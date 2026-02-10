Colombia

Video: el rescate de mascotas durante las graves inundaciones en Córdoba enterneció a usuarios en redes sociales

El emotivo gesto de los uniformados al salvar a los perros atrapados por el agua logró captar la atención y el reconocimiento de los usuarios en plataformas digitales

Guardar
La policía de rescates publicó un video donde mostró a varias de las mascotas auxiliadas - crédito @PoliciaColombia / X

La reciente emergencia por inundaciones en Córdoba ha puesto de relieve la labor de los equipos de rescate en la protección de animales domésticos.

Durante los operativos desplegados por la Policía Nacional y su Grupo de Operaciones Especiales de Emergencia y Desastres, Ponalsar, la atención se centró especialmente en el salvamento de perros que quedaron atrapados por el agua en sectores urbanos y rurales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En urbanizaciones como Vallejo y Dorado, los uniformados, apoyados por bomberos y Defensa Civil, utilizaron equipos especializados para acceder a viviendas inundadas. Allí, rescataron a canes que no podían valerse por sí mismos, asegurando su traslado a zonas seguras. Las tareas se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos, buscando minimizar el estrés y el riesgo para los animales.

El mayor Eduardo Gamboa, subcomandante de Ponalsar, explicó que el equipo de avanzada fue reforzado para ampliar la capacidad de respuesta y brindar atención integral tanto a personas como a mascotas. Esta intervención permitió mantener la seguridad y el bienestar de los perros rescatados, en un contexto donde muchas familias tuvieron que ser evacuadas rápidamente.

Unidades del ejército también han
Unidades del ejército también han colaborado en el rescate de animales - crédito @COL_EJERCITO / X

Más de 5.500 animales de compañía, de producción y silvestres han resultado afectados, según cifras preliminares de la Unidad de Gestión del Riesgo. En este escenario, la respuesta comunitaria y de las instituciones ha suscitado una intensa interacción en redes sociales, donde la empatía y la indignación se han mezclado.

Las voces de la ciudadanía han resonado en la publicaciín de la policía nacional: “Gracias por no dejar atrás a los que no tienen voz” y “Dios los bendiga por no olvidarse de los que no tienen quien los defienda”. Estas frases reflejan el agradecimiento colectivo hacia quienes, en medio de la emergencia, se han ocupado de los animales en peligro.

Sin embargo, otros comentarios han puesto sobre la mesa preocupaciones de fondo: “Por favor no los abandonen luego que queden en buenas manos por favor” o “Muy lindo pero quiero pensar en el después, qué será de la vida de estos perritos una vez pase la tragedia…”. Aquí, la inquietud gira en torno al futuro de los animales una vez que la emergencia deje de ocupar la agenda pública.

Ante la magnitud del desastre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el Ejército Nacional, ha organizado el traslado de cerca de 11 toneladas de alimento e insumos veterinarios al departamento de Córdoba.

En distintas ciudades del país
En distintas ciudades del país se ha recolectado donaciones para los animales - crédito @COL_EJERCITO / X

Esta operación busca satisfacer las necesidades inmediatas de los animales afectados, en una coordinación que ha requerido la suma de esfuerzos institucionales y civiles.

La ayuda, resultado de una donatón promovida por la Alcaldía de Bogotá, evidencia la capacidad de movilización de la sociedad en situaciones de emergencia. Durante la jornada, ciudadanos, organizaciones y empresas privadas aportaron recursos, permitiendo reunir en tiempo récord alimentos concentrados y húmedos para perros, gatos, cerdos, aves, vacas y caballos, así como medicamentos e insumos veterinarios como desparasitantes, multivitamínicos, gasas y clorhexidina, además de correas, collares y platos.

Mientras las comunidades reciben atención, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, junto al Ejército, la Policía Nacional y la Defensa Civil, ha desplegado operativos de rescate y protección animal. Este esfuerzo busca garantizar que la respuesta a la emergencia incorpore a los seres más vulnerables.

Según la Unidad de Gestión
Según la Unidad de Gestión del Riesgo hay más de 5.500 animales afectados - - crédito @COL_EJERCITO / X

En medio del reconocimiento, han surgido también críticas y exigencias. Una voz se alzó para denunciar: “En primer lugar los hps que los dejan amarrados para que mueran ahogados, no merecen compasión”.

Otras personas han dirigido su reclamo directamente a las autoridades: “Andrea Padilla, por favor que su gobierno del cambio haga presencia ya que se robaron toda la plata para cubrir emergencias al menos ayuden a los animales”.

Temas Relacionados

PonalsarPolicía nacionalCórdobaInundacionesMonteríaRescate de perrosAyuda a mascotasPerroColombia-Noticias

Más Noticias

Consejo de Estado ordenó a EPM pagar $781.000 millones a Hidroituango: cuál es la razón

La Sección Tercera ha resuelto mantener la condena impuesta a la empresa antioqueña, luego de que un tribunal arbitral identificara incumplimientos contractuales en la construcción de la central hidroeléctrica de Ituango

Consejo de Estado ordenó a

Así concretó Palmeiras el fichaje del colombiano Jhon Arias: “Dependió de la paciencia”

El exdelantero del Wolverhampton fue adquirido por el Palmeiras, que superó las ofertas de varios clubes, estableció una nueva marca en fichajes para futbolistas no brasileños y generó altas expectativas de cara a la próxima temporada

Así concretó Palmeiras el fichaje

‘Influencer’ colombiana expone una modalidad de robo en hoteles de Brasil: “Robaron los datos de mi tarjeta sin haberla sacado”

Tras descubrir múltiples cargos de bajo monto en su cuenta, la mujer descubrió que esto es una práctica común

‘Influencer’ colombiana expone una modalidad

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Andrea Valdiri le habría lanzado pulla a Felipe Saruma por su participación en política: “Eso no es como Instagram”

La famosa creadora de contenido fue clara al compartir sus preocupaciones sobre la tendencia de elegir celebridades para la política sin que cuenten con experiencia o preparación, abriendo un candente debate social

Andrea Valdiri le habría lanzado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri le habría lanzado

Andrea Valdiri le habría lanzado pulla a Felipe Saruma por su participación en política: “Eso no es como Instagram”

Bad Bunny le quitó dos récords a Shakira tras su presentación en el Super Bowl: estas son las nuevas marcas

Karola no lleva más de un día en ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y ya criticó la decoración: “Parece una jungla”

La esposa de Yeison Jiménez rinde homenaje silencioso al cantante con una emotiva fotografía en redes sociales

Así será la gira de la ‘Reina del Flow’: comienza el 13 de junio en Alicante, España

Deportes

Así concretó Palmeiras el fichaje

Así concretó Palmeiras el fichaje del colombiano Jhon Arias: “Dependió de la paciencia”

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Portugal disputará su último amistoso previo al Mundial 2026 en una ciudad afectada por inundaciones

Técnico del Bayern Múnich elogia a Luis Díaz previo al duelo de la Copa de Alemania y explica su buen rendimiento: “Tiene una energía tremenda”

Las palabras de Christian González luego de perder el Súper Bowl: “Volveremos y lo conseguiremos, viva Colombia”