En 2010 archivaron una denuncia de David Murcia Guzmán contra Abelardo de la Espriella, aseguró el abogado del candidato presidencial

David Murcia Guzmán presentó queja disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por fallas durante su proceso cuando era su abogado - crédito Colprensa/Reuters

La queja disciplinaria presentada por David Murcia Guzmán, creador del polémico esquema de captación de dinero DMG, en contra del abogado, empresario y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ha desatado miles de reacciones en varios sectores políticos y sociales en Colombia.

Abelardo de la Espriella ejerció como abogado de David Murcia antes de que se conociera que Murcia había realizado un esquema ilegal de captación de dinero, conocido como pirámide. En ese momento, De la Espriella no tenía conocimiento de las actividades ilícitas por las que Murcia fue posteriormente condenado por captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Ese fue el caso de Germán Calderón España, apoderado de Abelardo de la Espriella que, a través de su cuenta de X, recordó que el caso entre su defendido y Murcia Guzmán quedó cerrado tras comprobarse la ausencia de actuaciones contrarias a la ley por parte del defensor.

El caso al que hace referencia el jurista es el proceso penal, originado el 8 de octubre de 2010, donde se vinculó a la compulsión de copias ordenada en la sentencia condenatoria de Murcia Guzmán por los delitos mencionados.

“Como abogado de Abelardo de la Espriella, le informo a la ciudadanía: La fiscalía 22 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá archivó el proceso penal que se adelantó contra Abelardo de la Espriella el 8 de octubre de 2010 por los delitos de Cohecho por Dar u Ofrecer, Lavado de Activos y Captación Masiva y Habitual de dineros por la compulsa de copias que le hiciera un juez en la Sentencia condenatoria de DAVID MURCIA GUZMÁN. DMG”, escribió Calderón España en sus redes sociales.

Incluso, citó apartes de la decisión judicial que favoreció en su momento a De la Espriella. “La criminalización de la defensa constituye una transgresión del artículo 18 de los principios básicos sobre la función de los abogados, el cual dispone: ‘Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes, como consecuencia del desempeño de sus funciones’”, se lee en el fallo.

Además, el documento judicial subraya que no se evidenció violación constitucional ni legal por parte de De la Espriella en el ejercicio de su profesión.

La decisión judicial cita la sentencia C-1154-05 de la Corte Constitucional, que respalda la autonomía del abogado y limita la identificación de estos con las acciones de sus clientes.