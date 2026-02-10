Habló Daniel Klug, el joven que por más de 20 minutos estuvo muerto tras accidente en Bogotá: “Para mí, clínicamente usted no existe”

La vida de Daniel Klug dio un giro inesperado tras un grave accidente vial en Bogotá en 2010, cuyos detalles fueron compartidos en un pódcast que explora la influencia de la religión en su recuperación - crédito Visuales IA / Captura de pantalla Youtube Histoias Paranormales con Esteban Cruz

El accidente de tránsito que sufrió Daniel Klug en Bogotá cambió por completo su vida y la de su familia. En agosto de 2010, Klug fue declarado clínicamente muerto durante veinticinco minutos tras ser atropellado por un vehículo cerca del Club Guaymaral.

Este hecho, según el testimonio recopilado en el pódcast Historias Paranormales del antropólogo, periodista e investigador paranormal Esteban Cruz Niño, solo puede entenderse desde la fe y la convicción en un milagro.

“Estuve muerto como veinticinco minutos”, recordó Klug en el pódcast. Tras el impacto, relata que sus padres presenciaron la llegada de un hombre desconocido, quien aseguró ser médico y pidió permiso para atenderlo.

“Una persona de la nada le dice a mis papás: ‘Yo soy médico, déjeme tocarlo’. Mis papás estaban en shock, pero accedieron”, contó Klug. Poco después, el hombre declaró sentirle el pulso a Daniel y, casi de inmediato, apareció una ambulancia entre el caos.

La historia publicada en un pódcast narra cómo, tras ser declarado clínicamente muerto, Daniel recibió la atención de un hombre cuya identidad nunca fue confirmada, incrementando el interés público en la familia - crédito captura de pantralla Historias Paranormales con Esteban Crúz

La identidad de este presunto médico nunca fue determinada. Diversas personas intentaron adjudicarse el auxilio días después, pero la familia Klug nunca obtuvo una confirmación.

“Mi papá intentó buscar a la persona, pero nunca volvió a verla”, relató Daniel. Por ello, la familia terminó llamándolo “un ángel”. Mensajes recibidos en redes sociales incrementaron el misterio: “Nos llegaban mensajes por Facebook de gente diciendo: ‘Yo soy el médico que apareció ahí’. Pero nadie podía probarlo. Para nosotros era un ángel”.

Durante el traslado a la Clínica del Country, la situación era crítica. Según narró Klug, los paramédicos advirtieron que “su hijo está muerto o se está muriendo”.

Pese a esto, la insistencia de la madre llevó a los socorristas al hospital que la familia consideraba más apropiado, donde el médico amigo de los Klug se encargó del caso. Allí, lograron reanimar a Daniel y estabilizarlo parcialmente. Luego, lo indujeron a coma para preservar sus reservas físicas, dado el grave pronóstico.

En 2010, esta historia fue cubierta por medios como El Espectador, El Tiempo y Noticias Caracol, sin embargo Klug no se explica porqué hubo tanta cobertura nacional - crédito captura de pantalla

Mientras tanto, la fe y la oración se convirtieron en sostén fundamental para la familia. “Mi mamá es superdevota de la Virgen del Carmen y, pues digamos, católica. Entonces ella rezaba un montón, mi papá también muy creyente”, relató Daniel en el pódcast.

Cadenas de oración se organizaron en ciudades de Colombia y otros países, apoyadas por grupos y comunidades marianas. El joven siempre portaba una medalla de la Virgen del Carmen y otra del Señor de los Milagros, objetos de protección y fe en medio de la incertidumbre.

Daniel manifestó que “lo mío fue netamente un milagro. Fue netamente el tema de la fe”.

Incluso recordó un asalto, tiempo despues, donde, pese a que le arrancaron la cadena que llevaba, la medalla permaneció adherida a su piel. “Me arrancaron la cadena y quedó la medallita pegada en mi piel. Se llevaron solo la cadena. Yo sí creo que eso fue un milagro”, relató en el pódcast Historias Paranormales con Esteban Cruz Niño.

La recuperación de Daniel estuvo llena de dificultades. Los médicos calificaron el caso como extraordinario. El propio director de la clínica se lo expresó: “Ese niño que ven ahí, para mí no existe. Lo suyo no es normal”.

Este es el libro que el padre de Daniel Klug, Rafael Klug Unger, escribió sobre la muerte de su hijo - crédito Bibliored

Tras salir del hospital, Daniel se involucró en campañas de prevención vial vinculadas a accidentes por consumo de alcohol y a la cultura ciudadana. Estas campañas, según su testimonio, contribuyeron a generar conciencia y alternativas para la movilidad responsable en Colombia.

Durante el periodo de sanación, Klug experimentó momentos que describe como “encuentros con lo inexplicable”, como la visión de caminar con su abuelo fallecido en un escenario blanco o la certeza de que el acompañamiento de la comunidad era determinante en su proceso. “Cuando tengo momentos muy difíciles en mi vida y oro... siento una paz y una tranquilidad que me invade el cuerpo. No sé si eso sea una manifestación, pero a mí me ayuda demasiado”.

La historia de Daniel Klug ha sido plasmada en un libro escrito por su padre Dios Salvó a mi Hijo, de Rafael Klug Unger y difundida en diferentes medios y conferencias. “Siempre sentí la necesidad de agradecer a la gente que oró por mí. La mejor forma de hacerlo fue participando en una campaña de prevención vial”, explicó.

A lo largo del tiempo, la familia Klug ha profundizado en la práctica católica, manteniendo objetos de devoción y extendiendo su apoyo espiritual a quienes buscan compañía y oración. En el cierre del pódcast, Daniel fue tajante respecto a su experiencia: “Estoy absolutamente convencido de que en mi caso fue claro. Llámese ángel, milagro, fe o energía, no tengo ninguna duda de que algo me acompañó durante todo el proceso”.