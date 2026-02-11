Colombia

Soldado del Ejército conmovió las redes al adoptar un perro víctima de las inundaciones en Montería: “Cuando nos vio se nos lanzó encima”

El gesto fue ampliamente valorado por usuarios en redes sociales, quienes solicitaron que se intensifiquen las acciones de ayuda y rescate en las zonas impactadas por las inundaciones

Guardar
El animal será parte de
El animal será parte de su familia según declaró el soldado - crédito composición fotográfica

En medio de las fuertes inundaciones en Montería, departamento de Córdoba, que han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares, una historia distinta emergió entre el caos y la devastación.

Un soldado del Ejército Nacional protagonizó un acto que trascendió las labores de rescate habituales, al salvar la vida de un pequeño cachorro, un gesto que rápidamente se transformó en símbolo de esperanza para la comunidad.

Y es que mientras los uniformados se acercaban a una vivienda inundada para asistir a un ciudadano, un cachorro los divisó desde el interior del inmueble. El animal, rodeado por el agua y sin posibilidad de escapar, se lanzó nadando hacia los rescatistas. Uno de los soldados se arrojó al agua y lo tomó en brazos, impidiendo que la corriente lo arrastrara.

El soldado, visiblemente emocionado, relató ante las cámaras de Caracol Radio: “Cuando el perro nos vio, estaba en una casa, se nos lanzó, nadó”. El rescate no terminó allí. Lo que parecía una acción más dentro de la rutina de emergencias, se transformó en un vínculo definitivo entre el militar y el cachorro.

Sin dudarlo, el uniformado decidió adoptarlo. En las declaraciones explicó que el animal, al que bautizó como Aqua, no viviría en el batallón, sino en su casa junto a su esposa en Montería. “Ya hace parte de mi familia”, aseguró, subrayando el cambio que esta experiencia significó en su vida.

Las inundaciones que han afectado a Montería en febrero de 2026 revelan una emergencia sin precedentes para la capital de Córdoba y buena parte del departamento. Las intensas y persistentes lluvias, agravadas por un frente frío en el Caribe y el desborde de la represa de Urrá, han causado el desbordamiento del río Sinú y la afectación de extensas zonas urbanas y rurales.

Según el alcalde Hugo Kerguelén, el 12% del área urbana de Montería permanece bajo el agua, con barrios donde el nivel supera los 2 metros y cubre por completo los primeros pisos de las viviendas.

Esta situación ha afectado tanto a la capital como a corregimientos y municipios vecinos. Se calcula que más de 50.000 familias han resultado damnificadas en todo Córdoba, y que cerca de 36.000 hectáreas se encuentran inundadas.

La cifra de afectados supera los 140.000 habitantes, aproximadamente el 8% de la población departamental. Además la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, informó de manera preliminar que más de 5.500 animales han sido afectados.

La emergencia sorprendió a muchos residentes, ya que algunos sectores jamás habían experimentado inundaciones de tal magnitud. Muchos habitantes relataron que el agua empezó a subir de manera repentina durante la madrugada, obligándolos a evacuar apresuradamente y dejando la mayoría de sus pertenencias atrás. El éxodo masivo se repitió en varios barrios y zonas rurales, donde la prioridad ha sido salvaguardar la vida de los más vulnerables.

La Alcaldía de Montería decretó calamidad pública, habilitó albergues temporales en escuelas e impuso toque de queda en los barrios más críticos para evitar robos en viviendas evacuadas. Organismos de socorro, la fuerza pública y la Defensa Civil han liderado las evacuaciones y la atención humanitaria, mientras la solidaridad local se ha manifestado con ollas comunitarias y donaciones.

El presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de ministros extraordinario en la ciudad, prometiendo recursos y medidas excepcionales, incluida la posibilidad de declarar emergencia económica, social y ambiental para agilizar la ayuda. Las autoridades también han alertado sobre el riesgo sanitario por enfermedades transmitidas por el agua y han activado campañas de vacunación y fumigación.

Por el momento, aunque el nivel del agua ha comenzado a descender en algunos sectores, se mantiene la alerta máxima ante nuevas crecidas y la persistencia de caudales elevados.

