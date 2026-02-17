Colombia

Elecciones 2026: Registraduría aclaró el orden que tendrá el preconteo de los comicios de Congreso y consultas interpartidistas

El registrador Hernán Penagos aseguró que el objetivo es lograr una divulgación progresiva de los resultados a lo largo de la jornada electoral

Guardar
El registrador indicó que la
El registrador indicó que la prioridad en el preconteo serán las consultas presidenciales - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Durante el lanzamiento de una herramienta tecnológica destinada a los procesos electorales que se celebrarán en Colombia en 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó el protocolo para la divulgación de los resultados de los comicios previstos para el domingo 8 de marzo.

El funcionario indicó que, al finalizar la jornada electoral, cada jurado de votación deberá destruir el material no utilizado y, posteriormente, abrir las urnas que contienen los votos emitidos por la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a ello, Penagos afirmó que el preconteo de votos en las elecciones del 8 de marzo seguirá el siguiente orden:

Primero, se conocerán los resultados de las consultas presidenciales. A continuación, se darán la votación para Senado; y finalmente, estarán los datos para la Cámara de Representantes.

Según el funcionario, el objetivo es lograr una divulgación progresiva de los resultados a lo largo de la jornada electoral. “Esto quiero reiterarlo porque en esa forma es como también van a recibir ustedes los resultados preliminares o lo que se conoce aquí como preconteo”, indicó.

Por último, el registrador enfatizó en que, una vez se complete el preconteo, se brindará a la ciudadanía los resultados completos de la jornada electoral. “Luego, mucho más rápido, encontrarán los resultados finales de la consulta. En segundo lugar, los de Senado y luego lo de la Cámara. Esa es, digamos, la forma como se ha instruido”, recalcó.

Temas Relacionados

Elecciones 2026RegistraduríaHernán PenagosPreconteoConsultas presidencialesLa Gran Consulta por ColombiaFrente por la VidaConsulta de las SolucionesSenadoCámara de RepresentantesElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

El alcalde de Medellín alertó por el auge de jóvenes que se identifican como animales: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Especialistas subrayan que los temores provocados por conductas minoritarias se amplifican a través de mecanismos sociales y mediáticos

El alcalde de Medellín alertó

A proposito del caso de Kevin Acosta, estos son los ciclistas con hemofilia que han competido a nivel mundial en la élite

Katherin Pico enfatizó que esta enfermedad que impide la correcta coagulación de la sangre no debe impedir el desarrollo de una vida plena

A proposito del caso de

La Liendra respondió a las críticas que recibió por supuestamente estar “apagado” en redes sociales

El famoso ‘influencer’ cambia la jugada y apuesta por el formato documental, desatando debates y dejando a muchos boquiabiertos con la recepción masiva de su más reciente producción digital

La Liendra respondió a las

Gustavo Petro solicitó asistencia consular para el hijo de la congresista Ángela Vergara que está detenido en Estados Unidos

La embajada colombiana en Washington fue exhortada por el mandatario nacional a intervenir en el caso de un familiar de una representante del Congreso, quien se encuentra bajo custodia del ICE por motivos migratorios en territorio estadounidense

Gustavo Petro solicitó asistencia consular

Accidente de tránsito dejó un camión de basura incrustado en una vivienda de Bogotá: autoridades atendieron la situación

Bomberos de Bogotá indicó que realizaron el control de riesgos pertinentes, confirmando que no se reportaron personas lesionadas

Accidente de tránsito dejó un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz reveló que la

Yaya Muñoz reveló que la mamá de Karola le hizo fuerte advertencia por su trabajo y así le contestó la panelista: “No puedo”

La Liendra respondió a las críticas que recibió por supuestamente estar “apagado” en redes sociales

Hermana de Karol G aclaró rumores tras polémica publicación sobre indirecta a Feid: “El narcisista”

J Balvin destaca en el reciente listado de Forbes Colombia con 26 líderes del 2026: es el único artista

Luisa Chima expllicó cómo divide los gastos con su esposo y encendió el debate en redes sociales: “No todas las parejas pueden”

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Así detalla la prensa catalana el buen momento de Yerry Mina en el Cagliari de Italia: “Nunca es fácil destacar”

Óscar Córdoba reveló que tuvo fuerte cruce con Edwin Cardona: “No nos fuimos a los puños porque somos personas civilizadas”

Jhon Jáder Durán fue amonestado en su debut en Rusia: se peleó con rival en su primer partido

Director deportivo de Millonarios le envió mensaje a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar”