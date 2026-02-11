Colombia

María Fernanda Cabal exigió atención a la emergencia en Córdoba y cuestionó a Petro por dedicarse a negar la violación de topes electorales

La senadora pidió que el Gobierno priorice la crisis por inundaciones, que ha dejado más de 14 muertos, en vez de centrarse en los procesos que cursan en la Fiscalía General de la Nación

El jefe de Estado aseguró que la Fiscalía está en su contra y negó los sobre topes de campaña - crédito Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente Gustavo Petro por defenderse, luego de que la Fiscalía anunciara la acusación contra Ricardo Roa, el gerente de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022, por presunta violación de los topes.

Para Cabal, el Ejecutivo debería estar de lleno en la contingencia climática que ha afectado a la región Caribe, especialmente al departamento de Córdoba.

En Córdoba la gente lo perdió todo, hay más de 14 personas que murieron por las inundaciones y Petro defendiéndose de la violación de topes electorales”, escribió la servidora legislativa.

También le escribió al presidente que él mismo debería encarar los señalamientos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.

María Fernanda Cabal le reprochó a Gustavo Petro defensa sobre tope de campaña mientras Córdoba enfrenta una emergencia que lleva 14 muertos - crédito @MariaFdaCabal/X

Está en lo cierto, el que debe responder por violar los topes electorales es usted. Algunos miembros de la Comisión de Acusaciones no tuvieron la valentía de cumplir con la Constitución y aplicarle el art 109. ¡Su gerente responderá!“.

Qué dijo Petro sobre los topes

Las palabras de Cabal fueron una respuesta a las declaraciones del jefe de Estado durante el Consejo de Ministros adelantado en Córdoba cuando, tras conocerse la decisión de la Fiscalía contra Roa, aseguró: “Nosotros no tenemos sobretopes, punto. Yo he mirado esa contabilidad para arriba y para abajo, es lo que la podredumbre que hicieron en Consejo Nacional Electoral. No hablo de más, pero nosotros no tenemos sobretopes”, comentó el primer mandatario.

Petro comentó que “el que esté iniciando un proceso penal por lo mismo, significa que quiere ir por la cabeza del presidente, no de Roa”.

El jefe de Estado aseguró que la Fiscalía está tras su cabeza - crédito @MariaFdaCabal/X

El presidente también se despachó contra la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a quien también le recriminó el proceso judicial de su hijo Nicolás Petro y las condenas contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de corrupción tras en la compra de 40 carrotanques para La Guajira por la Ungrd.

“Y entendámoslo. Y eso se hace desde la cúpula máxima de la Fiscalía, no una fiscal por ahí, como querían llevar a mi hijo preso, como se llevaron al doctor en Economía Bonilla, que no tiene ninguna culpa de lo que pasó en Ungrd. Y creo que Velasco tampoco. Pasó un mes ahí y ya”, dijo el presidente.

El plan para ayudar al departamento de Córdoba

Durante el Consejo de Ministros, el presidente anunció que la emergencia climática que causó una crisis habitacional en Córdoba requerirá la construcción de aproximadamente 5.000 viviendas, según las primeras estimaciones oficiales.

La ministra de Vivienda Helga María Rivas, anunció que este proceso de reasentamiento definitivo “se basará en habilitar suelo y desarrollar vivienda progresiva”.

La cifra definitiva se confirmará una vez se consolide el censo de personas afectadas, proceso que avanzará en los próximos días.

Petro informó la importancia de que las nuevas viviendas respondan a criterios arquitectónicos locales y se adapten tanto al clima como a las condiciones del territorio.

Si el diseño dura un año como un metro, la gente sufre durante ese año. Pero son 5.000, entonces eso tiene un valor, una cifra, una demanda de insumos dependiendo de la tecnología, que hay que ver si la región es sostenible o no”, dijo.

El presidente dijo que las casas serán diseñadas por la gente - crédito @Presidencia/X

Durante su intervención, el presidente advirtió que el diseño de las viviendas no debe recaer exclusivamente en arquitectos ajenos a la región, debido a la especificidad de las condiciones climáticas y culturales de Córdoba.

De hecho, insistió en la necesidad de una participación directa de las comunidades en el diseño de las soluciones habitacionales, para evitar retrasos y disminuir el impacto sobre las familias damnificadas.

También señaló que la elección de materiales y tecnologías constructivas debe considerar la sostenibilidad ambiental y el abastecimiento local, para evitar daños en los ecosistemas de la zona.

