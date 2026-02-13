Bajarán las tarifas de energía en el Caribe: Urrá anunció que se acoge a medida de la Creg por la emregencia invernal

Urrá anunció que aplicará la medida de Precios de Escasez por Tecnologías para reducir la volatilidad en el mercado eléctrico y aliviar las tarifas-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La empresa Urrá S.A. E.S.P. anunció que aplicará de inmediato la medida de Precios de Escasez por Tecnologías definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), una decisión que, en términos simples, apunta a que el precio de la energía baje y deje de subir de manera brusca en momentos de tensión del mercado.

En palabras menos técnicas, lo que hizo la empresa fue acogerse a una regla que pone límites y orden en la forma como se calculan los precios cuando hay poca agua en los embalses o cuando el mercado eléctrico enfrenta alta demanda. Esto evita que los costos se disparen en la bolsa de energía y terminen impactando directamente el bolsillo de los usuarios.

La compañía explicó que, al adoptar este esquema, reducirá la exposición a los llamados “picos” de precios. Esos picos son los aumentos repentinos que se presentan en el mercado mayorista y que luego se reflejan en las facturas de la luz. Con la nueva medida, el precio que se toma como referencia será más estable y predecible.

Para los hogares, esto significa menos sobresaltos en la factura mensual. Si bien la reducción no necesariamente se verá de un día para otro, la empresa asegura que la decisión ayudará a contener incrementos futuros y a generar un alivio progresivo en las tarifas. En especial, beneficiará a las familias de menores ingresos, que son las más sensibles a cualquier aumento en los servicios públicos.

Desde Montería, la empresa confirmó que se acoge a las resoluciones de la CREG para contener los picos en la bolsa de energía

El anuncio se realizó en Montería el 12 de febrero de 2026 y se enmarca en las resoluciones expedidas por la Creg en los últimos años para enfrentar escenarios de volatilidad. Según la empresa, el objetivo es garantizar que el precio de la energía responda a costos reales y no a especulaciones o situaciones extraordinarias que inflen artificialmente el mercado.

Enrique Kerguelén Méndez, primer suplente del presidente de la compañía, aseguró que la decisión refleja el compromiso de actuar con responsabilidad frente al país. Señaló que acogerse a la medida es una forma de contribuir a la estabilidad tarifaria y de proteger a los usuarios en un momento en que el sistema eléctrico enfrenta condiciones climáticas exigentes.

Todo esto ocurre luego de la contingencia climática que ha puesto a Urrá en el ojo del huracán

En las últimas semanas, el debate sobre el precio de la energía ha estado en el centro de la discusión pública, especialmente tras los eventos climáticos que afectaron al departamento de Córdoba. En ese contexto, la decisión de Urrá busca aportar a que el servicio sea más estable y menos costoso para la ciudadanía.

La decisión de la generadora busca estabilizar los precios de la energía y evitar incrementos abruptos en la factura de los usuarios

La empresa también reiteró que seguirá ofreciendo energía de manera transparente y solidaria con el sistema, teniendo en cuenta el nivel de los embalses y el interés general. Esto implica planear mejor la generación y evitar decisiones que puedan encarecer innecesariamente el servicio.

Aunque el comportamiento final de las tarifas depende de varios factores, entre ellos el clima y la demanda nacional, la acogida a la medida regulatoria es vista como un paso concreto para evitar alzas desproporcionadas. En otras palabras, se trata de una herramienta para que el recibo de la luz no se convierta en una carga inesperada para los hogares.

La decisión de acogerse a la medida regulatoria marca una intención de estabilizar los precios, pero serán las próximas facturas las que confirmen si el alivio prometido se materializa en el bolsillo de los usuarios.

Las críticas de Gustavo Petro a Urrá

El ajuste regulatorio pretende traducirse en facturas más predecibles para hogares y comercios en medio de la actual tensión del sector eléctrico

El presidente Gustavo Petro ha dicho que las recientes inundaciones que se han presentado en la región Caribe se deben a que las represas estaban más llenas de lo que se necesitaban realmente, por lo que pidió que se investigara a Urrá por el manejo de los vertimientos.

En medio de todo esto Juan Acevedo Rocha, quien se encontraba como presidente suplente, presentó su carta de renuncia. la Superintendencia de Servicios Públicos anunció que se encuentra haciendo revisiones de los embalses, en especial Urrá, para evaluar el comportamiento comercial y de los precios de la energía.