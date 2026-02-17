Elecciones 2026: Registraduría aclaró el orden que tendrá el preconteo de los comicios de Congreso y consultas interpartidistas

El registrador indicó que la prioridad en el preconteo serán las consultas presidenciales - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Durante el lanzamiento de una herramienta tecnológica destinada a los procesos electorales que se celebrarán en Colombia en 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó el protocolo para la divulgación de los resultados de los comicios previstos para el domingo 8 de marzo.

El funcionario indicó que, al finalizar la jornada electoral, cada jurado de votación deberá destruir el material no utilizado y, posteriormente, abrir las urnas que contienen los votos emitidos por la ciudadanía.

Frente a ello, Penagos afirmó que el preconteo de votos en las elecciones del 8 de marzo seguirá el siguiente orden:

Primero, se conocerán los resultados de las consultas presidenciales. A continuación, se darán la votación para Senado; y finalmente, estarán los datos para la Cámara de Representantes.

Según el funcionario, el objetivo es lograr una divulgación progresiva de los resultados a lo largo de la jornada electoral. “Esto quiero reiterarlo porque en esa forma es como también van a recibir ustedes los resultados preliminares o lo que se conoce aquí como preconteo”, indicó.

Por último, el registrador enfatizó en que, una vez se complete el preconteo, se brindará a la ciudadanía los resultados completos de la jornada electoral. “Luego, mucho más rápido, encontrarán los resultados finales de la consulta. En segundo lugar, los de Senado y luego lo de la Cámara. Esa es, digamos, la forma como se ha instruido”, recalcó.