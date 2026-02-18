Colombia

Congresista animalista denunció que el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó desalojo de animales en refugio de Bogotá

Entre los 113 animales protegidos por el santuario se encuentran conejos, gallos que eran utilizados para peleas, patos, gansos y otras especies rescatadas del abandono y el maltrato

Guardar
Ordena desalojo de Granja en
Ordena desalojo de Granja en el sur de Bogotá, denunció Senadora animalista Esmeralda Hernández - crédito Prensa Esmeralda Hernández

La senadora Esmeralda Hernández denunció que la decisión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de ordenar el desalojo de la Granja La Marielita, ubicada en el Ecobarrio La Esmeralda, pondrá en peligro a 113 animales actualmente protegidos en el santuario y podría dejar a numerosas familias y estudiantes sin acceso a sus iniciativas de educación ambiental y apoyo emocional.

La medida, que debe ejecutarse a más tardar el 10 de marzo, fue calificada por Hernández como arbitraria y objeto de repudio, ya que no existe orden judicial que la respalde y contradice reconocimientos previos otorgados por el propio Distrito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la senadora Hernández, la Granja La Marielita ha sido durante más de 20 años un espacio de rehabilitación y adopción de animales víctimas de maltrato o abandono, gestionado sin fines de lucro por la Fundación Sociocultural Emmanuel y sostenido a través del trabajo comunitario en el barrio La Esmeralda.

“Queremos denunciar ante la ciudad y el país que sin que medie una orden judicial, el alcalde Galán ha ordenado desalojar este santuario creado y mantenido exclusivamente por la comunidad del barrio, un escenario maravilloso que lo único que ha hecho es servir a la ciudad con un proyecto ambiental, social y comunitario para salvar y ayudar a animales abandonados o víctimas de distintas formas de maltrato. Las especies que están acá no se usan para reproducción, venta ni consumo, son animales recuperados y este ha sido su hogar por más de 20 años”, expresó Hernández.

Senadora Esmeralda Hernández Denunció Desalojo Arbitrario De Granja En Ecobarrio Del Sur De Bogotá - crédito @EsmeHernandezSi/X

Pese a que la administración distrital, a través de su Secretaría de Ambiente, premió tanto al ecobarrio como al santuario como referentes en prácticas ambientales, trabajo comunitario y protección animal, la orden de desalojo del Idrd rompe con ese reconocimiento institucional. La decisión impactaría no solo a los animales rescatados, sino también a cientos de estudiantes de colegios y universidades que semanalmente participan de experiencias educativas en el espacio.

Según la denuncia, la Granja contribuye a la cohesión social del sector e integra prácticas rurales sostenibles en un entorno urbano, mientras educa a nuevas generaciones sobre el respeto a la naturaleza.

Entre los 113 animales protegidos por el santuario se encuentran conejos, gallos que eran utilizados para peleas, patos, gansos y otras especies rescatadas del abandono y el maltrato.

La decisión impactaría no solo
La decisión impactaría no solo a los animales rescatados, sino también a cientos de estudiantes de colegios y universidades que semanalmente participan de experiencias educativas en el espacio - crédito Prensa Esmeralda Hernández

Jhon Alexander López, voluntario de la Granja, detalló: “Si se concreta la medida de desalojo, los animales quedarán a la deriva y sería muy negativo para ellos y para cientos de niños y jóvenes que vienen cada semana. Aquí tenemos conejos, gallos que eran usados para peleas, patos, gansos, conejos y otros animales rescatados. Aquí los vacunamos, desparasitamos, les damos un nombre, creamos identidad y a través de un proceso educativo con jardines, colegios y universidades, sensibilizamos sobre lo que significa la relación que debe tener la humanidad con el ambiente y los animales”.

El santuario, además de su labor de rescate, es un centro de apoyo emocional para niños, jóvenes y adultos, que encuentran allí acompañamiento a través del cuidado animal.

