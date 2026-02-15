Colombia

Juan Fernando Cristo se despachó en contra De la Espriella por afirmar que expedirá 90 decretos: “El populismo no le sirve al país”

El exministro de Interior cuestionó la viabilidad y el impacto institucional de la propuesta del abogado, señalando que gobernar por decreto desconoce la complejidad del país

Juan Fernando Cristo lanzó pullas
Juan Fernando Cristo lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

El exministro de Interior y candidato presidencial Juan Fernando Cristo criticó nuevamente la propuesta del abogado y también aspirante Abelardo de la Espriella de expedir 90 decretos en el primer día de un eventual gobierno presidencial.

A través de un video difundido en la red social X, Cristo señaló que “no es serio salir a decirle a los colombianos que un posesionado de presidente ese día va a expedir 90 decretos que van a resolver todos los problemas del país”.

Para el aspirante presidencial, la promesa de solucionar crisis estructurales mediante un paquete masivo de decretos desconoce la complejidad institucional del país y representa un peligroso enfoque de populismo.

El planteamiento del abogado generó un intenso debate entre sus contrincantes.

Juan Fernando Cristo advirtió sobre
Juan Fernando Cristo advirtió sobre populismo y autoritarismo en propuesta de De la Espriella - crédito @CristoBustos

Cristo advirtió que “si eso fuera así de fácil, pues ya las hubiera expedido el presidente Petro o el gobierno anterior”, resaltando las diferencias entre la retórica electoral y la realidad administrativa.

Para el exministro, las dificultades que enfrenta Colombia requieren de procesos participativos y no de decisiones unilaterales. La afirmación del jurista ha sido recibida con escepticismo por distintos sectores, quienes consideran que gobernar por decreto atenta contra el equilibrio de poderes.

Durante su intervención, Cristo enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones y evitar soluciones improvisadas.

“Este país es muy complejo. Este populismo ramplón no le sirve al país, o de derecha o de izquierda, este país no puede caer en la improvisación”, manifestó.

La propuesta de decretos ha generado preocupación en sectores que defienden la separación de poderes y el rol del Congreso.

En su mensaje, Cristo planteó interrogantes sobre la viabilidad de resolver problemas estructurales como la crisis de la salud, la seguridad, la transición energética y la situación fiscal por vía de decretos.

“Físicamente es imposible”: Cristo rechaza
“Físicamente es imposible”: Cristo rechaza plan de decretos masivos de De la Espriella - crédito Montaje Infobae

“Físicamente es imposible expedir 90 decretos serios”, remarcó, cuestionando la promesa de soluciones inmediatas.

Además, criticó a quienes apoyan la candidatura de De la Espriella sin advertir los riesgos de un gobierno por decreto: “¿Dónde queda el Congreso? ¿Y dónde quedan las cortes? ¿Dónde quedan aquellos que han cuestionado al actual Gobierno por su confrontación con el Congreso y las cortes?”.

La discusión refuerza la importancia del respeto al equilibrio de poderes y al proceso democrático, en un contexto en el que la gobernabilidad depende del diálogo entre las ramas del Estado.

Esto dijo Abelardo de la Espriella sobre los 90 decretos que haría en un día si llega a ser presidente

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó, durante una entrevista con La FM, que su primer día en la Casa de Nariño estaría marcado por la expedición de 90 decretos presidenciales.

Según explicó, estas medidas iniciales buscarían impactar áreas críticas como seguridad, salud y economía, con el objetivo de imprimir una dinámica inmediata a la gestión gubernamental. “Voy a expedir con la ayuda de Dios el mismo día de la posesión 90 decretos”, afirmó.

En el campo sanitario, el aspirante detalló que su prioridad sería un plan de estabilización financiera para el sistema hospitalario, destinando recursos por 10 billones de pesos para garantizar insumos, salarios del personal médico y el cumplimiento de obligaciones con clínicas.

De la Espriella prometió 90
De la Espriella prometió 90 decretos en su primer día como presidente - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Con 10 billones yo puedo estabilizar el sistema mientras hago la reforma profunda”, puntualizó el candidato, que subrayó la necesidad de asegurar la entrega de medicamentos y el funcionamiento de hospitales.

Respecto a la seguridad, De la Espriella propuso una ofensiva directa contra el crimen organizado.

Voy a enfrentar el narcoterrorismo bombardeando los campamentos terroristas y fumigando la coca”, sostuvo, planteando además la creación de un bloque de búsqueda especializado para combatir la extorsión y fortalecer la capacidad operativa de las autoridades.

En materia económica, el candidato sugirió reducir la estructura estatal en un 40% y eliminar impuestos como el 4x1.000 y los gravámenes a la gasolina.

Según sus declaraciones, estas acciones impulsarían sectores estratégicos: hidrocarburos, minería, infraestructura, agroindustria y turismo.

“Activar estos motores permitiría dinamizar la economía y mejorar las condiciones para la inversión”, aseguró al medio citado.

