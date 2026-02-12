Doble homicidio en el norte de Bogotá desata críticas por trabas en acceso a cámaras de seguridad: esto dijeron las autoridades

El asesinato de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta reavivó el debate sobre la cooperación entre administradores privados y la Policía en casos de emergencia - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Momentos de angustia se vivieron la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 en la concurrida intersección de la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, tras un ataque perpetrado por sicarios que cobró la vida de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

Las víctimas, un empresario reconocido y su protector, salían de un gimnasio cuando fueron interceptados y agredidos con arma de fuego.

El agresor, tras disparar, abordó una motocicleta conducida por su cómplice y ambos escaparon rápidamente del sector. Tanto Aponte como Gutiérrez fueron llevados a una clínica cercana, pero ya estaban sin vida debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado, según relató la Clínica El Country.

Luego del crimen, la Policía Metropolitana de Bogotá enfrentó dificultades para acceder a los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

A pesar de los constantes llamados a la línea 123, no llegó ambulancia a la salida del gimnasio Bodytech sede Cabrera, en el norte de Bogotá, y por tal motivo cargaron los cuerpos en el vehículo - crédito @StephBatesPress/X

El general Giovanni Cristancho, comandante de la institución, denunció en entrevista con Blu Radio que los administradores de edificios y estaciones de servicio del área pusieron obstáculos para entregar los videos. “No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen”, relató el general Cristancho.

Esta demora generó controversia, ya que las imágenes resultaban fundamentales para identificar la ruta de escape de los responsables y avanzar en la investigación.

El jefe policial lamentó que se exigieran órdenes judiciales para acceder a los registros, pese a la urgencia y gravedad del caso.

El representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, expresó su inconformidad en el programa El Debate de Semana.

“Fue muy triste escuchar decir al director de la Policía de Bogotá que cuando llegaron a un condominio a pedir dejar revisar las cámaras para seguramente trazabilidad y poder identificar a los sicarios, inmediatamente les dijeron que necesitaban una orden judicial para ello. Eso no puede pasar, es muy grave”, enfatizó Triana.

El empresario falleció luego de entrar al servicio de urgencias de la Clínica del Country, pasadas las 4:10 p. m. - crédito Plastico.com/Facebook

A las críticas se sumó Juan Baena, expresidente del Concejo de Bogotá, quien destacó en el mismo espacio la necesidad de actuar con prontitud ante hechos de este tipo.

“De manera vehemente quiero señalar dos cosas. Lo primero es que eso no puede pasar y lo segundo es que el sicariato no es un caso aislado en Colombia, hay que ser conscientes de eso. Hay bandas criminales y hay que atacarlas”, declaró Baena.