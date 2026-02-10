Enrique Gómez habló de la “paz mortal” de Gustavo Petro tras comunicado del ELN en el que reconoció el asesinato de escoltas del Jairo Castellanos

El excandidato presidencial y hoy aspirante al Senado arremetió contra el jefe de Estado, por la crisis en materia de seguridad en el país - crédito Colprensa

El reconocimiento por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del asesinato de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, por no parar en un retén instalado en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame, en Arauca, desató una fuerte crítica de Enrique Gómez, director del partido de Salvación Nacional y candidato al Senado, que con un fuerte comentario en sus redes sociales apuntó al presidente de la República, Gustavo Petro.

Gómez, que apoya la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, cuestionó de manera abierta la estrategia de pacificación del gobierno de Gustavo Petro, a la que denominó “paz mortal”. Así lo enfatizó en su perfil de X, en el que plasmó sus apreciaciones tras conocerse la misiva del grupo armado ilegal, que ya había filtrado el video de cómo hombres armados descargaron sus fusiles contra el vehículo en el que se movilizaban estos hombres.

“El ELN admite con todo el cinismo y descaro que sí, que ellos ejecutaron a sangre fría los escoltas del senador Castellanos porque no pararon ante un retén de ellos. Como si fueran autoridad. Este nivel de desvergüenza tiene un solo nombre: Paz Mortal, diseñada por Iván Cepeda e implementada por Gustavo Petro”, afirmó el político y abogado bogotano frente a esta situación y, según él, el riesgo de que se reelija el actual proyecto político en el país.

Con este mensaje, el candidato al Senado Enrique Gómez responsabilizó al Gobierno Petro por el atentado del ELN en el que murieron dos escoltas del senador Jairo Castellanos - crédito @Enrique_GomezM/X

ELN buscó justificar el ataque a los escoltas del senador Jairo Castellanos, asesinados en Arauca

La reacción de Gómez se conoció tras la divulgación de un panfleto del ELN en el que reconoció la autoría del ataque contra el esquema de seguridad del senador. El documento, firmado por el Frente de Guerra Oriental, dio a conocer los motivos por los cuales se atacó a la caravana. “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”, se indicó por parte de los guerrilleros.

Asimismo, el grupo armado aseguró que no busca alterar el proceso electoral y que los retenes instalados en carreteras responden, según afirman, a la “situación de guerra” en la zona. En el mismo escrito, el ELN solicitó a las autoridades, campañas políticas y a la población que acaten los controles desplegados en las vías; un mensaje que causó una ola de indignación en los sectores políticos del país, en medio del silencio del primer mandatario sobre el asunto.

El Frente de Guerra Oriental, Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, sostuvo que se propone alterar, el proceso electoral de marzo, ni las próximas elecciones presidenciales - crédito ELN

“Solicitamos a los entes estatales civiles, las campañas políticas y a la población, acatar y facilitar los controles colocados en las vías, son mecanismos de seguridad y de defensa, normales en un conflicto como el colombiano. En esa forma, no se presentará ninguna dificultad con nosotros”, se leyó en la misiva, frente a lo sucedido el viernes 5 de febrero, en una región históricamente afectada por la presencia de estructuras armadas que violentan a la población.

En el hecho, el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos fue interceptado por integrantes del ELN, que abrieron fuego contra el vehículo, según se aprecia en videos difundidos posteriormente. Las imágenes mostraron a los atacantes actuando con frialdad e incluso sonriendo tras disparar contra el automóvil; en un suceso que fue reconocido por el ELN, aunque se precisó que el congresista nortesantandereano no era el objetivo inicial en este ataque.

Así quedó la camioneta asignada al senador Jairo Castellanos, tras el atentado del jueves 5 de febrero en la vía entre Fortul y Tame, en Arauca, en el que murieron dos de sus escoltas - crédito suministradas a Infobae Colombia

Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique, ambos escoltas del senador. “Manrique: Su esposa estaba a punto de dar a luz al momento del asesinato; el congresista viajó a Cúcuta para acompañarla en el nacimiento del bebé. Wilmer Antonio Leal: Su pareja tiene seis meses de embarazo”, relató el senador sobre este suceso, que lo calificó como una masacre, y que lo privó de contar con dos personas que eran de su confianza.

A su vez, Castellanos denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no había atendido sus solicitudes para reforzar su esquema de seguridad en zonas de alto riesgo como Arauca. “Solicité un refuerzo y nunca fue aprobado. Esto se pudo haber evitado con mejores medidas de protección”, expresó el senador, que se encuentra de correría por el país como parte de su campaña para un nuevo periodo legislativo.