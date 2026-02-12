Colombia

Resultados Lotería del Meta hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del premio mayor

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería de Meta publicó los resultados ganadores de su último sorteo realizado este miércoles 11 de febrero de 2026.

Este popular juego entrega más de 40 premios principales que suman $7.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Meta

Premio mayor y serie ganadora
Premio mayor y serie ganadora del miércoles 11 de febrero de 2026. (Infobae)

Fecha del sorteo: miércoles 11 de febrero de 2026.

Premio Mayor: 9423.

Serie: 124.

A qué hora se juega la Lotería del Meta

¿No sabe como ganar los
¿No sabe como ganar los premios de esta lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería sólo celebra un sorteo semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Dos secos de 200 millones de pesos.
  • Tres secos de 100 millones de pesos.
  • Siete secos de 50 millones de pesos.
  • 10 secos de 20 millones de pesos.
  • 20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Cómo jugar la Lotería del Meta

Para poder ganar a la Lotería del Meta requiere al menos 3 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es definirsu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Meta, una lotería con impacto social

La Lotería del Meta es una entidad con un claro impacto social en Colombia, ya que los ingresos generados por la venta de sus billetes se destinan principalmente a fortalecer el sistema de salud del departamento del Meta.

En el primer semestre de 2025, la lotería logró ventas superiores a los 9.700 millones de pesos, lo que refleja no solo su crecimiento económico, sino también su capacidad para contribuir al bienestar social mediante la financiación de proyectos públicos importantes.

Además de ofrecer premios millonarios en sus sorteos semanales, con un premio mayor cercano a los 1.800 millones de pesos y varios premios secos, la Lotería del Meta funciona como un mecanismo solidario que vincula a los jugadores con inversiones sociales concretas.

Cada billete vendido representa un aporte directo para mejorar la red pública hospitalaria y otros servicios sociales, haciendo que el juego no solo sea una oportunidad para ganar, sino también una actividad que beneficia a amplias comunidades en la región.

Bajo el liderazgo de la gobernación y una estrategia comercial cercana al público, esta lotería se ha posicionado como una de las principales en Colombia no solo en recaudación económica sino en impacto positivo social.

Su modernización tecnológica y canales de distribución digitales amplían el acceso del público, mientras que la transparencia en la destinación de recursos refuerza la confianza y credibilidad que tiene entre sus compradores, consolidándola como un actor clave en la financiación social del Meta.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería del Meta resultadosLoteria del Meta

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna hoy: números ganadores del miércoles 11 de febrero de 2026

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna hoy:

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 12 de febrero

Toma precauciones y conoce donde se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Pico y Placa en Cartagena: qué autos descansan este jueves 12 de febrero

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este jueves 12 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa: qué autos

Sinuano Noche hoy: números ganadores del último sorteo del miércoles 11 de febrero

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Sinuano Noche hoy: números ganadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Guerra por el territorio tiene

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

El actor Diego Trujillo anunció

El actor Diego Trujillo anunció que respaldará a Sergio Fajardo como candidato presidencial: “Es el indicado”

Elena Rose anunció su regreso a Colombia con el esperado ‘Alma Tour’: conozca fecha, lugar y precios

‘Sábados Felices’ estaría al borde de la desaparición: esto es lo que se dice en redes sociales

Rubén Blades anunció el fin de sus giras en 2027 y su regreso permanente a Panamá “a más tardar en 2028″

Shakira celebró un año del inicio de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un obsequio de “su hermana”

Deportes

Miguel Ángel Borja reveló el

Miguel Ángel Borja reveló el detalle personal que impidió su llegada a Boca Juniors

Linda Caicedo lideró al Real Madrid en la Champions femenina: gol y asistencia ante el París FC

Falcao García marcó y Millonarios celebró su primera victoria en la Liga BetPlay ante Águilas Doradas en El Campín

Independiente Medellín recibió negativa para aplazar partido y enfrentará un calendario apretado

Así fue el primer gol de Falcao García con Millonarios en 2026: abrió el marcador ante Águilas Doradas