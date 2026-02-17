Colombia

Alerta en Corinto, Cauca, por presencia de artefacto explosivo: autoridades restringen accesos y refuerzan seguridad

El hallazgo en una zona comercial llevó a las autoridades a intervenir el área y a programar una detonación bajo control, mientras se aplican medidas para salvaguardar a la población y se mantiene la vigilancia de la situación

Las autoridades de Corinto activan
Las autoridades de Corinto activan protocolos de seguridad tras el hallazgo de un artefacto explosivo en el centro del municipio

Una alerta por la presencia de un artefacto explosivo en el municipio de Corinto (Cauca) movilizó a las autoridades y generó inquietud entre habitantes y comerciantes.

El martes 17 de febrero fue ubicado la bomba en el sector de estacionamiento de buses hacia Santander, y obligó a desplegar el protocolo de seguridad para minimizar riesgos en una zona reconocida por su intensa actividad comercial.

La Oficina de Gestión del Riesgo Municipal detalló que el hallazgo se produjo en el centro del municipio. Integrantes de la Policía detectaron un objeto sospechoso y, tras una revisión técnica, confirmaron que correspondía a un “cilindro bomba”. De inmediato, equipos especializados intervinieron para controlar la situación.

Según reportes de la Policía Nacional, el artefacto será detonado de manera controlada en las próximas horas por personal antiexplosivos. El objetivo de la operación es neutralizar el potencial destructivo del dispositivo y proteger la integridad de residentes, comerciantes y transeúntes.

Las fuerzas de seguridad restringen
Las fuerzas de seguridad restringen el acceso y refuerzan la supervisión en los puntos estratégicos de Corinto como medida preventiva

La zona afectada se encuentra acordonada y bajo vigilancia constante para garantizar el éxito del procedimiento. Las autoridades establecieron puntos de control y recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona intervenida.

A pesar de la alerta, las clases en las instituciones educativas de Corinto transcurren con normalidad. Las autoridades educativas aclararon que cualquier cambio en la jornada escolar será comunicado de forma oficial y oportuna. Mientras tanto, se mantiene el llamado a la serenidad y la colaboración ciudadana.

Corinto figura entre los municipios más impactados por el conflicto entre la fuerza pública y las disidencias de las Farc. La recurrencia de incidentes de este tipo ha obligado a fortalecer los dispositivos de seguridad y el monitoreo de lugares estratégicos del casco urbano.

Personal de la administración municipal confirmó que el área permanece bajo observación continua. Además, se implementaron medidas preventivas que incluyen restricciones de acceso y patrullajes adicionales para disuadir cualquier intento de interferir en la operación.

Unidades especiales despliegan tareas de
Unidades especiales despliegan tareas de protección adicional en el municipio ante la alerta por el artefacto explosivo

Estudiantes quedaron atrapados en medio de combates entre las disidencias y el Ejército en Corinto

El municipio de Corinto en el norte del departamento de Cauca experimentó una jornada crítica el viernes 13 de febrero tras un enfrentamiento entre disidencias de las Farc y el Ejército Nacional. La situación generó pánico en la comunidad, especialmente en la Institución Educativa Núcleo Técnico Agropecuario, donde tanto estudiantes como docentes quedaron atrapados en medio del tiroteo.

Las hostilidades comenzaron cuando un grupo estimado en cincuenta hombres armados intentó ingresar al casco urbano, según testimonios recogidos por El País. El objetivo aparente era la estación de Policía del municipio.

Las primeras ráfagas y detonaciones se reportaron cerca del cementerio y en la vía que une Corinto con Caloto, obligando a la población civil a buscar protección en sus hogares.

Un residente describió el clima de angustia vivido: “Hermanos, estamos muertos del susto porque se enfrentan en medio de las casas y del colegio, eso por el cementerio, por la salida hacia Caloto, ahora estamos en los cuartos, debajo de las camas porque esos rafagazos suenan durísimo”.

El relato ilustra cómo la violencia armada interrumpió la cotidianidad y llevó a las familias a resguardarse donde podían, mientras los alumnos y profesores permanecían en las aulas, evitando exponerse al fuego cruzado.

Las Fuerzas Militares atribuyen a
Las Fuerzas Militares atribuyen a alias Whisky atentados como el carro bomba en la Alcaldía de Corinto y homicidios de líderes sociales

Según fuentes oficiales, estos hechos violentos estarían ligados a la reciente neutralización de alias Whisky, figura clave entre los grupos ilegales de la región. Las autoridades sostienen que la ofensiva militar ha incrementado la presión sobre las estructuras armadas en el norte de Cauca, lo que ha provocado respuestas violentas como la vivida en Corinto.

El patrón de ataques cerca de instalaciones estratégicas y en áreas pobladas evidencia el riesgo persistente para la población civil en el departamento. El municipio de Corinto ha sido escenario recurrente de confrontaciones armadas, lo que ha forzado a los habitantes a desarrollar mecanismos de autoprotección y ha puesto al sistema educativo en el centro de la crisis de seguridad.

