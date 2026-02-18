Congresista animalista denunció que el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó desalojo de animales en refugio de Bogotá

Ordena desalojo de Granja en el sur de Bogotá, denunció Senadora animalista Esmeralda Hernández - crédito Prensa Esmeralda Hernández

La senadora Esmeralda Hernández denunció que la decisión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de ordenar el desalojo de la Granja La Marielita, ubicada en el Ecobarrio La Esmeralda, pondrá en peligro a 113 animales actualmente protegidos en el santuario y podría dejar a numerosas familias y estudiantes sin acceso a sus iniciativas de educación ambiental y apoyo emocional.

La medida, que debe ejecutarse a más tardar el 10 de marzo, fue calificada por Hernández como arbitraria y objeto de repudio, ya que no existe orden judicial que la respalde y contradice reconocimientos previos otorgados por el propio Distrito.

De acuerdo con la senadora Hernández, la Granja La Marielita ha sido durante más de 20 años un espacio de rehabilitación y adopción de animales víctimas de maltrato o abandono, gestionado sin fines de lucro por la Fundación Sociocultural Emmanuel y sostenido a través del trabajo comunitario en el barrio La Esmeralda.

“Queremos denunciar ante la ciudad y el país que sin que medie una orden judicial, el alcalde Galán ha ordenado desalojar este santuario creado y mantenido exclusivamente por la comunidad del barrio, un escenario maravilloso que lo único que ha hecho es servir a la ciudad con un proyecto ambiental, social y comunitario para salvar y ayudar a animales abandonados o víctimas de distintas formas de maltrato. Las especies que están acá no se usan para reproducción, venta ni consumo, son animales recuperados y este ha sido su hogar por más de 20 años”, expresó Hernández.

Senadora Esmeralda Hernández Denunció Desalojo Arbitrario De Granja En Ecobarrio Del Sur De Bogotá - crédito @EsmeHernandezSi/X

Pese a que la administración distrital, a través de su Secretaría de Ambiente, premió tanto al ecobarrio como al santuario como referentes en prácticas ambientales, trabajo comunitario y protección animal, la orden de desalojo del Idrd rompe con ese reconocimiento institucional. La decisión impactaría no solo a los animales rescatados, sino también a cientos de estudiantes de colegios y universidades que semanalmente participan de experiencias educativas en el espacio.

Según la denuncia, la Granja contribuye a la cohesión social del sector e integra prácticas rurales sostenibles en un entorno urbano, mientras educa a nuevas generaciones sobre el respeto a la naturaleza.

Entre los 113 animales protegidos por el santuario se encuentran conejos, gallos que eran utilizados para peleas, patos, gansos y otras especies rescatadas del abandono y el maltrato.

La decisión impactaría no solo a los animales rescatados, sino también a cientos de estudiantes de colegios y universidades que semanalmente participan de experiencias educativas en el espacio - crédito Prensa Esmeralda Hernández

Jhon Alexander López, voluntario de la Granja, detalló: “Si se concreta la medida de desalojo, los animales quedarán a la deriva y sería muy negativo para ellos y para cientos de niños y jóvenes que vienen cada semana. Aquí tenemos conejos, gallos que eran usados para peleas, patos, gansos, conejos y otros animales rescatados. Aquí los vacunamos, desparasitamos, les damos un nombre, creamos identidad y a través de un proceso educativo con jardines, colegios y universidades, sensibilizamos sobre lo que significa la relación que debe tener la humanidad con el ambiente y los animales”.

El santuario, además de su labor de rescate, es un centro de apoyo emocional para niños, jóvenes y adultos, que encuentran allí acompañamiento a través del cuidado animal.

La senadora Hernández informó que junto con la comunidad convocó una mesa técnica para el 19 de febrero, en la que participarán el IDRD, IDIPYBA, la Secretaría de Ambiente Distrital y el ICA. El objetivo es exponer la situación y buscar la suspensión de la orden, respaldando el llamado ciudadano de proteger este espacio.

La medida, que debe ejecutarse a más tardar el 10 de marzo, fue calificada por Hernández como arbitraria y objeto de repudio, ya que no existe orden judicial que la respalde y contradice reconocimientos previos otorgados por el propio Distrito - crédito Prensa Esmeralda Hernández

Hernández subrayó que se trata de un proceso construido durante años en el territorio y rechazó la imposición de decisiones desde “el escritorio”.

Invitó al alcalde Galán a que “deje de inventarse problemas persiguiendo estas iniciativas maravillosas y se dedique más bien a los verdaderos flagelos del espacio público: las basuras y bandas delincuenciales que azotan a comerciantes y vecinos en vías y parques de la ciudad. En relación con La Granja Marielita no vamos a permitir el desalojo de los animales y la destrucción de un proyecto de respeto por la naturaleza”.

El plazo máximo para ejecutar el desalojo fijado por el Distrito es el próximo 10 de marzo.