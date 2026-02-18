Colombia

Disputa interna de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra deja muerto en Sabana de Torres

Un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra fue hallado sin vida en zona rural de Sabana de Torres el 12 de febrero de 2026. La Policía atribuye el crimen a disputas por rentas ilegales

El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra fue reportado en zona rural del municipio de Sabana de Torres, en Santander, y estaría vinculado con disputas internas relacionadas con el manejo de rentas criminales, según una publicación de la emisora BLU Radio.

De acuerdo con la Policía, la orden para cometer el crimen habría sido impartida por un cabecilla financiero de esa estructura armada, quien se presentaría ante la comunidad como comerciante y ganadero en el municipio de San Martín, en el departamento del Cesar. Las autoridades señalaron que esta persona ya se encuentra plenamente identificada.

El cuerpo fue encontrado en la noche del jueves 12 de febrero de 2026 en la vereda Mata de Plátano, a un costado de una vía rural, y la víctima presentaba impactos de arma de fuego. Según los datos suministrados por la institución, el hombre sería conocido con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, indicó que el fallecido presuntamente integraba las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y que dentro de la organización cumpliría funciones relacionadas con la recolección de rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.

La hipótesis principal apunta a que el homicidio estaría relacionado con diferencias internas por el manejo del dinero obtenido de actividades ilícitas. En ese contexto, las autoridades sostienen que la confrontación por la administración de esos recursos habría derivado en la decisión de atentar contra la vida del hombre hallado en zona rural de Sabana de Torres.

“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.

Las autoridades indicaron que avanzan en labores de inteligencia y en procesos de investigación criminal para lograr la captura de los responsables y esclarecer de manera integral lo ocurrido. En ese sentido, el coronel Arévalo precisó que se adelantan actuaciones orientadas a establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo el crimen.

“Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados”, señaló el coronel Arévalo.

Como parte de las acciones desplegadas, la Policía activó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios. Estas unidades trabajan de manera articulada para recopilar información, verificar datos y fortalecer el proceso investigativo en torno al homicidio.

El hallazgo del cuerpo se produjo específicamente en la vereda Mata de Plátano, ubicada en jurisdicción rural de Sabana de Torres. El cadáver fue encontrado a un costado de la vía, lo que permitió a las autoridades iniciar los actos urgentes correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su posterior análisis.

La identificación de la víctima como presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se basa en información recopilada por las autoridades durante las primeras indagaciones. Según la Policía, el hombre sería el encargado de recoger recursos ilegales en varios municipios del sur del Cesar, función que lo vinculaba directamente con la estructura financiera del grupo.

En relación con el presunto determinador del crimen, la institución reiteró que se trata de un cabecilla financiero que mantiene una fachada como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar. Las autoridades sostienen que esta persona dio la instrucción para ejecutar el homicidio en medio de las diferencias internas por la recolección de dinero.

Finalmente, el coronel Néstor Arévalo invitó a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de hechos delictivos, recordando que pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 o a la línea contra el crimen 314 358 7212, canales habilitados para recibir denuncias y datos que apoyen las investigaciones en curso.

