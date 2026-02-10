Colombia

Saray Robayo pide a Petro desastre nacional focalizado en Córdoba por lluvias: “Menos X y más ejecución”

La representante Saray Robayo reclamó acciones inmediatas del Gobierno frente a la emergencia en Córdoba y el norte de Urabá, pidió usar la Ley 1523 de 2012 y solicitó una declaratoria focalizada para atender a miles de familias afectadas por las inundaciones

- crédito @sarayrobayobech/Instagram
- crédito @sarayrobayobech/Instagram

Las lluvias registradas en medio de la temporada seca provocaron una emergencia humanitaria y productiva en Córdoba y el norte de Urabá, con afectaciones crecientes en zonas rurales y urbanas.

La situación ha dejado miles de familias damnificadas, fincas inundadas y comunidades que han debido abandonar sus viviendas ante el avance del agua, de acuerdo con reportes conocidos en los últimos días y divulgados por Semana.

En este contexto, la representante a la Cámara Saray Robayo Bechara, del Partido de la U, dirigió un pronunciamiento público al presidente Gustavo Petro, en el que solicitó medidas inmediatas para atender la crisis que atraviesa el departamento.

- crédito redes sociales
- crédito redes sociales

La congresista planteó la necesidad de declarar una situación de desastre nacional focalizada exclusivamente en Córdoba, con el fin de activar mecanismos legales ya existentes y acelerar la respuesta estatal.

Según lo expuesto por Robayo, aunque el departamento ha recibido apoyos humanitarios provenientes de otras regiones del país, la magnitud de la emergencia supera la capacidad local, mientras se espera una definición por parte del Gobierno Nacional. En su mensaje, la parlamentaria cuestionó lo que consideró una demora en la toma de decisiones frente a la situación que enfrentan las comunidades afectadas.

“Señor Presidente @petrogustavo, llevamos una semana de emergencia humanitaria en Córdoba y el Gobierno Nacional sigue paralizado en la retórica. Mientras usted espera que la Corte le “valide” decretos, nuestra gente sigue bajo el agua“, expresó Robayo, en un pronunciamiento citado por Semana. La congresista insistió en que las condiciones actuales requieren actuaciones inmediatas y no supeditadas a debates jurídicos en curso.

La representante recordó que el ordenamiento jurídico colombiano contempla instrumentos específicos para atender desastres, sin necesidad de acudir a estados de excepción de carácter económico. En ese sentido, mencionó la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo de desastres y faculta al Gobierno para declarar situaciones de desastre nacional.

REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper

“Le recuerdo que usted tiene una herramienta legal clara y vigente: el Decreto de Situación de Desastre Nacional, contemplado en la Ley 1523 de 2012. Esta declaratoria le permite actuar ya, de manera focalizada en Córdoba, sin depender de facultades extraordinarias”, señaló la congresista en su intervención pública.

Robayo sostuvo que la declaratoria focalizada permitiría traslados presupuestales ágiles, contratación directa para atender obras de emergencia y la activación de subsidios de vivienda y apoyos al sector agropecuario, sectores que han resultado particularmente afectados por las inundaciones. De acuerdo con su planteamiento, estas herramientas facilitarían una atención más rápida a la población damnificada.

En otro de sus mensajes, la congresista cuestionó la insistencia del Ejecutivo en una emergencia económica de alcance nacional, mecanismo que ha enfrentado reparos jurídicos, en lugar de aplicar figuras ya disponibles para una respuesta territorial específica. “¿Por qué insistir en una Emergencia Económica (art. 215 de la Constitución), hoy suspendida o vencida, cuando puede declarar un desastre nacional priorizado para el departamento?”, afirmó.

La representante enfatizó que Córdoba no puede esperar a que se resuelvan las controversias jurídicas entre el Gobierno y las altas cortes, debido a que el número de damnificados continúa en aumento y las afectaciones se extienden a actividades productivas, vivienda e infraestructura básica.

Aún se siguen evacuando varios
Aún se siguen evacuando varios barrios de Córdoba por la creciente del río - crédito Gobernación de Córdoba

Dentro de su pronunciamiento, Robayo también se dirigió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar la atención de emergencias en el país. “A la @UNGRD le digo con claridad: los instrumentos y los recursos existen. El Presidente tiene la competencia para declarar el desastre nacional focalizado hoy mismo. ¡Menos X y más ejecución en el Sinú y el San Jorge!“, expresó.

Las declaraciones de la congresista se produjeron en un momento en el que Córdoba se mantiene en alerta por la persistencia de las lluvias y el desbordamiento de ríos en varias subregiones. Las autoridades locales han reportado daños en vías, pérdida de cultivos y afectaciones a viviendas, en medio de un invierno atípico que se presenta fuera de los patrones climáticos habituales.

De acuerdo con lo informado por Semana, el Gobierno Nacional tiene previsto realizar un consejo de ministros en Córdoba este lunes 9 de febrero, encuentro del que se esperan anuncios relacionados con la atención de la emergencia. La presencia del Ejecutivo en el departamento coincide con los llamados de distintos sectores políticos y sociales que solicitan medidas urgentes frente a la situación.

