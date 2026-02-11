Colombia

Cabal se refirió a proyecto de llevar los restos de Camilo Torres a la Universidad Nacional: “No es un mausoleo para enterrar a un criminal”

El futuro del proyecto universitario para resguardar el legado de Camilo Torres, sacerdote, sociólogo y exguerrillero del ELN, inicia una nueva fase de tensiones y posiciones enfrentadas

Guardar
La congresista manifestó desacuerdo ante
La congresista manifestó desacuerdo ante la decisión universitaria relacionada con el sacerdote y exprofesor vinculado al ELN, cuyo legado sigue generando controversia social pese a su papel en la academia y la iglesia - crédito Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal expresó un rechazo tajante a la decisión de la Universidad Nacional de Colombia de adecuar la capilla Cristo Maestro en Bogotá para recibir los restos de Camilo Torres Restrepo.

En su cuenta oficial de X, Cabal calificó al sacerdote como “criminal” y “cura guerrillero”. Añadió: “La Universidad Nacional no es un mausoleo para enterrar los restos de un criminal como el cura guerrillero Camilo Torres. La Nacional se construyó para impartir conocimiento, no para rendirle honores a un delincuente”, enfatizó la legisladora.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La controversia se intensificó tras el anuncio institucional sobre los trabajos de adecuación en la capilla, con el objetivo de acoger los restos del exprofesor y sacerdote si se confirma su identificación forense.

Según BluRadio, la vicerrectora Carolina Jiménez Martín explicó que la universidad sigue a la espera de los resultados científicos para proceder con la recepción de los restos.

Cabal sobre los restos del
Cabal sobre los restos del sacerdote Camilo Torres - crédito captura de pantalla / X

Jiménez Martín destacó que estos preparativos buscan honrar el legado académico y social de Camilo Torres. La directiva detalló: “Esta voluntad es un reconocimiento a su contribución histórica y una medida de gran valor simbólico”, informó BluRadio a partir del comunicado oficial.

La institución señaló su compromiso con el pensamiento plural, el diálogo respetuoso y la búsqueda de soluciones pacíficas, reafirmándose como territorio de paz.

Por otra parte, la Universidad Nacional reiteró su propuesta ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) para acoger los restos de Torres.

La universidad subraya la relevancia histórica de Torres como estudiante de Derecho, docente de Sociología Urbana y Trabajo Social, editor, capellán y cofundador del Departamento de Sociología en 1960.

La institución enfatizó que la
La institución enfatizó que la iniciativa busca honrar el impacto intelectual y social de Torres, en espera de confirmación forense, señalando su vínculo permanente con la vida académica y sus aportes a la comunidad - crédito Unal y Colprensa

La existencia de una placa memorial en la capilla desde hace 50 años es, según la universidad, testimonio de la relación permanente de Torres con la vida académica y pastoral de la institución.

La figura de Camilo Torres permanece altamente divisoria en la sociedad colombiana. BluRadio resalta su papel como sacerdote, académico y pionero de la Teología de la Liberación, centrado en problemáticas de pobreza y desigualdad.

Entre sus acciones estuvieron el impulso a las juntas de acción comunal y su defensa de una universidad pública comprometida con la realidad social del país. Su vínculo con el ELN, organización a la que se integró poco antes de morir en combate contra el Ejército el 15 de febrero de 1966, ha mantenido el debate sobre su memoria y su legado.

Respecto al proceso de identificación, BluRadio señaló que la UBPD recibió en 2019 la solicitud para localizar los restos de Torres.

La directora de la entidad, Luz Janeth Forero, explicó que la investigación ha logrado avances importantes en los últimos dos años, mediante la revisión de documentos históricos, testimonios y el empleo de técnicas forenses y antropológicas.

Un monumento en memoria del
Un monumento en memoria del sacerdote y líder social está siendo construido en la capilla, en un contexto donde se reevalúa su papel en la historia reciente y su impacto en la búsqueda de reconciliación en el país - crédito León Valencia

Sobre esto, León Valencia, abogado y director de Pares, afirmó que a sesenta años de su fallecimiento, los medios han comenzado a difundir con cautela la noticia sobre este homenaje al sacerdote que, en una época donde la lucha armada era considerada un acto de nobleza para impulsar una revolución social, entregó su vida a esa causa.

El recuerdo de Camilo Torres se proyecta hacia el futuro, ya que, según León Valencia, es “el único héroe que ha dado Colombia después de la independencia del yugo español y de sus héroes”. Esta afirmación se mantiene a pesar del rumbo que tomó el grupo guerrillero que él fundó, así como de los cambios en la historia nacional, ahora marcada por el deseo de superar la violencia y alcanzar la reconciliación.

A pesar de que personalidades como Gaitán, Galán, María Cano y monseñor Gerardo Valencia Cano sobresalieron durante el siglo XX, Valencia sostiene que la “condición de héroe está ligada a un desafío consciente a la muerte en la batalla por una gran causa”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalBogotáUniversidad Nacional de ColombiaUnidad de Búsqueda de Personas Dadas por DesaparecidasTraslado Restos MortalesMemoria HistóricaColombia-Noticias

Más Noticias

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

El atacante colombiano asume el reto del fútbol ruso convencido de que la adversidad y las expectativas lo impulsan hacia un nuevo nivel competitivo, manteniendo viva su esperanza de Mundial

Técnico que formó a Jhon

Indignación por un video en el que dos perros fueron transportados en la parrilla de una camioneta dentro de un costal en vía Panamericana

Las imágenes viralizadas muestra cómo dos animales fueron llevados en condiciones vulnerables sobre una camioneta durante un trayecto entre Nariño y Cauca

Indignación por un video en

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por un amor: esta es la historia

El creador de contenido sorprendió al contar que encontrar una relación significativa lo impulsó a revisar y transformar sus hábitos, demostrando que el amor puede ser el motor perfecto para el crecimiento auténtico

Erick Pabón confesó a Dímelo

Gustavo Petro negó que el Gobierno haya firmado contratos de propaganda política por $70.000 millones: “Eso está prohibido”

La denuncia fue hecha por la representanta de la Alianza Verde, Katherine Miranda, y se habrían firmado cuatro días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías

Gustavo Petro negó que el

A pesar de las críticas al manejo económico de Petro, casi el 80 de las Pymes aseguran que aumentarían sus ventas en el 2026

El Índice de Confianza Empresarial de Vistage revela que, aunque crece la cautela frente al entorno económico, los líderes mantienen optimismo en facturación, rentabilidad e inversión

A pesar de las críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Erick Pabón confesó a Dímelo

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por un amor: esta es la historia

Lina Tejeiro habló de cómo fue “su primera vez” y mencionó al actor Carlos Torres: “No lo hice por gusto”

Manuela Gómez rompe en llanto durante el “congelado” tras la visita de su hija y una inesperada propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

Westcol reaccionó al Super Bowl de Bad Bunny y lanzó contundente crítica: “Estaba nervioso”

Influenciadora Issa Vásquez reveló el secreto en su pareja para separarse y luego jurarse amor eterno: “Si no hubieramos terminado no estaríamos juntos”

Deportes

Técnico que formó a Jhon

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Tras recibir amenazas de muerte, así fue la celebración de los jugadores del DIM con el entrenador Alejandro Restrepo

Miguel Borja se destapó en Emiratos Árabes Unidos: así fue su doblete con el Al Wasl

Dimayor y clubes dieron luz verde para que el fútbol vuelva a El Campín: esto fue lo que le hicieron a la grama del estadio