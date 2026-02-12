Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre

La Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, señalado como figura central en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
Esta decisión mantiene el carácter global de la búsqueda emprendida para la detención del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras su implicación en los hechos investigados.
