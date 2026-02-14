Colombia

MinMinas anuncia tarifas diferenciales y subsidios de energía por inundaciones en Córdoba

El ministro de Minas y Energía anunció tarifas diferenciales y medidas de apoyo para zonas afectadas por inundaciones en Córdoba, con el fin de garantizar el servicio eléctrico y respaldar a operadores ante la emergencia declarada

Guardar
Ministro de Minas y Energía
Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma - Europa Press

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció la implementación de tarifas diferenciales y medidas de apoyo para las zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba y al menos siete municipios impactados por la emergencia climática. El pronunciamiento se produjo en medio de una intervención pública en la ciudad de Barranquilla.

Según informó Semana, el jefe de la cartera analizó las consecuencias personales, económicas y sociales derivadas del fenómeno invernal y explicó las acciones que el Gobierno adelanta para mitigar sus efectos. Entre las primeras decisiones se contempla la aplicación de esquemas tarifarios especiales en el servicio de energía eléctrica.

Las personas que viven en zonas especiales y pertenecen a estratos socioeconómicos bajos podrán acceder a tarifas diferenciales en el servicio de electricidad. De acuerdo con lo señalado, esta disposición permitirá que las empresas suministren energía a un menor costo, facilitando la normalización del servicio y procurando que el proceso se desarrolle en condiciones adecuadas para la población afectada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

| crédito Lina Gasca/Colprensa
| crédito Lina Gasca/Colprensa

Durante su intervención, el ministro explicó el contexto de la declaratoria de emergencia. “Esta región caribeña sufre una tragedia y, por eso, hemos tenido que declarar nuevamente una emergencia para adoptar medidas excepcionales para proteger a tantos damnificados que ha llevado esta ola invernal. Desde anoche en el consejo de ministros se anunciaron distintas medidas para tratar de recoger los recursos que necesitamos para paliar los efectos de esa emergencia”, señaló Palma.

Además de los ajustes tarifarios, el funcionario indicó que se evalúa la reparación oportuna de la infraestructura que resultó afectada por las inundaciones. El objetivo es que las empresas prestadoras del servicio puedan retomar operaciones en el menor tiempo posible y restablecer el suministro eléctrico en las áreas impactadas.

| Crédito Joel González/Presidencia
| Crédito Joel González/Presidencia

En ese sentido, explicó: “La segunda es la posibilidad del reconocimiento rápido, inmediato, eficaz, ágil, para que se les reconozca a los operadores de red la reparación de la infraestructura averiada, porque obviamente el agua se ha llevado también infraestructura eléctrica que afecta la prestación del servicio de energía eléctrica, que es un servicio público esencial, pero además un derecho humano”.

La cartera de Minas y Energía contempla, igualmente, la adopción de un mecanismo que permita garantizar la viabilidad financiera de los operadores del sector. Esta medida busca evitar que la emergencia agrave las condiciones económicas de las empresas encargadas de la prestación del servicio en la región.

“Y la tercera, un esquema de viabilidad financiera para los operadores de red del sector, para garantizar la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica que no se agrave en el marco de esta emergencia”, afirmó Palma al detallar el alcance de la propuesta.

- crédito Ministerio de
- crédito Ministerio de Minas y Energía

Las acciones anunciadas se enmarcan en la declaratoria de emergencia económica adoptada por el Gobierno frente a las graves inundaciones registradas en varias zonas del país. En el caso de Córdoba, las afectaciones han generado impactos en infraestructura, economía local y condiciones sociales de las comunidades.

El ministerio indicó que las disposiciones permitirán que las personas afectadas por la crisis climática, especialmente aquellas de menores ingresos, cuenten con alivios en sus facturas de energía mientras se restablecen plenamente las condiciones del servicio. De forma paralela, se busca que los operadores cuenten con herramientas para recuperar la infraestructura dañada.

Las medidas fueron expuestas como parte de una estrategia integral orientada a atender la emergencia y a evitar que las consecuencias del fenómeno invernal se profundicen en el ámbito energético. La combinación de tarifas diferenciadas, reconocimiento de reparaciones y esquemas de viabilidad financiera forma parte de las acciones anunciadas para enfrentar la situación en Córdoba y los municipios afectados.

Temas Relacionados

CórdobaenergíaEmergencia económicaServicio eléctricoColombia -Noticias

Más Noticias

Asesinan a mujer en Anorí; la acusaron de informar a autoridades y señalan al frente 36 de las disidencias

Ladys Elena Posada Morales, de 33 años, fue sacada de su vivienda en el barrio Los Ángeles y asesinada cerca de la medianoche. Fuentes indican que era señalada de entregar información a la fuerza pública sobre integrantes del frente 36

Asesinan a mujer en Anorí;

Colpensiones confirma ajuste de mesadas en 2026 y fija nuevo monto mínimo de $1.750.905

Colpensiones informó que las pensiones equivalentes a un salario mínimo subirán en 2026 al mismo porcentaje fijado por el Gobierno, quedando en $1.750.905. También precisó cómo operan los descuentos de salud y el ajuste de mesadas adicionales

Colpensiones confirma ajuste de mesadas

Paloma Valencia pidió mantener el aumento del 23,7 % al salario mínimo pese a suspensión

La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo generó reacciones políticas. Paloma Valencia solicitó a empresarios sostener el incremento del 23,7 %, mientras el presidente llamó a pagar el salario mínimo vital decretado

Paloma Valencia pidió mantener el

Francia Márquez lamenta suspensión del aumento del 23 % al salario mínimo por el Consejo de Estado

La vicepresidenta Francia Márquez expresó que la suspensión provisional del decreto que fijó un aumento del 23 % al salario mínimo impacta el ingreso de millones de familias y reiteró que “El salario vital no es un capricho”

Francia Márquez lamenta suspensión del

Nequi lanza “Habla con tu plata”, función que clasifica hábitos financieros en cuatro niveles

Nequi presentó ‘Habla con tu plata’, una función que analiza los hábitos financieros de sus usuarios y los clasifica en cuatro niveles según su comportamiento en la aplicación, con recomendaciones para fortalecer su relación con el dinero

Nequi lanza “Habla con tu
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

Morat reaccionó a sus canciones

Morat reaccionó a sus canciones reinterpretadas con IA entre la sorpresa y la risa: “Quedan bien”

Elsa y Elmar celebra sus 12 años de trayectoria con una sesión audiovisual de Spotify que reimagina su universo musical

Hija de Daddy Yankee anunció su embarazo: espera un “bebé arcoiris” junto a Carlos Olmo

The Hives reaccionó a canciones colombianas y dio un sorprendente concepto sobre Diomedes Díaz

Nicky Jam anunció el primer show de su carrera en El Campín: “El concierto que la gente estaba esperando”

Deportes

América de Cali celebró su

América de Cali celebró su cumpleaños 99 con una victoria: superó a Santa Fe por 1-0 en la Liga BetPlay

David Alonso piensa en grande para 2026: este es su objetivo en la nueva temporada de Moto2

Referente de Galatasaray cuestiona a Dávinson Sánchez: “Carece de las características para ser el líder defensivo”

Así quedó el calendario de partidos de Colombia en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Giro inesperado en la lesión de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa: esto se sabe del goleador