La extradición a Colombia de Zulma Guzmán, presunta responsable del envenenamiento de tres niñas con talio, sigue paralizada en Reino Unido: esta es la razón

Según la defensa de Zulma Guzmán, involucrada en el caso del las dos niñas muertas por envenenamiento por talio, sigue en Francia por su salud mental - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

El proceso de extradición de Zulma Guzmán, principal sospechosa del envenenamiento de dos menores en Colombia por consumo de frambuesas con chocolate contaminadas con talio, permanece paralizado en el Reino Unido.

Los familiares de las víctimas expresan inconformidad ante la falta de avances y acusan demoras injustificadas,.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, afirmó que recursos judiciales internos en la administración británica están prolongando la extradición. “La información que tengo hoy es que recursos internos en la administración de justicia británica están demorando el tema de la extradición”, precisó Cuervo durante su primera rueda de prensa, conforme recogió Semana.

El funcionario explicó que la defensa de Guzmán ha presentado argumentos relacionados con el estado de salud mental de la acusada para evitar su traslado a Colombia.

“La defensa de esta persona estaría alegando condiciones de salud mental para evitar, en un momento determinado, responder ante la justicia”, señaló Cuervo, citado por el medio mencionado.

Jorge Ivan Cuervo, nuevo ministro de Justicia de Colombia. El avance del procedimiento para que la principal sospechosa del caso de envenenamiento enfrente cargos en Colombia se ve bloqueado debido a recursos presentados por la defensa, que argumentan cuestiones de salud mental - crédito Ministerio de Justicia

En cuanto a la situación de la acusada, permanece detenida en el Reino Unido desde el 17 de diciembre, tras ser arrestada en circunstancias en que presuntamente intentó arrojarse al río Támesis.

Las autoridades colombianas, incluidos el ministro de Justicia y la canciller Rosa Villavicencio, han sostenido reuniones para seguir de cerca las actualizaciones del caso. El Gobierno ha manifestado su compromiso de respetar los procedimientos judiciales internacionales y actuar conforme a los protocolos exigidos por el sistema británico.

Por su parte, los apoderados de los familiares de las menores fallecidas insisten en que la lentitud de los trámites y las omisiones en el proceso han permitido que la principal sospechosa evadiera la acción de la justicia durante un tiempo. Estas reclamaciones resaltan la sensación de frustración ante los obstáculos burocráticos y la falta de resultados.

Las investigaciones sostienen que Guzmán mantuvo una relación sentimental con el padre de una de las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de su responsabilidad intelectual en el envío del paquete.

La acusada planificó el envío de un regalo a la familia, que contenía las frambuesas con chocolate. Inicialmente, la persona que recibió al repartidor se negó a aceptar el paquete, ya que no esperaba ninguna entrega. No obstante, una supuesta amiga de Guzmán insistió con el repartidor, incluso ofreciendo una mejora en la propina.

Jorge Ivan Cuervo, nuevo ministro de Justicia de Colombia, afirma que las autoridades nacionales mantienen la vigilancia del caso mientras los apoderados de las familias afectadas critican la lentitud del trámite y acusan obstáculos burocráticos en el camino hacia la justicia - crédito Colprensa

Tras esta insistencia, finalmente se aceptó el paquete. Horas después de consumirlo, ambas menores fallecieron por intoxicación con talio.

La polémica abarca también la salida de Guzmán de Colombia y el proceder previo de las autoridades, pues no hubo impedimentos para que la empresaria abandonara el país a pesar de las sospechas existentes en su contra.

El modo en que se recibió el paquete, primero rechazado y luego aceptado tras presiones, también es objeto de revisión en el ámbito judicial.

El Gobierno colombiano reitera que, una vez finalicen los trámites dentro del sistema judicial británico, Zulma Guzmán será trasladada a Colombia para responder ante la justicia.

La empresaria Zulma Guzmán es detenida en Reino Unido por caso de envenenamiento en Bogotá

Zulma Guzmán, empresaria colombiana acusada de orquestar el envenenamiento de dos menores en Bogotá, fue detenida en Reino Unido tras lanzarse al río Támesis con el propósito de evadir a la policía, según información de Interpol y de la periodista María Elvira Arango.

Contrario a lo que se informó inicialmente, Guzmán no intentó suicidarse, sino que buscó huir mientras planeaba viajar a Brasil.

El proceso de extradición hacia Colombia, actualmente en curso, podría extenderse durante varios meses debido a maniobras legales de la defensa y evaluaciones conforme a la legislación británica de salud mental. La empresaria permanece bajo estricta custodia en el centro penitenciario HMP Bronzefield, a las afueras de Ashford, Surrey, que es el mayor de Europa.

Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

Las investigaciones judiciales en Colombia han recabado pruebas técnicas y documentales que refuerzan la acusación en su contra. Entre los materiales incautados figuran cartas manuscritas obtenidas en una oficina vinculada al denominado ‘mentalista’, quien la asesoraba sobre asuntos personales y familiares, así como métodos de afrontamiento.

En una de estas labores, se halló una carpeta personal y correspondencia considerada relevante para determinar posibles elementos de premeditación en los hechos imputados.

La policía británica identificó a Guzmán cuando portaba equipaje y un paquete procedente de Colombia. Tras notificarle la existencia de un requerimiento judicial, la empresaria intentó fugarse arrojándose al río Támesis y rechazó la asistencia de los rescatistas. “Estaba decidida a no ser auxiliada”, explicó el comandante James Anthony a medios británicos. Posteriormente, Guzmán fue hospitalizada y, al recibir el alta, retornó a su residencia.

Durante ese periodo breve, compró boletos a Brasil, pero fue arrestada gracias a una alerta emitida por Interpol antes de abordar el vuelo.

Los análisis de Medicina Legal en Colombia determinaron que las menores afectadas habían ingerido al menos 20 miligramos de talio, una dosis letal detectada en frambuesas cubiertas de chocolate amargo y blanco, así como en café y galletas. El informe oficial detalla: “En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 UG/ML”.