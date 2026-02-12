Pulla de Jhovanoty contra las entrevistas que incluyen preguntas íntimas sería una indirecta para Eva Rey: “Chupar o morder”

Jhovanoty enciende las redes con una crítica irónica sobre entrevistas íntimas y desata debate digital - crédito @peretantico/IG

El humorista y creador de contenido Jhovanoty desató un nuevo debate en redes sociales luego de publicar un mensaje que muchos internautas interpretaron como una crítica directa a cierto tipo de entrevistas enfocadas en la vida íntima de los invitados.

Aunque no mencionó nombres propios, varios usuarios aseguraron que la pulla estaría dirigida a la periodista y presentadora española Eva Rey, conocida por este tipo de preguntas en algunos de sus espacios digitales.

La polémica se originó a partir de una publicación del comediante en su perfil de X en la que cuestionó, con tono irónico, el rumbo que han tomado algunas entrevistas en plataformas digitales.

“El día que me vean preguntándole a un entrevistado que si ‘Arriba o abajo’, que si ‘Grande o pequeño’, que si ‘chupar o morder’, les autorizo para que ese día me den una bofetada en la cara”, escribió Jhovanoty, generando una ola de reacciones.

El mensaje fue leído por muchos internautas como una crítica al sensacionalismo y a la insistencia en preguntas de carácter íntimo que, según algunos usuarios, buscan más el impacto viral que el contenido de fondo.

En los comentarios, varios seguidores del humorista no tardaron en asociar la frase con el estilo de entrevistas que se han vuelto populares en redes sociales, donde la vida sexual y personal de los famosos suele ocupar un lugar central.

Aunque Jhovanoty no aclaró a quién iba dirigida la publicación, en plataformas como X, Instagram y TikTok surgieron múltiples mensajes en los que se mencionó el nombre de Eva Rey, periodista española radicada en Colombia, que ha sido tendencia en varias ocasiones precisamente por las preguntas directas y personales que realiza a figuras del entretenimiento, la política y las redes sociales.

“Ahí te va Eva Rey”, “Así o más directo con Eva”, “Eva Rey leyendo el comentario de Jhova”, “Jajajjaja No necesita decir nombres para saber de quién habla”, dicen algunos de los comentarios.

Hasta el momento, ni Eva Rey ni Jhovanoty han confirmado o desmentido que el comentario estuviera dirigido a ella. Sin embargo, la publicación reabrió la discusión sobre los límites entre el periodismo de entretenimiento, el contenido digital y la intimidad de los entrevistados.

Además, hubo usuarios defendieron la postura del humorista, señalando que no todos los formatos deben recurrir a preguntas íntimas para generar interés. Otros, en cambio, argumentaron que ese tipo de entrevistas hacen parte de un estilo que conecta con nuevas audiencias y que los invitados participan de manera voluntaria.

Jhovanoty también usó sus redes sociales para darle toque cómico al discurso de Gustavo Petro y mostrar su visión sobre la conquista amorosa

Después del presidente Gustavo Petro durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, sus declaraciones provocaron un amplio debate público, especialmente por los comentarios que realizó sobre la intimidad personal y los patrones de conquista amorosa.

En un momento de su discurso, que se prolongó por más de dos horas, el presidente abordó las relaciones personales y sostuvo: “Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”.

La afirmación, formulada entre aplausos y risas del público, sirvió de introducción para exponer su interpretación acerca de la conquista romántica en Colombia.

Petro profundizó al afirmar: “Eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar. Y nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando”.

La atención mediática y social sobre el discurso motivó la pronta reacción de figuras públicas como el comediante Jhovany Ramírez, ya que usó su habilidad para imitar al presidente y aprovechó el revuelo para compartir en sus redes sociales un fragmento de su espectáculo, en el que caricaturizó la postura y voz del mandatario ante la intimidad, logrando gran repercusión entre los espectadores.

En la rutina, Jhovanoty inició: “A ustedes les excita la voz del presidente Petro”, provocando manifestaciones del público.

Prosiguió con una recreación humorística, sugiriendo cómo sería la llegada del mandatario a casa de madrugada, acompañado por la característica risa presidencial: “Imagínese que llegue hoy su marido a las tres de la mañana a su casa y usted esté durmiendo y el man se le acerque así por detrás en el oído y le diga: ¡ju, ju, ju, ju!”. A esto añadió: “Inmediatamente, usted hace: ¡Ah, ah, ah, ah! O que el man llegue y se le acerque y le diga: Te noto asustadaaa... ¿Entonces qué, mami? ¿Qué más, bebé? ¿Cuándo te vas a dejar expropiar esos cuquitos?”.

El humorista también contrastó el supuesto atractivo de la voz de Gustavo Petro respecto a la de otros líderes políticos. Expresó que, a su juicio, “la voz del presidente sirve, mientras que la de Rodolfo (Hernández) casi no”, y ejemplificó el efecto adverso que tendría escuchar una propuesta similar de otro político: “Porque imagínese que uno llegue y le diga: A ver, mamita, pele ese culo. ¡No!”.