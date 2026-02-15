Colombia

Ejército rescata a un menor durante operación contra el ELN en zona rural de Norosí, Bolívar

Durante la acción, las tropas incautaron armas, explosivos y equipos de comunicación del grupo guerrillero y desactivaron minas y artefactos explosivos que representaban un riesgo para la comunidad

Guardar
Tropas del Ejército Nacional neutralizaron
Tropas del Ejército Nacional neutralizaron a un presunto integrante del ELN y decomisaron material bélico y de comunicaciones en el sector de Santa Helena. - crédito Ejército

En una operación ofensiva desarrollada por el Ejército Nacional, se logró afectar de manera significativa al Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, así como la recuperación de un menor de edad que se encontraba bajo la influencia de esta estructura ilegal. La acción, que tuvo lugar en la zona rural del municipio de Norosí, representa un golpe directo a la capacidad armada y logística de este grupo armado organizado (GAO), reforzando la seguridad regional.

Soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, orgánico de la Décima Novena Brigada, adelantaban labores de reconocimiento de área en el sector de Santa Helena, cuando se encontraron con integrantes del ELN en un combate de encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como resultado de la operación, se produjo la muerte de un presunto integrante del ELN y la recuperación de un menor de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. Este hecho subraya la importancia de las acciones militares coordinadas en la protección de los menores involucrados en conflictos armados.

El Ejército, con apoyo interinstitucional,
El Ejército, con apoyo interinstitucional, afectó la capacidad logística y operativa del Frente Luis José Solano Sepúlveda tras hallar armas y material explosivo. - crédito Reuters

Durante la operación, las tropas incautaron armamento de alto poder y material estratégico, incluyendo:

  • Un fusil de alta precisión
  • Un fusil R-15
  • Una pistola y proveedores
  • Munición de diferentes calibres
  • Equipos de comunicaciones y material de intendencia
  • Distintivos alusivos al ELN

Apoyo interinstitucional fortalece la seguridad

La acción se consolidó gracias al apoyo coordinado del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 1, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Sijín de la Policía de Bolívar, fortaleciendo el control territorial y la seguridad de la población civil en la región.

Este resultado reduce el margen de maniobra del Frente Luis José Solano Sepúlveda, afectando sus economías ilícitas, limitando sus acciones de intimidación y fortaleciendo la presencia institucional en el sur de Bolívar.

La operación también consolida el control territorial en áreas priorizadas, reafirma la presencia permanente de la Fuerza Pública y genera condiciones para avanzar en procesos de estabilización y articulación interinstitucional, beneficiando directamente a las comunidades.

Operación contra el ELN en
Operación contra el ELN en Norosí, Bolívar. - crédito AFP

Desactivación de artefactos explosivos y minas antipersonales

En paralelo, el Ejército Nacional ejecutó otra operación en Santa Helena, donde fueron hallados 17 minas antipersonales, 11 artefactos explosivos tipo granada de mano, 16 artefactos explosivos improvisados, 12 artefactos tipo abanico y 3 granadas adaptadas para drones. Además, se encontró una caneca con aproximadamente 30 kilogramos de explosivo tipo ANFO y estopines.

Este hallazgo representa una afectación directa a la capacidad terrorista y logística del ELN, evitando posibles ataques contra la Fuerza Pública y la población civil. Al debilitar la red logística del grupo armado, se limita su movilidad y su capacidad de sembrar terror mediante explosivos, consolidando el control institucional en un corredor estratégico del sur de Bolívar.

Unidades del Ejército hallaron y
Unidades del Ejército hallaron y destruyeron explosivos de fabricación artesanal y minas antipersonales en la vereda Santa Helena. - crédito Ejército

Impacto en la seguridad regional y presencia institucional

Con estas acciones, el Ejército Nacional no solo afecta las estructuras armadas del ELN, sino que también fortalece la seguridad de las comunidades, asegurando corredores estratégicos clave y limitando la expansión del conflicto armado.

El control territorial consolidado permite a las autoridades locales y fuerzas de seguridad desarrollar programas de prevención, educación y asistencia humanitaria, generando un entorno seguro para el desarrollo social y económico.

Compromiso del Ejército Nacional con la población

El Ejército Nacional reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas sostenidas contra los grupos armados organizados que delinquen en la región. Cada acción busca neutralizar amenazas, garantizar la seguridad de los ciudadanos y fortalecer la presencia institucional en territorios donde antes predominaba la ilegalidad.

El balance de estas operaciones muestran resultados en la reducción de la capacidad armada del ELN, prevención de ataques explosivos, recuperación de menores de edad y fortalecimiento del control institucional.

Temas Relacionados

Ejército NacionalELNOperativo militarIncautación de armasMinas antipersonalesControl territorialNorosíColombia-Noticias

Más Noticias

Ataque armado deja tres muertos en Las Américas, Barranquilla, en plena jornada de Carnaval

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde ingresaron sin signos vitales. Las autoridades adelantan operativos para identificar y capturar a los responsables

Ataque armado deja tres muertos

Capturan en Fontibón a hombre señalado de abusar de menor de 2 años: quedó con medida de aseguramiento

La niña permanece bajo atención médica en un hospital de la localidad, mientras la Fiscalía avanza en el proceso judicial por el delito de acceso carnal violento

Capturan en Fontibón a hombre

Resultados Baloto y Revancha sábado 14 de febrero: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Baloto y Revancha sábado

Candidata a la Cámara Lucy Amparo Guzmán fue retenida en Cauca: le robaron camioneta y armas de su esquema

La aspirante liberal permaneció varias horas junto a su equipo en zona rural de Santander de Quilichao. Tras el hecho, fue liberada sin lesiones y las autoridades iniciaron la recepción de la denuncia e investigaciones

Candidata a la Cámara Lucy

Urrá supera cota de rebose tras aumento del 69% en caudal: Anla alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba

El embalse de Urrá I registra una acumulación de agua sin precedentes, lo que ha reducido su capacidad de respuesta ante nuevas lluvias y ha obligado a mantener descargas continuas

Urrá supera cota de rebose
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio rescató a un

Yeferson Cossio rescató a un perro que estaba a punto de ahogarse y lanzó una advertencia: “Me quedo con él”

Karol G compartió la sorpresa que recibió por su cumpleaños: “Hoy me despertaron así”

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla: las redes sociales ya opinaron

Marilyn Patiño aseguró que hubo besos en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’: uno de los involucrados sería “un hombre casado”

Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra, Charli XCX y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Hora y dónde ver Deportivo

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: el Verdolaga visita a un Azucarero necesitado

Técnico de Millonarios se pronunció por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras: esto dijo

Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados

James Rodríguez no se guardó nada y envió duro mensaje a sus críticos: “Piensan que me lastimarán”

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego