Orden judicial frenó el traslado y retiro de coronel de Policía tras denunciar amenazas vinculadas al caso ‘Papá Pitufo’

El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá resolvió suspender de manera inmediata el traslado y retiro del coronel Sergio Alberto Peñaranda de la Policía Nacional de Colombia, luego de que el oficial denunciara amenazas contra su vida y la de su familia.

Según informó Caracol Radio, la medida responde al amparo de los derechos fundamentales a la vida, la seguridad personal y la unidad familiar del oficial, tras el escenario de riesgo extraordinario en el que se encuentra debido a su papel en investigaciones contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

El despacho judicial consideró necesario proteger los derechos fundamentales del coronel, que advirtió que un traslado a una zona de alta confrontación armada, como el corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), junto con su salida de la institución, lo expondría a un mayor nivel de vulnerabilidad.

De acuerdo con el expediente citado por el medio mencionado, Peñaranda sostuvo que las amenazas surgieron tras las investigaciones que adelantó contra la estructura criminal de Marín Buitrago.

Fallo y medidas dictadas por el juzgado

La sentencia establece que se deben suspender los efectos jurídicos de las resoluciones que ordenaban tanto el traslado del oficial al Cauca como su llamado a calificar servicios, mecanismo previo a un eventual retiro del servicio activo.

El juzgado determinó que la medida se mantendrá hasta que se defina el nivel de riesgo extraordinario invocado por el oficial de inteligencia, que solicitó garantías de seguridad ante la situación actual.

El juez también ordenó a la Policía Nacional culminar en un plazo máximo de 30 días el análisis de seguridad sobre el coronel Peñaranda y comunicarle los resultados. Además, indicó que en un lapso de 48 horas la institución debe entregarle la documentación relacionada con la decisión de retiro, permitiendo que ejerza su defensa de manera informada.

Caso ‘Papá Pitufo’ y repercusiones internas en la Policía

El contexto de esta decisión se da en el escándalo por los presuntos nexos y filtraciones de información desde la Policía Nacional a la red de Diego Marín Buitrago, también conocido como el “Zar del contrabando” y detenido en Portugal. El caso generó un clima de tensión y señalamientos al interior de la institución, involucrando a otros altos mandos.

Caracol Radio reportó que la coronel en retiro Julie Katherine Ruiz, ex jefa de Contrainteligencia, rechazó cualquier vínculo con la red de Marín Buitrago y aseguró en entrevista que su retiro se debió a presuntas retaliaciones internas.

Ruiz afirmó que existían intereses dentro de la Policía en apartar a funcionarios de Contrainteligencia para evitar que las investigaciones avanzaran sobre el caso “Papá Pitufo”. “Soy un chivo expiatorio”, señaló Ruiz al medio citado, en referencia a las acusaciones en su contra.

La exjefe de Contrainteligencia negó que en la reunión de octubre de 2023 en el Ministerio de Defensa, por la que fue señalada de filtrar información, se hubiese tratado información sensible.

“El objetivo de esa reunión no era colocar los avances ni poner en conocimiento esa situación. El objetivo de ella eran unas medidas de seguridad y decisiones administrativas”, expresó Ruiz durante la entrevista.

Acusaciones cruzadas y quejas por persecución laboral

La oficial en retiro también reveló que instauró una queja ante la Procuraduría General de la Nación contra el general William Oswaldo Rincón, actual director de la Policía, por presunta persecución laboral.

Entre los hechos denunciados están la cancelación de su comisión diplomática en el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos, la revisión de misiones de contrainteligencia y el traslado de funcionarios bajo su mando, lo que consideró represalias.

La queja fue remitida al Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

Ruiz, señalada por el fiscal Andrés Marín de ser una de las responsables de filtrar información a la red de “Papá Pitufo”, aseguró que su salida de la Policía no está relacionada con filtraciones. Además, sostuvo que se sometió a una prueba de polígrafo para descartar cualquier responsabilidad en el suministro de datos reservados.