delanteros más veloces de la Champions League: no es el único colombiano

Otro entrenador quedó desempleado en la Liga BetPlay: este es el quinto técnico despedido por malos resultados