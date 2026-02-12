Colombia

Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre

Durante la audiencia de acusación que se adelantó el 29 de enero de 2026, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue formalmente acusado por hechos de corrupción ocurridos en la Ungrd

Guardar
Carlos Ramón González estaría profugo
Carlos Ramón González estaría profugo de la justica colombiana - crédito Presidencia de la República

La Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, señalado como figura central en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

Esta decisión mantiene el carácter global de la búsqueda emprendida para la detención del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras su implicación en los hechos investigados.

