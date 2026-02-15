Ejército rescata a un menor durante operación contra el ELN en zona rural de Norosí, Bolívar

Tropas del Ejército Nacional neutralizaron a un presunto integrante del ELN y decomisaron material bélico y de comunicaciones en el sector de Santa Helena. - crédito Ejército

En una operación ofensiva desarrollada por el Ejército Nacional, se logró afectar de manera significativa al Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, así como la recuperación de un menor de edad que se encontraba bajo la influencia de esta estructura ilegal. La acción, que tuvo lugar en la zona rural del municipio de Norosí, representa un golpe directo a la capacidad armada y logística de este grupo armado organizado (GAO), reforzando la seguridad regional.

Soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, orgánico de la Décima Novena Brigada, adelantaban labores de reconocimiento de área en el sector de Santa Helena, cuando se encontraron con integrantes del ELN en un combate de encuentro.

Como resultado de la operación, se produjo la muerte de un presunto integrante del ELN y la recuperación de un menor de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. Este hecho subraya la importancia de las acciones militares coordinadas en la protección de los menores involucrados en conflictos armados.

El Ejército, con apoyo interinstitucional, afectó la capacidad logística y operativa del Frente Luis José Solano Sepúlveda tras hallar armas y material explosivo. - crédito Reuters

Durante la operación, las tropas incautaron armamento de alto poder y material estratégico, incluyendo:

Un fusil de alta precisión

Un fusil R-15

Una pistola y proveedores

Munición de diferentes calibres

Equipos de comunicaciones y material de intendencia

Distintivos alusivos al ELN

Apoyo interinstitucional fortalece la seguridad

La acción se consolidó gracias al apoyo coordinado del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 1, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Sijín de la Policía de Bolívar, fortaleciendo el control territorial y la seguridad de la población civil en la región.

Este resultado reduce el margen de maniobra del Frente Luis José Solano Sepúlveda, afectando sus economías ilícitas, limitando sus acciones de intimidación y fortaleciendo la presencia institucional en el sur de Bolívar.

La operación también consolida el control territorial en áreas priorizadas, reafirma la presencia permanente de la Fuerza Pública y genera condiciones para avanzar en procesos de estabilización y articulación interinstitucional, beneficiando directamente a las comunidades.

Operación contra el ELN en Norosí, Bolívar. - crédito AFP

Desactivación de artefactos explosivos y minas antipersonales

En paralelo, el Ejército Nacional ejecutó otra operación en Santa Helena, donde fueron hallados 17 minas antipersonales, 11 artefactos explosivos tipo granada de mano, 16 artefactos explosivos improvisados, 12 artefactos tipo abanico y 3 granadas adaptadas para drones. Además, se encontró una caneca con aproximadamente 30 kilogramos de explosivo tipo ANFO y estopines.

Este hallazgo representa una afectación directa a la capacidad terrorista y logística del ELN, evitando posibles ataques contra la Fuerza Pública y la población civil. Al debilitar la red logística del grupo armado, se limita su movilidad y su capacidad de sembrar terror mediante explosivos, consolidando el control institucional en un corredor estratégico del sur de Bolívar.

Unidades del Ejército hallaron y destruyeron explosivos de fabricación artesanal y minas antipersonales en la vereda Santa Helena. - crédito Ejército

Impacto en la seguridad regional y presencia institucional

Con estas acciones, el Ejército Nacional no solo afecta las estructuras armadas del ELN, sino que también fortalece la seguridad de las comunidades, asegurando corredores estratégicos clave y limitando la expansión del conflicto armado.

El control territorial consolidado permite a las autoridades locales y fuerzas de seguridad desarrollar programas de prevención, educación y asistencia humanitaria, generando un entorno seguro para el desarrollo social y económico.

Compromiso del Ejército Nacional con la población

El Ejército Nacional reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas sostenidas contra los grupos armados organizados que delinquen en la región. Cada acción busca neutralizar amenazas, garantizar la seguridad de los ciudadanos y fortalecer la presencia institucional en territorios donde antes predominaba la ilegalidad.

El balance de estas operaciones muestran resultados en la reducción de la capacidad armada del ELN, prevención de ataques explosivos, recuperación de menores de edad y fortalecimiento del control institucional.