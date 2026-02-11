Colombia

Podrían perderse 200.000 empleos del sector floricultor por revaluación del peso, asegura Anif

Un informe de la entidad advierte que la apreciación de 15,5% del peso frente al dólar en el último año reduce los ingresos en moneda local del sector floricultor

Según un informe de Anif,
Según un informe de Anif, la revaluación de 15,5% del peso reduce los ingresos en moneda local de los exportadores colombianos- crédito Camila Díaz/Colprensa/VisualesIA

La fuerte revaluación del peso colombiano durante el último año encendió las alertas en el sector exportador, especialmente en la industria floricultora.

Así lo señala un informe publicado este 11 de febrero por el centro de estudios económicos Anif, que advierte que la moneda acumula una apreciación de 15,5% frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el análisis de Anif, aunque este comportamiento favorece a los importadores —al abaratar bienes y servicios comprados en el exterior—, representa un riesgo directo para las empresas que venden sus productos en dólares, pues reciben menos pesos por cada divisa exportada.

El documento de Anif subraya que la tendencia no responde exclusivamente a factores internos. El debilitamiento global del dólar, impulsado por expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y por una mayor incertidumbre en la política comercial de ese país, ha reducido la demanda por activos en esa moneda, fortaleciendo a varias divisas emergentes, entre ellas el peso colombiano.

Un sector clave bajo presión, según Anif

El sector floricultor, que genera
El sector floricultor, que genera más de 200.000 empleos formales, es uno de los más expuestos a la caída del dólar, advierte Anif-Luisa González/REUTERS

En su informe, Anif pone el foco en el sector floricultor como uno de los más expuestos a la apreciación cambiaria. En 2025, las exportaciones de flores superaron los US$2.000 millones y la actividad generó más de 200.000 empleos directos, en su mayoría formales, de acuerdo con cifras citadas en el análisis.

El centro de estudios explica que el desbalance surge porque los ingresos de estas empresas están denominados en dólares, mientras que buena parte de sus costos —salarios, servicios públicos, transporte y otros gastos operativos— se pagan en pesos. Cuando el dólar cae, los márgenes se reducen y los flujos de caja se ven presionados.

Anif advierte que, de mantenerse esta tendencia, podrían generarse impactos sobre la rentabilidad, la inversión e incluso el empleo en regiones altamente dependientes de la floricultura, como Cundinamarca y Antioquia. Si bien no anticipa un deterioro inmediato, el informe recalca que el riesgo es significativo por la alta vocación exportadora del sector.

Un fenómeno global que explica el informe de Anif

La apreciación del peso responde
La apreciación del peso responde al debilitamiento global del dólar y a expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos, de acuerdo con el análisis de Anif- crédito Luisa González/REUTERS

El análisis de Anif contextualiza la apreciación del peso dentro de una dinámica internacional. Durante 2025 y lo corrido de 2026, los mercados han incorporado una mayor probabilidad de recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal, reduciendo el diferencial de rendimientos frente a otras economías desarrolladas y restando atractivo al dólar.

Adicionalmente, la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos, reflejada en aumentos de aranceles, ha presionado a la baja la divisa estadounidense. Según el informe, en la región también se observa un fortalecimiento de monedas como el real brasileño, el peso chileno y el peso mexicano.

En el caso colombiano, Anif destaca que la reciente emisión de deuda externa cercana a US$11.000 millones contribuyó a reforzar la entrada de capitales, lo que también presiona la tasa de cambio a la baja.

Las recomendaciones de Anif: coberturas cambiarias

Anif recomienda a los exportadores
Anif recomienda a los exportadores utilizar contratos forward para mitigar el riesgo cambiario y estabilizar sus ingresos- crédito Nathalia Angarita/Reuters

Frente a este panorama, el informe de Anif recomienda a los exportadores recurrir a instrumentos de cobertura cambiaria para mitigar la volatilidad. Entre ellos, menciona los contratos forward, que permiten fijar hoy una tasa de cambio para una transacción futura.

Anif explica que estos instrumentos se determinan principalmente por el diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos y no deben interpretarse como una predicción directa del tipo de cambio futuro. Su objetivo es estabilizar ingresos y fortalecer la planeación financiera de las empresas.

No obstante, el centro de estudios advierte que no todas las compañías tienen la misma capacidad para acceder a estos mecanismos, lo que deja especialmente expuestas a pequeñas y medianas empresas. En un sector que emplea a más de 200.000 personas, el comportamiento del dólar se convierte, según concluye Anif, en un factor determinante para la competitividad y la estabilidad laboral en amplias zonas del país.

