Colombia

Doble homicidio en el norte de Bogotá desata críticas por trabas en acceso a cámaras de seguridad: esto dijeron las autoridades

Las demoras en la entrega de registros de vigilancia complicaron las primeras horas de la investigación, generando cuestionamientos en congresistas

Guardar
El asesinato de Gustavo Andrés
El asesinato de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta reavivó el debate sobre la cooperación entre administradores privados y la Policía en casos de emergencia - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Momentos de angustia se vivieron la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 en la concurrida intersección de la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, tras un ataque perpetrado por sicarios que cobró la vida de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

Las víctimas, un empresario reconocido y su protector, salían de un gimnasio cuando fueron interceptados y agredidos con arma de fuego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El agresor, tras disparar, abordó una motocicleta conducida por su cómplice y ambos escaparon rápidamente del sector. Tanto Aponte como Gutiérrez fueron llevados a una clínica cercana, pero ya estaban sin vida debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado, según relató la Clínica El Country.

Luego del crimen, la Policía Metropolitana de Bogotá enfrentó dificultades para acceder a los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

A pesar de los constantes llamados a la línea 123, no llegó ambulancia a la salida del gimnasio Bodytech sede Cabrera, en el norte de Bogotá, y por tal motivo cargaron los cuerpos en el vehículo - crédito @StephBatesPress/X

El general Giovanni Cristancho, comandante de la institución, denunció en entrevista con Blu Radio que los administradores de edificios y estaciones de servicio del área pusieron obstáculos para entregar los videos. “No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen”, relató el general Cristancho.

Esta demora generó controversia, ya que las imágenes resultaban fundamentales para identificar la ruta de escape de los responsables y avanzar en la investigación.

El jefe policial lamentó que se exigieran órdenes judiciales para acceder a los registros, pese a la urgencia y gravedad del caso.

El representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, expresó su inconformidad en el programa El Debate de Semana.

Fue muy triste escuchar decir al director de la Policía de Bogotá que cuando llegaron a un condominio a pedir dejar revisar las cámaras para seguramente trazabilidad y poder identificar a los sicarios, inmediatamente les dijeron que necesitaban una orden judicial para ello. Eso no puede pasar, es muy grave”, enfatizó Triana.

El empresario falleció luego de
El empresario falleció luego de entrar al servicio de urgencias de la Clínica del Country, pasadas las 4:10 p. m. - crédito Plastico.com/Facebook

A las críticas se sumó Juan Baena, expresidente del Concejo de Bogotá, quien destacó en el mismo espacio la necesidad de actuar con prontitud ante hechos de este tipo.

“De manera vehemente quiero señalar dos cosas. Lo primero es que eso no puede pasar y lo segundo es que el sicariato no es un caso aislado en Colombia, hay que ser conscientes de eso. Hay bandas criminales y hay que atacarlas”, declaró Baena.

Temas Relacionados

Asesinato BogotáBodytechHomicidio en BogotáHomicidio en la 85empresario Gustavo AponteCámaras de seguridadColombia-Noticias

Más Noticias

‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final: se conoce la fecha de la última gala y filtran la pareja que dejaría la competencia

El futuro de los participantes y el premio mayor de 1.200 millones de pesos se definirán muy pronto en el programa, mientras los rumores sobre eliminaciones y la fecha final circulan en redes

‘Desafío Siglo XXI’ entra en

Gustavo Petro volvió a criticar la política de tasas de interés del Banco de la República y defendió logros en inflación: “Está equivocada”

El mandatario expresó en su cuenta oficial de X que elevar la tasa de interés frena la compra de vivienda y dificulta la reducción de la inflación

Gustavo Petro volvió a criticar

Colombia recupera un festivo en 2026: el calendario trae de vuelta un puente perdido hace 7 años

El 2026 será un año especialmente generoso para el descanso en el país. Una coincidencia del calendario permitirá disfrutar nuevamente de un festivo clave que en 2025 se había “perdido” al caer en domingo

Colombia recupera un festivo en

Juanda Caribe recibió ola de críticas por la respuesta que le dio a Karola en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Así maltrata a la esposa”

Un comentario inesperado del cantante durante una prueba del ‘reality’ provocó una situación que se volvió viral y disparó un intenso debate sobre humor y respeto

Juanda Caribe recibió ola de

Por sicariato de Gustavo Andrés Aponte y su escolta en Bogotá, recordaron el homicidio de otro empresario en el mismo lugar: también salía del gimnasio

El empresario arrocero y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, fueron sorprendidos a bala por parte del sicario, que lucía vestido como un empleado más de la zona con traje y corbata

Por sicariato de Gustavo Andrés
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’ entra en

‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final: se conoce la fecha de la última gala y filtran la pareja que dejaría la competencia

Juanda Caribe recibió ola de críticas por la respuesta que le dio a Karola en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Así maltrata a la esposa”

José Rodríguez desmintió a Yaya Muñoz y aseguró que él fue quien terminó la relación: “Ella lo sabe y no tengo nada bueno por decir”

Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata ya no estarían saliendo: este fue el comentario con el que el empresario confirmó la noticia

Marcela Benjumea confesó que la fama “le robó” complicó la relación con su papá ‘El Gordo’ Benjumea: “Una cosa espantosa”

Deportes

La prensa inglesa destacó al

La prensa inglesa destacó al uzbeko Abdukodir Khusanov, figura del Manchester City de Pep Guardiola y rival de Colombia en Mundial 2026: “Alto nivel”

Exfigura del fútbol italiano pone a Luis Díaz como ejemplo en el fútbol mundial: “No le limpia la bata”

Exfigura del Deportivo Cali pidió la salida de Alberto Gamero: “El proyecto es insostenible”

Richard Ríos está de regreso con el Benfica: el colombiano entrenó con el equipo y espera volver ante Real Madrid en Champions League

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato