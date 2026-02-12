Petro le respondió a Diosdado Cabello y destacó logros de la cooperación con Venezuela y EE. UU. contra el narcotráfico: “Se equivoca”

La disputa entre Gustavo Petro y Diosdado Cabello sobre la autoría de la estrategia contra el narcotráfico mantiene tensas las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela - crédito Reuters

La disputa entre Colombia y Venezuela por la autoría de las iniciativas contra el narcotráfico se intensificó tras las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuel.

Cabello aseguró que la propuesta de operaciones conjuntas en la frontera colombo-venezolana presentada por Gustavo Petro no es original del presidente colombiano, sino de Nicolás Maduro.

Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello declaró: “No tengo tan buena memoria, pero esta propuesta se la hizo el presidente Maduro a Petro hace como un año y nunca dio respuestas y ahora se va a Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente muy rara en este mundo”.

Frente a estas críticas, Gustavo Petro respondió de manera extensa a través de su cuenta oficial en X, donde aclaró los antecedentes de su propuesta y defendió la cooperación binacional.

Gustavo Petro respondió a Diosdado Cabello en X, defendiendo la autoría de su propuesta de cooperación binacional contra el narcotráfico y detallando los avances en coordinación regional - crédito red social X

“Diosdado tiene razón, pero se equivoca en un detalle”, escribió el presidente colombiano, iniciando su respuesta. Petro explicó que la propuesta de operaciones conjuntas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue presentada a Maduro cuando se congeló el diálogo entre la guerrilla y el Estado colombiano, en el que Venezuela y Noruega habían participado como países garantes durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En sus palabras: “Entre el ELN y el estado colombiano nunca se acordó un cese al fuego”

El mandatario también destacó el alcance internacional que buscó en el pasado con su iniciativa: “Invité al gobierno de Estados Unidos, liderado por Biden, así como a Macron y a Maduro, a participar en un bloqueo naval en la ruta hacia Haití, con el fin de frenar el flujo de cocaína proveniente del Catatumbo, que financia a las bandas que generan violencia en la isla”.

Subrayó, además, que nunca buscó una intervención militar en Venezuela que dio con la captura del dictador Nicolás Maduro: “No apoyé ninguna forma de invasión al país hermano, ni el bombardeo a Caracas, y creo que la acción contra el narcotráfico desde el punto de vista policial, debe ser ya a nivel mundial y profundamente a nivel latinoamericanos del caribe y americano”.

Diosdado Cabello acusó a Petro de apropiarse de una iniciativa que, según él, fue propuesta originalmente por Nicolás Maduro - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Petro también desmintió las afirmaciones de Cabello sobre la inexistencia de colaboración militar: “Y se equivoca Diosdado, sí hubo operación articulada del gobierno venezolano contra el ELN por el Zulia y sí actuó el ejército colombiano contra el ELN, desde el lado de Tibú. La coordinación la logró el exministro de defensa Iván Velásquez con el general Vladimir Padrino”.

El presidente colombiano destacó la coordinación multinacional que ha impulsado para enfrentar el narcotráfico: “Por eso hemos constituido la coordinación de inteligencias policiales en Manaos, entre Brasil, Venezuela bajo el gobierno de Maduro, Ecuador, Perú y Colombia. Se adelanta una fuerte coordinación entre Ecuador y Colombia en el sur y planteo que en Cúcuta se instale la coordinación de inteligencias entre Colombia y Venezuela, que sería muy importante para liberar al campesinado colombiano/venezolano de grupos armados ilegales del narcotráfico”.

Entre los resultados concretos de estas operaciones, Petro destacó: “En el desarrollo de estas acciones, Colombia, Ecuador y Venezuela, han realizado capturas de compradores masivos de cocaína en los tres países, en su mayoría, ciudadanos de Albania en Europa”.

Gustavo Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, donde presentó su propuesta de cooperación regional contra el narcotráfic - crédito Europa Press

También señaló que se logró interceptar un submarino cargado con 10 toneladas de droga cerca de las Azores, en Portugal: “La captura del submarino con 10 toneladas, cerca a Azores en Portugal y la operación, es fruto de esta articulación, he repetido que este método es más eficaz y ahorra vidas humanas. El submarino salió vacío de Unguía, Urabá, y llegó a la desembocadura del Orinoco, dónde lo llenaron de cocaína y cogió rumbo a Europa”.

Petro concluyó subrayando la necesidad de cooperación internacional: “Le pedí al presidente Donald Trump la articulación más fuerte de nuestras inteligencias estatales para investigar este asunto. La coordinación de la junta del narcotráfico en Colombia se hace desde Bogotá/Boyacá, y es la autora de varios asesinatos de gran peso en Bogotá y del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena”.