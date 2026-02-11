Cabal se refirió a proyecto de llevar los restos de Camilo Torres a la Universidad Nacional: “No es un mausoleo para enterrar a un criminal”

La congresista manifestó desacuerdo ante la decisión universitaria relacionada con el sacerdote y exprofesor vinculado al ELN, cuyo legado sigue generando controversia social pese a su papel en la academia y la iglesia - crédito Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal expresó un rechazo tajante a la decisión de la Universidad Nacional de Colombia de adecuar la capilla Cristo Maestro en Bogotá para recibir los restos de Camilo Torres Restrepo.

En su cuenta oficial de X, Cabal calificó al sacerdote como “criminal” y “cura guerrillero”. Añadió: “La Universidad Nacional no es un mausoleo para enterrar los restos de un criminal como el cura guerrillero Camilo Torres. La Nacional se construyó para impartir conocimiento, no para rendirle honores a un delincuente”, enfatizó la legisladora.

La controversia se intensificó tras el anuncio institucional sobre los trabajos de adecuación en la capilla, con el objetivo de acoger los restos del exprofesor y sacerdote si se confirma su identificación forense.

Según BluRadio, la vicerrectora Carolina Jiménez Martín explicó que la universidad sigue a la espera de los resultados científicos para proceder con la recepción de los restos.

Jiménez Martín destacó que estos preparativos buscan honrar el legado académico y social de Camilo Torres. La directiva detalló: “Esta voluntad es un reconocimiento a su contribución histórica y una medida de gran valor simbólico”, informó BluRadio a partir del comunicado oficial.

La institución señaló su compromiso con el pensamiento plural, el diálogo respetuoso y la búsqueda de soluciones pacíficas, reafirmándose como territorio de paz.

Por otra parte, la Universidad Nacional reiteró su propuesta ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) para acoger los restos de Torres.

La universidad subraya la relevancia histórica de Torres como estudiante de Derecho, docente de Sociología Urbana y Trabajo Social, editor, capellán y cofundador del Departamento de Sociología en 1960.

La existencia de una placa memorial en la capilla desde hace 50 años es, según la universidad, testimonio de la relación permanente de Torres con la vida académica y pastoral de la institución.

La figura de Camilo Torres permanece altamente divisoria en la sociedad colombiana. BluRadio resalta su papel como sacerdote, académico y pionero de la Teología de la Liberación, centrado en problemáticas de pobreza y desigualdad.

Entre sus acciones estuvieron el impulso a las juntas de acción comunal y su defensa de una universidad pública comprometida con la realidad social del país. Su vínculo con el ELN, organización a la que se integró poco antes de morir en combate contra el Ejército el 15 de febrero de 1966, ha mantenido el debate sobre su memoria y su legado.

Respecto al proceso de identificación, BluRadio señaló que la UBPD recibió en 2019 la solicitud para localizar los restos de Torres.

La directora de la entidad, Luz Janeth Forero, explicó que la investigación ha logrado avances importantes en los últimos dos años, mediante la revisión de documentos históricos, testimonios y el empleo de técnicas forenses y antropológicas.

Sobre esto, León Valencia, abogado y director de Pares, afirmó que a sesenta años de su fallecimiento, los medios han comenzado a difundir con cautela la noticia sobre este homenaje al sacerdote que, en una época donde la lucha armada era considerada un acto de nobleza para impulsar una revolución social, entregó su vida a esa causa.

El recuerdo de Camilo Torres se proyecta hacia el futuro, ya que, según León Valencia, es “el único héroe que ha dado Colombia después de la independencia del yugo español y de sus héroes”. Esta afirmación se mantiene a pesar del rumbo que tomó el grupo guerrillero que él fundó, así como de los cambios en la historia nacional, ahora marcada por el deseo de superar la violencia y alcanzar la reconciliación.

A pesar de que personalidades como Gaitán, Galán, María Cano y monseñor Gerardo Valencia Cano sobresalieron durante el siglo XX, Valencia sostiene que la “condición de héroe está ligada a un desafío consciente a la muerte en la batalla por una gran causa”.