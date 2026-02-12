Colombia

Gobierno Petro tomó importante medida para que las EPS le paguen a clínicas y hospitales que atienden a afectados por las inundaciones en Córdoba

La estrategia busca reducir riesgos de liquidez y mitigar posibles afectaciones en la prestación de servicios esenciales

Guardar
Gobierno Petro autorizó los giros
Gobierno Petro autorizó los giros directos a las EPS para que paguen a clínicas y hospitales que atienden a afectados por las inundaciones en Córdoba - crédito X/Presidencia

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reveló que al menos 140.000 personas se encuentran afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, en la región Caribe, señalando que el impacto se extiende a 24 de los 30 municipios del territorio.

En atención de la emergencia invernal, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció una nueva emergencia económica para acelerar la respuesta estatal, además de considerar medidas excepcionales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En este contexto, el Gobierno nacional anunció en un comunicado que la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) priorizará la postulación de giros directos a las EPS para que puedan pagar a clínicas y hospitales en el departamento de Córdoba.

La medida busca reducir riesgos
La medida busca reducir riesgos de liquidez y mitigar posibles afectaciones en la prestación de servicios esenciales - crédito Adres

“La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud – ADRES, priorizará la postulación de los giros directos por las Entidades Promotoras de Salud - EPS, hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS y proveedores de tecnologías en salud presentes en el departamento de Córdoba”, se lee en el comunicado.

Para la actual administración, la medida “constituye una herramienta eficaz para fortalecer el flujo oportuno de recursos hacia la red prestadora, reducir riesgos de liquidez y mitigar posibles afectaciones en la prestación de servicios esenciales”.

“La ADRES gestionará con la mayor celeridad la postulación priorizada, por las Entidades Promotoras de Salud, hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y proveedores de tecnologías en salud presentes en la región afectada”.

La administradora instó a las aseguradoras a atender a la mayor cantidad de afectados de manera oportuna y considerar la postulación de recursos por el mecanismo del giro directo.

“De manera complementaria, la entidad solicita a las EPS con presencia en el territorio afectado por las inundaciones y que no están obligadas a utilizar el mecanismo del giro directo, considerar la postulación de recursos por esta vía”.

Según el documento, la medida incluye los pagos de compesaciones a los damnificados que perdieron a familiares en las inundaciones.

Hay mas de 140.000 personas
Hay mas de 140.000 personas afectadas - crédito @COL_EJERCITO / X

“En el mismo contexto, agilizará el reconocimiento y giro de las reclamaciones radicadas por los servicios de salud prestados a las víctimas de la emergencia, así como el pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios de las víctimas de este evento catastrófico de origen natural”.

Detalles de la nueva emergencia económica del Gobierno Petro

Las lluvias atípicas en la
Las lluvias atípicas en la región Caribe dejaron cientos de miles de personas afectadas y reavivaron el debate sobre la necesidad de una nueva emergencia económica- crédito Cristian Bayona/Colprensa

La última declaración de emergencia económica y social realizada por el presidente Gustavo Petro busca enfrentar la crisis climática y humanitaria ocasionada por lluvias atípicas que afectan a los departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Sucre, Cesar, Chocó y La Guajira.

El gobierno colombiano planea recaudar $8 billones mediante nuevos impuestos, con el propósito de superar los daños provocados por un fenómeno meteorológico inédito para la temporada. Esta decisión llega en un contexto de debate sobre la efectividad y legitimidad del mecanismo, tras la suspensión de una emergencia económica previa por parte de la Corte Constitucional y la controversia en torno al uso de recursos alternativos.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), precisó a El Tiempo que los fondos estimados se destinarán específicamente a la recuperación de las áreas siniestradas, tomando como referencia antecedentes similares y los informes iniciales de daños.

Carrillo subrayó: “Los 8 billones de pesos corresponden a un estimado para la fase de recuperación de las zonas afectadas, basado en antecedentes históricos y en los daños preliminares.” Además, detalló la existencia de recursos asignados para la atención inmediata de la emergencia, que alcanzarían $190.000.000.000 provenientes de la vigencia 2026.

Las mayores afectaciones se reportan en Córdoba, pero la emergencia abarca todos los departamentos mencionados, con precipitaciones notablemente superiores a las habituales durante este periodo del año. La administración descartó la propuesta de los gobernadores de utilizar $6,5 billones en regalías congeladas, y optó por avanzar hacia la que sería la cuarta emergencia económica desde 2022.

El presidente Petro buscó explicar la magnitud del desastre responsabilizando parcialmente a sectores de la oposición, sugiriendo incluso un posible vínculo con los niveles de la represa de Urrá. Estas posiciones reavivaron el debate sobre la gestión política y técnica de emergencias en Colombia, considerando que en la anterior declaratoria, suspendida todavía por la Corte Constitucional, el mandatario había propuesto una suma de $16 billones para afrontar situaciones similares.

Temas Relacionados

Gobierno PetroEmergencia CórdobaEPSAdresClínicasHospitalesInundacionesDamnificadosCórdobaSaludColombia-Noticias

Más Noticias

Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo Petro por su propuesta a Estados Unidos para combatir el narcotráfico: “Hay gente rara en este mundo”

El ministro del Interior y Justicia del régimen aseguró que Nicolás Maduro presentó esa propuesta al presidente de Colombia hace un año

Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo

Las disidencias de las Farc niegan secuestro de la senadora Aida Quilcué y hablan de “operación de bandera falsa” en Cauca

El autodenominado Estado Mayor Central aseguró que no tuvo responsabilidad en el secuestro exprés de la congresista indígena y cuestionó inconsistencias en las versiones entregadas por la propia senadora y las autoridades

Las disidencias de las Farc

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La Tricolor es líder con siete puntos en el grupo A, donde además aseguró la clasificación de manera anticipada a la fase final, aspirando a un cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Paraguay - EN

Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

El atacante samario sigue consolidándose en los “Leones” de Portugal, siendo una de las fichas claves para el equipo dirigido por Rui Borges

Luis Suárez fue elegido mejor

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’

La ‘influencer’ no tuvo ‘pelos en la lengua’ al opinar sobre el comportamiento de la creadora de contenido barranquillera, señalando su aparente sobreactuación y asegurando que tiene una ventaja sobre los demás participantes

Yina Calderón lanzó duras críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanzó duras críticas

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’

Koral Costa reveló detalles de su separación con Bola 8 y confesó la razón por la que dieron fin a su relación: “No estábamos teniendo intimidad”

Laura Barjum habló del rechazo y confesó que no ha quedado en ningún casting en lo que va del año: “He querido dedicarme a otra cosa”

Shakira puso en venta su isla en el Caribe: pide 25 millones de euros por ella

Así quedó la placa de ‘La casa de los famosos’: Nicolás Arrieta y Juanda Caribe perdieron el apoyo del público

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

Otra alarma médica en la selección Colombia para el Mundial 2026: Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia

James Rodríguez acompañó al Minnesota United en un partido amistoso: este fue el motivo por el que no jugó

Jugador de Águilas Doradas criticó el penal concedido a Millonarios que terminó en gol de Falcao: “Como si no hubiera pasado nada”