La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado tras cumplir 10 meses de edad

La Segura relata el susto que vivió por la hospitalización de su hijo Lucca - crédito @la_segura/ Instagram

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, compartió con sus seguidores el difícil momento que vivió recientemente con su hijo Lucca, tras cumplir 10 meses, quien tuvo que ser hospitalizado por un cuadro viral.

La influencer caleña, que desde el nacimiento de su hijo en abril de 2025 ha mostrado detalles de su vida familiar junto al chef Ignacio Baladán, decidió contar la experiencia a través de sus historias en Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores.

La Segura explicó que decidió guardar silencio hasta tener mayor claridad sobre la situación y la evolución de Lucca. En una de sus publicaciones, acompañada de una imagen con su hijo, escribió: “No se los había dicho, pero…”. Posteriormente, compartió un video desde la habitación del hospital en el que se ve al bebé junto a su padre y añadió: “Nuestro gordito estaba hospitalizado”.

El video mostraba al pequeño Lucca animado, gateando y explorando el entorno. Esto llevó tranquilidad a sus seguidores, quienes rápidamente enviaron mensajes expresando su preocupación y apoyo. La Segura aclaró: “Ah, pero él… mami, ni se preocupen por él, que está perfecto”, dando cuenta de la buena actitud del bebé a pesar de la situación.

La 'influencer' caleña reveló a sus seguidores los motivos detrás de la ausencia en redes sociales y narró el proceso de recuperación de su hijo tras un episodio viral - crédito @ignaciobaladan11/ TikTok

En otra historia, la influencer informó que Lucca ya se encontraba en casa y que su ausencia en redes sociales se debía a la dedicación exclusiva al cuidado de su hijo durante la hospitalización. Respecto al motivo del ingreso, La Segura explicó que se trató de un cuadro viral. “Solo tenía mucho vómito”, detalló, y mencionó que la principal razón para mantenerlo en observación era prevenir una posible deshidratación.

La creadora de contenido enfatizó que, aunque el episodio generó preocupación, Lucca no presentó complicaciones graves ni síntomas alarmantes, y su recuperación fue rápida.

Tras el complejo episodio, tanto La Segura como Ignacio Baladán aparecieron en redes sociales para agradecer el apoyo que recibieron en redes sociales. “El niño sigue mucho mejor, con un poco de reflujo, pero bien”, reveló la creadora de contenido. En una historia posterior, reveló que el malestar del mejor la tomó por sorpresa en la madrugada. “Yo estaba normal y ese día, como a las 5 de la mañana, tocó correr con el gordito, porque se nos puso malito”, añadió.

La Segura e Ignacio Baladán aseguraron que Lucca ya se encuentra en casa recuperándose de su cuadro de reflujo - crédito @la_segura / Instagram

Por otro lado, Ignacio Baladán, pareja de Natalia, también agradeció el apoyo que recibió en redes, detallando también que el menor está mejor de salud. “Quiero agradecerles a todos los lindos mensajitos, mi hijo ya está en mi casa, eso lo subimos cuando ya estaba acá; no fue nada grave, muchas gracias”, comentó Baladán.

La Segura y Karen Sevillano cuentan cómo nació Las Seviguras, el fandom que cambió su paso por ‘La casa de los famosos’

La Segura, además de enfrentar momentos difíciles relacionados con la salud de su hijo, ha vivido intensas experiencias en el ámbito profesional y mediático. Junto a Karen Sevillano, relató cómo surgió la alianza que dio origen al grupo de seguidores conocido como Las Seviguras, uno de los fandoms más activos de los realities en Colombia.

Ambas creadoras de contenido recordaron que la idea nació en un momento de presión dentro de La casa de los famosos Colombia, cuando Karen, tras varias nominaciones seguidas, recibió gritos en contra desde fuera del set.

“Resulta y pasa que yo estaba nominada como casi en todo el reality. Fue un domingo que yo estaba nominada. Y a mí me fueron a gritar allá arriba: ‘¡Fuera, Karen!’”, contó Sevillano, quien reconoció que, aunque intentó mantener la calma, terminó buscando el apoyo de La Segura. “Cuando yo bajé a ponerte las quejas: ‘Segura, allá arriba me estaban gritando: ¡Fuera, Karen! ¡Fuera, Karen!’… ‘Me están humillando’”, recordó entre risas.

Fue precisamente en esa conversación privada donde decidieron crear un nombre que representara su unión y fortaleza dentro del programa. “Y ahí La Segura dijo: ‘No, nos tenemos que poner un nombre’. Y yo: ‘Sí, sí’. Y nosotras ahí hicimos como dos o tres… hasta Las Seviguras”, relató Karen. Desde ese momento, el grupo de seguidoras se consolidó como un respaldo fundamental, sobre todo en las votaciones.

Después de casi dos años, la dupla se reencontró en el 'After' - crédito Cortesía Canal RCN

La Segura destacó cómo el apoyo del fandom podía influir en la experiencia dentro del reality, especialmente al regresar a la casa tras una eliminación. “Yo les voy a decir una cosa, entrar de primero… comprendan cuando a alguien se le suba el ego porque ni la reina de Inglaterra… yo entraba poderosa: ‘¿Cómo? ¿A no que no? Te pelaste’”, comentó, aludiendo al impacto emocional que tiene ese instante.

Karen también recordó cómo la experiencia de ingresar de primera le brindó confianza, mientras que La Segura compartió, entre risas, que quería entrar a la casa “como si fuera King Kong, por las paredes”. Ambas coincidieron en que ese tipo de momentos modifican la dinámica interna y la percepción que los participantes tienen de sí mismos dentro del juego.