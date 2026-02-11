Colombia

Fiscalía rechazó señalamientos de supuestos vínculos entre la fiscal General y Abelardo de la Espriella tras comentarios de Gustavo Petro

El intercambio de declaraciones surge luego de que se hicieran públicas denuncias sobre presuntas colaboraciones ocultas entre operadores jurídicos y aspirantes políticos, contexto que ha elevado la incertidumbre sobre la imparcialidad institucional

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación negó vínculos entre la fiscal Luz Adriana Camargo, su esposo Germán Marroquín y Abelardo de la Espriella tras acusaciones públicas - crédito Presidencia de la República/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación calificó como falsas las versiones sobre una supuesta relación entre la fiscal General, Luz Adriana Camargo, su esposo, Germán Marroquín, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Esta aclaración surge después de que el presidente Gustavo Petro y su partido, la Colombia Humana, difundieran mensajes en la red social X sugiriendo supuestas alianzas entre la cúpula del ente acusador y el abogado De la Espriella.

El intercambio comenzó cuando la Colombia Humana publicó que había recibido una denuncia anónima sobre una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el candidato De la Espriella.

En el mensaje, el movimiento político solicitó que se investigue si existe algún vínculo entre el esposo de la fiscal general y el abogado, el cual, según la denuncia, estaría relacionado con la fabricación de falsos positivos judiciales dirigidos a encarcelar miembros del gobierno.

Colombia Humana denunció públicamente posibles
Colombia Humana denunció públicamente posibles relaciones entre Marroquín y De la Espriella, expresando preocupación por “falsos positivos judiciales” contra funcionarios del gobierno - crédito @ColombiaHumana_/X

Posteriormente, el presidente Petro intervino desde sus redes sociales, criticando sin nombrarlos directamente a De la Espriella ni a Marroquín, pero insinuando que la fiscal general haría alianzas con candidatos presidenciales y abogados involucrados en casos de testaferros.

De la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales… Dicen ahora… Para ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la represa de Urrá (...) Ese desconocimiento de propietarios significa testaferrato, y, por tanto una oportunidad, sí, con Fiscalía, pero ahora la fiscal dice que está ya precisamente el abogado de los testaferros. Pero que no sea cierto esa vaina, porque el tipo dijo que nos iba a destripar y comenzaron… Entonces nos toca ponernos también nosotros en emergencia… La fiscal está fijada con los abogados de los testaferros”, expresó el mandatario.

Las afirmaciones aparecieron después de que la Fiscalía General anunciara que imputará a Ricardo Roa, gerente de campaña de Petro, por supuesta violación de topes electorales. La decisión generó nuevas tensiones políticas y motivó los mensajes desde la presidencia y su partido.

Fuentes cercanas a Luz Adriana Camargo aseguraron a El Tiempo que ni ella ni su pareja han tenido relación profesional o personal con el abogado De la Espriella. “Es absolutamente falso”, enfatizaron.

Abelardo de la Espriella negó
Abelardo de la Espriella negó ante medios tener lazos con la fiscal general o su esposo, atribuyendo las acusaciones a estrategias de campaña - crédito Raúl Palacios/Colprensa

El propio De la Espriella, en declaraciones al mismo medio, negó vínculos con la fiscal general. “Se trata de un desespero porque saben que les voy a ganar”, afirmó el candidato a la Casa de Nariño.

La controversia surge en medio de un ambiente político marcado por investigaciones judiciales y señalamientos cruzados entre el gobierno y la oposición.

El medio citado detalló que la Fiscalía insistió en que no existe nexo alguno entre los señalados, mientras la campaña electoral mantiene el foco en la transparencia de las instituciones y en la disputa por la legitimidad de los procesos judiciales.

El presidente Petro vinculó en sus críticas a la Fiscalía con controversias por contratos estatales y asuntos judiciales

Petro vinculó los desacuerdos judiciales relacionados con su hijo Nicolás Petro y exministros a un contexto más amplio de persecuciones políticas - crédito Presidencia / X

Gustavo Petro encabezó dos consejos de ministros en Montería en menos de 24 horas, con el objetivo de gestionar la respuesta ante las inundaciones que afectan a Córdoba, Sucre y otros departamentos por las lluvias intensas.

En ambas reuniones, el mandatario defendió el contrato de pasaportes, remarcando que se han presentado intentos de sabotaje porque la medida perjudicó los intereses de una empresa vinculada al software de las elecciones en Colombia. Según el presidente, este contrato tiene características que lo sitúan como “el cuarto mejor del mundo”.

En el primer encuentro ministerial, Petro dirigió críticas a la fiscal general Luz Adriana Camargo, aludiendo a supuestas alianzas entre esta funcionaria y abogados de personas señaladas como testaferros.

Además, vinculó estos desacuerdos con la situación judicial de su hijo, Nicolás Petro, junto con la de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco —involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)— asegurando creer en la inocencia de todos ellos.

El proceso para la expedición de pasaportes en Colombia ha generado controversia ante la próxima finalización, en abril de 2026, del contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que conllevará la transición a la Imprenta Nacional.

Petro insistió en que los ataques al nuevo contrato se deben a que “afectó a uno de los negocios más grandes de una compañía relacionada con el software de los escrutinios”.