La senadora Hernández informó que junto con la comunidad convocó una mesa técnica para el 19 de febrero, en la que participarán el IDRD, IDIPYBA, la Secretaría de Ambiente Distrital y el ICA. El objetivo es exponer la situación y buscar la suspensión de la orden, respaldando el llamado ciudadano de proteger este espacio.

La medida, que debe ejecutarse
La medida, que debe ejecutarse a más tardar el 10 de marzo, fue calificada por Hernández como arbitraria y objeto de repudio, ya que no existe orden judicial que la respalde y contradice reconocimientos previos otorgados por el propio Distrito - crédito Prensa Esmeralda Hernández

Hernández subrayó que se trata de un proceso construido durante años en el territorio y rechazó la imposición de decisiones desde “el escritorio”.

Invitó al alcalde Galán a que “deje de inventarse problemas persiguiendo estas iniciativas maravillosas y se dedique más bien a los verdaderos flagelos del espacio público: las basuras y bandas delincuenciales que azotan a comerciantes y vecinos en vías y parques de la ciudad. En relación con La Granja Marielita no vamos a permitir el desalojo de los animales y la destrucción de un proyecto de respeto por la naturaleza”.

El plazo máximo para ejecutar el desalojo fijado por el Distrito es el próximo 10 de marzo.

Temas Relacionados

Congresista animalistaAlcalde de BogotáDenuncia por desalojoRefugio en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Petro volvió a convocar marchas contra la suspensión del incremento del salario mínimo de 2026: “Se defiende con dignidad”

El primer mandatario insistió en que el decreto se determinó según el criterio ordenado por la Constitución Política de 1991

Petro volvió a convocar marchas

Iván Cepeda prometió mantener los beneficios salariales y pensionales del Gobierno Petro para militares y policías

El aspirante presidencial aseguró que dará continuidad a las mejoras económicas vigentes para la fuerza pública y que trabajará en fortalecer su bienestar institucional

Iván Cepeda prometió mantener los

‘Rata’ reveló cuánto dinero le dará a Valentina tras conseguir el segundo lugar en ‘El Desafío’: es menos de lo que esperaba

Según el participante, el valor prometido inicialmente correspondía al premio del primer lugar, pero tras las críticas y al recibir solo la mitad del premio, la situación cambió

‘Rata’ reveló cuánto dinero le

Día clave para el futuro de la reforma pensional: la Corte Constitucional decide si continúa o se cae

La Sala Plena estudia impedimentos, recusaciones y una ponencia que propone tumbar la reforma del Gobierno. La permanencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez será determinante para el futuro del nuevo sistema pensional

Día clave para el futuro

Accidente de un camión de basura en Bogotá: el dueño del restaurante afectado relató cómo vivió el incidente y dijo que “escuchó un tremendo trueno”

Una colisión dejó afectado un establecimiento comercial, causando pérdidas materiales significativas y obligando al dueño a interrumpir su actividad comercial

Accidente de un camión de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Jay Torres le hizo sorprendente

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Juanes anuncia su ‘World Tour 2026’ con más de 50 conciertos internacionales: esta es la fecha en la que estará en Colombia

El final de ‘Desafío Siglo XXI’ barrió en el rating, mientras que ‘La casa de los famosos’ volvió a salir del listado

La rapera estadounidense Cardi B confirmó que viajará a Colombia para someterse a un procedimiento quirúrgico

Esta es la canción de J Balvin y Ryan Castro con la participación estelar del pequeño Río: “No se pueden decir groserías”

Deportes

James Rodríguez debutaría de local

James Rodríguez debutaría de local con Minnesota United: está descartada su presencia en el partido en la primera fecha de la MLS

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Técnico del Zenit destacó el debut de Jhon Jáder Durán con el cuadro ruso: “Sus cualidades son evidentes”

Richard Ríos opinó sobre el comentario racista de Prestianni que denunció Vinicius Jr.: “Esos minutos afectan mucho”

Luis Díaz, hoy figura de la Bundesliga, recordó el día en que un periodista criticó su fichaje por el Bayern Múnich: “Me confrontó por el precio de mi traspaso”