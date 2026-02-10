Video: el rescate de mascotas durante las graves inundaciones en Córdoba enterneció a usuarios en redes sociales

La policía de rescates publicó un video donde mostró a varias de las mascotas auxiliadas - crédito @PoliciaColombia / X

La reciente emergencia por inundaciones en Córdoba ha puesto de relieve la labor de los equipos de rescate en la protección de animales domésticos.

Durante los operativos desplegados por la Policía Nacional y su Grupo de Operaciones Especiales de Emergencia y Desastres, Ponalsar, la atención se centró especialmente en el salvamento de perros que quedaron atrapados por el agua en sectores urbanos y rurales.

En urbanizaciones como Vallejo y Dorado, los uniformados, apoyados por bomberos y Defensa Civil, utilizaron equipos especializados para acceder a viviendas inundadas. Allí, rescataron a canes que no podían valerse por sí mismos, asegurando su traslado a zonas seguras. Las tareas se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos, buscando minimizar el estrés y el riesgo para los animales.

El mayor Eduardo Gamboa, subcomandante de Ponalsar, explicó que el equipo de avanzada fue reforzado para ampliar la capacidad de respuesta y brindar atención integral tanto a personas como a mascotas. Esta intervención permitió mantener la seguridad y el bienestar de los perros rescatados, en un contexto donde muchas familias tuvieron que ser evacuadas rápidamente.

Más de 5.500 animales de compañía, de producción y silvestres han resultado afectados, según cifras preliminares de la Unidad de Gestión del Riesgo. En este escenario, la respuesta comunitaria y de las instituciones ha suscitado una intensa interacción en redes sociales, donde la empatía y la indignación se han mezclado.

Las voces de la ciudadanía han resonado en la publicaciín de la policía nacional: “Gracias por no dejar atrás a los que no tienen voz” y “Dios los bendiga por no olvidarse de los que no tienen quien los defienda”. Estas frases reflejan el agradecimiento colectivo hacia quienes, en medio de la emergencia, se han ocupado de los animales en peligro.

Sin embargo, otros comentarios han puesto sobre la mesa preocupaciones de fondo: “Por favor no los abandonen luego que queden en buenas manos por favor” o “Muy lindo pero quiero pensar en el después, qué será de la vida de estos perritos una vez pase la tragedia…”. Aquí, la inquietud gira en torno al futuro de los animales una vez que la emergencia deje de ocupar la agenda pública.

Ante la magnitud del desastre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el Ejército Nacional, ha organizado el traslado de cerca de 11 toneladas de alimento e insumos veterinarios al departamento de Córdoba.

Esta operación busca satisfacer las necesidades inmediatas de los animales afectados, en una coordinación que ha requerido la suma de esfuerzos institucionales y civiles.

La ayuda, resultado de una donatón promovida por la Alcaldía de Bogotá, evidencia la capacidad de movilización de la sociedad en situaciones de emergencia. Durante la jornada, ciudadanos, organizaciones y empresas privadas aportaron recursos, permitiendo reunir en tiempo récord alimentos concentrados y húmedos para perros, gatos, cerdos, aves, vacas y caballos, así como medicamentos e insumos veterinarios como desparasitantes, multivitamínicos, gasas y clorhexidina, además de correas, collares y platos.

Mientras las comunidades reciben atención, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, junto al Ejército, la Policía Nacional y la Defensa Civil, ha desplegado operativos de rescate y protección animal. Este esfuerzo busca garantizar que la respuesta a la emergencia incorpore a los seres más vulnerables.

En medio del reconocimiento, han surgido también críticas y exigencias. Una voz se alzó para denunciar: “En primer lugar los hps que los dejan amarrados para que mueran ahogados, no merecen compasión”.

Otras personas han dirigido su reclamo directamente a las autoridades: “Andrea Padilla, por favor que su gobierno del cambio haga presencia ya que se robaron toda la plata para cubrir emergencias al menos ayuden a los animales”.