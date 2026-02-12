Con la heredera de Gaitán como cabeza de lista, Carlos Caicedo presentó sus candidatos al Congreso

Gaitán encabezará la lista al senado de Fuerza Ciudadana - crédito Fuerza Ciudadana

En el inicio de 2026, el candidato presidencial Carlos Caicedo ha sido uno de los nombres más mencionados por la opinión pública por diferentes factores, incluyendo una denuncia que el exgobernador ha afirmado que afrontará.

De la misma forma, y a pesar de las polémicas externas a su campaña, junto con la coalición Fuerza Ciudadana, realizó el lanzamiento de sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes, lo que es tomado como el inicio formal de su camino electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el evento se afirmó que las listas presentadas buscan una “reivindicación de memoria histórica y de la lucha democrática, con la intención de consolidar una agenda enfocada en la transformación institucional”, siendo la hija de Jorge Eliecer Gaitán, Gloria Gaitán, quien encabezará a los candidatos al senado.

La coalición entre varios partidos ha respaldado a Carlos Caicedo en medio de las denuncias en su contra - crédito Fuerza Ciudadana

Cabe recordar que Fuerza Ciudadana es una coalición integrada por Comunes, partido surgido del Acuerdo Final de Paz de 2016, por el M-19 y por movimientos como Voz Pública, Vocex y el Movimiento por la Constituyente Popular; que buscan posicionarse como una alternativa para sectores que definen como “tradicionalmente excluidos de la política nacional”.

Los organizadores destacaron que la convergencia de estos sectores representa la continuidad de las luchas populares y el paso de la movilización social al escenario institucional.

Durante su intervención, Gloria Gaitán, que fue presentada como “hija del líder inmortal del pueblo colombiano”, vinculó su liderazgo con la defensa de la justicia social. La dirigencia de la coalición mencionó que su participación buscará reafirmar el compromiso con una arquitectura estatal descentralizada.

Fuerza Ciudadana presentó a Gaitán como la heredera del líder político asesinado en el "Bogotazo" - crédito Fuerza Ciudadana

De la misma forma, las vocerías reiteraron las banderas programáticas de Fuerza Ciudadana. Entre ellas, la paz con justicia social, el acceso a derechos básicos, el bienestar social, la equidad de género, la seguridad integral, la multiculturalidad, la restauración moral y la protección de la vida, la tierra, la juventud y la paz.

Los líderes insistieron en que la lista no constituye una simple alianza electoral, sino una convergencia política que pretende transformar el país desde el congreso; además, aseguraron que el proyecto aspira a consolidar una agenda centrada en la garantía de derechos, la superación de desigualdades y la profundización democrática.

El evento culminó con un llamado a la ciudadanía a respaldar la propuesta, presentada como la expresión institucional de un proceso histórico de luchas sociales y de construcción de paz.

Caicedo confirmó que responderá a las denuncias en su contra ante la justicia

Carlos Caicedo respondió tras acusaciones de acceso carnal y acoso sexual en su contra - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook

En diálogo con La FM, el exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo anunció que responderá ante la justicia por las denuncias de presunto acoso sexual que excolaboradoras suyas presentaron recientemente. Caicedo atribuyó estos señalamientos a una persecución política, argumentando que las denuncias surgen en plena temporada electoral, mientras impulsa su aspiración a la presidencia de Colombia.

Caicedo señaló que ya ha delegado el caso a sus abogados para que lo representen y revisen las denuncias ante las autoridades competentes; cuestionó el momento en que se hicieron públicas las acusaciones, sugiriendo que su aparición coincide con el lanzamiento de las candidaturas de su movimiento político, Fuerza Ciudadana, a la Cámara de Representantes.

Durante la conversación confirmó que el proceso será trasladado a Bogotá, donde lo asumirá un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Caicedo enfatizó que no minimiza las denuncias y aseguró que atenderá el caso en los estrados judiciales, buscando que se esclarezcan los hechos y se pruebe la verdad. Por último, aseguró que solo los tribunales pueden juzgarlo, rechazando lo que calificó como “ataques” por parte de políticos y un sector de la prensa.