MinMinas anuncia tarifas diferenciales y subsidios de energía por inundaciones en Córdoba

Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma - Europa Press

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció la implementación de tarifas diferenciales y medidas de apoyo para las zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba y al menos siete municipios impactados por la emergencia climática. El pronunciamiento se produjo en medio de una intervención pública en la ciudad de Barranquilla.

Según informó Semana, el jefe de la cartera analizó las consecuencias personales, económicas y sociales derivadas del fenómeno invernal y explicó las acciones que el Gobierno adelanta para mitigar sus efectos. Entre las primeras decisiones se contempla la aplicación de esquemas tarifarios especiales en el servicio de energía eléctrica.

Las personas que viven en zonas especiales y pertenecen a estratos socioeconómicos bajos podrán acceder a tarifas diferenciales en el servicio de electricidad. De acuerdo con lo señalado, esta disposición permitirá que las empresas suministren energía a un menor costo, facilitando la normalización del servicio y procurando que el proceso se desarrolle en condiciones adecuadas para la población afectada.

| crédito Lina Gasca/Colprensa

Durante su intervención, el ministro explicó el contexto de la declaratoria de emergencia. “Esta región caribeña sufre una tragedia y, por eso, hemos tenido que declarar nuevamente una emergencia para adoptar medidas excepcionales para proteger a tantos damnificados que ha llevado esta ola invernal. Desde anoche en el consejo de ministros se anunciaron distintas medidas para tratar de recoger los recursos que necesitamos para paliar los efectos de esa emergencia”, señaló Palma.

Además de los ajustes tarifarios, el funcionario indicó que se evalúa la reparación oportuna de la infraestructura que resultó afectada por las inundaciones. El objetivo es que las empresas prestadoras del servicio puedan retomar operaciones en el menor tiempo posible y restablecer el suministro eléctrico en las áreas impactadas.

| Crédito Joel González/Presidencia

En ese sentido, explicó: “La segunda es la posibilidad del reconocimiento rápido, inmediato, eficaz, ágil, para que se les reconozca a los operadores de red la reparación de la infraestructura averiada, porque obviamente el agua se ha llevado también infraestructura eléctrica que afecta la prestación del servicio de energía eléctrica, que es un servicio público esencial, pero además un derecho humano”.

La cartera de Minas y Energía contempla, igualmente, la adopción de un mecanismo que permita garantizar la viabilidad financiera de los operadores del sector. Esta medida busca evitar que la emergencia agrave las condiciones económicas de las empresas encargadas de la prestación del servicio en la región.

“Y la tercera, un esquema de viabilidad financiera para los operadores de red del sector, para garantizar la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica que no se agrave en el marco de esta emergencia”, afirmó Palma al detallar el alcance de la propuesta.

- crédito Ministerio de Minas y Energía

Las acciones anunciadas se enmarcan en la declaratoria de emergencia económica adoptada por el Gobierno frente a las graves inundaciones registradas en varias zonas del país. En el caso de Córdoba, las afectaciones han generado impactos en infraestructura, economía local y condiciones sociales de las comunidades.

El ministerio indicó que las disposiciones permitirán que las personas afectadas por la crisis climática, especialmente aquellas de menores ingresos, cuenten con alivios en sus facturas de energía mientras se restablecen plenamente las condiciones del servicio. De forma paralela, se busca que los operadores cuenten con herramientas para recuperar la infraestructura dañada.

Las medidas fueron expuestas como parte de una estrategia integral orientada a atender la emergencia y a evitar que las consecuencias del fenómeno invernal se profundicen en el ámbito energético. La combinación de tarifas diferenciadas, reconocimiento de reparaciones y esquemas de viabilidad financiera forma parte de las acciones anunciadas para enfrentar la situación en Córdoba y los municipios afectados.