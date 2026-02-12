Colombia

Elena Rose anunció su regreso a Colombia con el esperado ‘Alma Tour’: conozca fecha, lugar y precios

La cantautora venezolana vuelve como solista al país, prometiendo una experiencia cargada de emoción y cercanía junto a sus éxitos más populares y su aclamado álbum debut ‘Bendito Verano’

El Teatro Royal Center será el escenario del regreso de Elena Rose a Colombia presentando 'Bendito Verano' - crédito cortesía Breakfast Live

La agenda de conciertos en Colombia va develando poco a poco novedades de cara al primer semestre de 2026, y en pleno furor del pop latino uno de sus exponentes de mayor impacto en los últimos años anunció su regreso al país.

Se trata de Elena Rose, cantautora venezolana-estadounidense que se labró una reputación inicial como compositora de éxitos para figuras como Becky G, Rauw Alejandro, Camilo Echeverry, Tini, Cazzu, o Karol G, para luego incursionar como cantante y consolidarse como una de las figuras en ascenso del pop en español.

Según se dio a conocer en las últimas horas, Elena Rose llegará a Bogotá con el “Alma Tour”, un espectáculo que promete ser su show más íntimo y emocional, programado para el 30 de abril de 2026 en el Teatro Royal Center de Bogotá.

Estuvo en el país en 2025 como acto de apertura para Danny Ocean en el Movistar Arena, y como parte del cartel del Festival Estéreo Picnic, a tono con el éxito de sus sencillos orióN, Me Lo Merezco y Caracas en el 2000.

El debut en Colombia de Elena Rose como cabeza de cartel marca un punto clave tras girar con Danny Ocean y presentarse en Estéreo Picnic - crédito cortesía Breakfast Live

Ahora lo hará como la principal atracción, tras consolidar un público que ya le permitió posicionarse como una figura en ascenso en Spotify, donde ya suma más de 100 millones de reproducciones globales con canciones como COSITA LINDA, ALMA, Luna de Miel y Amén Bebé que le permitieron a su primer larga duración Bendito Verano posicionarse como uno de los trabajos más destacados a nivel latinoamericano en 2025.

El éxito en ascenso fue reconocido por la industria musical de cara a 2026. Y es que Elena Rose suma seis nominaciones a los Premios Lo Nuestro, incluidas las categorías Artista Pop Femenina del Año, Canción del Año – Pop y Álbum del Año – Pop, lo que marca un punto de quiebre en su carrera musical. De hecho, en la gala de los Premios Heat celebrada en 2025 en Medellín, Elena Rose llegó a la gala con cinco nominaciones y se llevó dos galardones, correspondientes a Mejor Compositora (uno de los más codiciados de la noche), y Mejor Artista Pop.

Según dio a conocer la productora Breakfast Live sobre este concierto, el montaje busca acercar al público a su obra desde una perspectiva honesta y vulnerable, brindando una experiencia de conexión genuina a todos los asistentes.

Las entradas para el concierto en Bogotá están disponibles en TuBoleta, con acceso para mayores de 12 años acompañados en Preferencial y VIP solo para mayores de edad - crédito cortesía Breakfast Live

El lanzamiento de las entradas al público general inició este miércoles 11 de febrero al mediodía, y se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026 o hasta agotar todas las existencias. La etapa final de ventas comenzará desde el 13 de marzo, una vez que concluya la fase inicial. Las entradas estarán disponibles en TuBoleta.

Al evento podrán asistir mayores de 12 años, que podrán ubicarse únicamente en la localidad Preferencial y siempre acompañados por un adulto. En cuanto a la localidad VIP, está reservada para mayores de edad.

Elena Rose habló de Rosalía y el papel de la espiritualidad en su carrera

En diálogo con Infobae España, la artista habló de Lux, el tercer larga duración de la ibérica y aseguró sentirse identificada con él, al punto que hizo un paralelismo con el rol que tiene la religión en su música.

“Es una obra de arte [Lux]. Yo respeto mucho el arte en sí, y me gusta, así como cuando voy a un museo, mirarlo, realmente tomarme mi tiempo para mirarlo y respetar lo que nació de ese artista. Estamos en un momento de la música donde los artistas están pudiendo hacer ese tipo de cosas. Cuando yo estaba en un estudio hace siete años y mencionaba a Dios, casi que tenía que negociar para que pudiéramos decirlo. Si tú buscas una canción que yo he escrito, Dios siempre está, de alguna u otra manera. Me encanta ver que hoy en día sea un tema de conversación más abierto”, manifestó.

