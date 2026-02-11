Colombia

Combates en el Catatumbo generan desplazamiento de más de 150 personas hacia Ocaña

Más de 150 personas, organizadas en 40 familias, han llegado a Ocaña por enfrentamientos en el Catatumbo. Entre los afectados hay más de 20 menores de edad, según reportes de la Personería y organizaciones sociales

Más de 78.000 desplazamientos forzados
Más de 78.000 desplazamientos forzados se registran en el Catatumbo durante la última semana debido a la escalada del conflicto armado en la región fronteriza con Venezuela - crédito AFP

Ocaña registra la llegada constante de familias desplazadas desde la región del Catatumbo, en medio de enfrentamientos armados que se desarrollan en esa subregión de Norte de Santander, según informó Blu Radio.

Las autoridades locales reportan un incremento en el número de personas que han abandonado sus hogares debido a la situación de orden público.

De acuerdo con datos entregados por la Personería Municipal, más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, han arribado recientemente a Ocaña.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Entre la población afectada se encuentran más de 20 menores de edad, quienes forman parte de las familias que salieron de sus territorios ante los hechos de violencia.

Las causas del desplazamiento están relacionadas con combates entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones de las Fuerzas Militares en diferentes puntos del Catatumbo. Estas confrontaciones han generado riesgos para la población civil, lo que ha motivado la salida de comunidades hacia municipios cercanos.

Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, señaló que tanto la Personería como la Defensoría del Pueblo están recibiendo declaraciones formales de las familias que han llegado en condición de desplazamiento. Según indicó, actualmente se adelantan los procedimientos correspondientes para documentar los casos y activar las rutas institucionales de atención.

“La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado”, manifestó el funcionario al referirse al contexto que enfrentan los habitantes del Catatumbo.

El Ejército de Liberación Nacional
El Ejército de Liberación Nacional es uno de los grupos armados ilegales con mayor presencia y operación en el territorio colombiano - crédito archivo Colprensa

El personero también explicó que las personas desplazadas han señalado como puntos de origen sectores específicos del territorio. “Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse”, añadió.

Los testimonios recopilados por las autoridades locales describen escenarios de confrontación armada que han impactado zonas rurales. La llegada de estas familias ha generado la activación de mecanismos de registro y verificación por parte de las entidades competentes en Ocaña.

Desde organizaciones sociales también se ha advertido sobre el aumento del desplazamiento en la región. Diana Vargas, representante de la organización Tejedores de Paz, se refirió a la situación que se presenta no solo en Ocaña sino en otros municipios receptores de población afectada.

“Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños”, señaló Vargas.

Además de Ocaña, autoridades departamentales confirmaron que municipios como Tibú y la ciudad de Cúcuta están registrando la llegada de personas que salen del Catatumbo en busca de condiciones de seguridad. La movilidad de familias hacia distintos puntos del departamento ha sido reportada en los últimos días.

El flujo de desplazados se produce en medio de operaciones militares y confrontaciones entre grupos armados ilegales en esa subregión fronteriza. Las comunidades han quedado expuestas a los enfrentamientos, situación que ha derivado en la salida de habitantes de veredas y corregimientos.

Las entidades encargadas de la atención a víctimas adelantan el proceso de recepción de declaraciones para determinar el reconocimiento oficial de la condición de desplazamiento. Este procedimiento permite activar ayudas humanitarias de emergencia conforme a la normatividad vigente.

La presencia de más de 20 menores de edad entre las personas que han llegado a Ocaña ha sido destacada por la Personería, dado que implica la necesidad de medidas específicas de protección y asistencia. Las autoridades locales trabajan en coordinación con otras instituciones para atender los requerimientos básicos de las familias.

En total, 40 familias han formalizado su situación ante los organismos competentes en Ocaña, cifra que podría variar si continúan los desplazamientos desde el Catatumbo. La dinámica del conflicto en esa zona ha generado movimientos poblacionales hacia distintos municipios del departamento.

Mientras avanzan los registros y las gestiones institucionales, la ciudad de Ocaña continúa recibiendo personas que salen de sectores como el 77, Filogringo y el corregimiento de Langalia, puntos señalados por los propios afectados como escenarios de enfrentamientos recientes, según la información divulgada por Blu Radio.

