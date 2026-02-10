ELN aseguró que Gustavo Petro “claudicó” ante Estados Unidos, por bombardeos contra el grupo terrorista en el Catatumbo

La operación militar que dejó siete muertos fue cuestionada por el ELN, que la calificó como un retroceso en los intentos de reactivar los diálogos de paz- crédito Federico Rios/Reuters - Presidencia

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro luego de un operativo militar ejecutado en la región del Catatumbo que dejó siete personas muertas, entre ellas un menor de edad.

En un comunicado difundido a través sus redes sociales, el grupo armado acusó al Gobierno de haber retomado una estrategia de guerra alineada con los intereses de Estados Unidos, poniendo en entredicho los avances que, según la organización, se habían logrado en el marco de los diálogos de paz.

El pronunciamiento, firmado por el Comando Central del ELN y fechado el 8 de febrero de 2026, se suma a una serie de declaraciones en las que la guerrilla ha cuestionado el rumbo de la política de “paz total” impulsada por el Ejecutivo, especialmente tras el recrudecimiento de operaciones militares en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.

Señalamientos por presunta presión de Washington

La guerrilla aseguró que el mandatario cambió su postura frente al conflicto armado tras un encuentro con el entonces presidente estadounidense Donald Trump- crédito ELN

En el documento, el ELN sostiene que las acciones militares ordenadas por el Gobierno colombiano se produjeron poco después de una reunión entre el presidente Petro y el entonces mandatario estadounidense Donald Trump, realizada el 3 de febrero de 2026. Según la guerrilla, ese encuentro habría marcado un punto de quiebre en la postura del Gobierno frente al conflicto interno.

“El gobierno del presidente Petro ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos”, afirma el comunicado, en el que se acusa al Ejecutivo de ponerse “al servicio de la arremetida neocolonial” encabezada por Washington. La organización armada sostiene que la militarización creciente del territorio impide hablar de paz y representa, en su visión, una cesión de soberanía nacional.

El ELN también recordó un episodio ocurrido meses antes, cuando Petro, durante una visita a Estados Unidos, utilizó un megáfono para criticar públicamente al entonces presidente Trump y llamar a las tropas estadounidenses a desobedecer órdenes que consideraba injustas. Para la guerrilla, ese gesto contrasta con lo que califican como un cambio radical en la postura del mandatario colombiano.

Bombardeos y ruptura de gestiones de paz

La zona sigue siendo uno de los principales focos del conflicto armado, con presencia de grupos ilegales y constantes operativos de la Fuerzas Militares- crédito REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez/File Photo

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la operación aérea realizada en el Catatumbo, una zona estratégica y altamente militarizada del noreste del país. El ELN aseguró que el bombardeo tuvo lugar en el mismo campamento donde, horas antes, había concluido una reunión orientada a reactivar la Mesa de Diálogos.

Según el grupo armado, el 2 de febrero recibieron a un emisario del presidente, acompañado por una delegación de la Comunidad Internacional y de la Conferencia Episcopal Colombiana, con el objetivo de explorar salidas políticas a la crisis del proceso de negociación. En ese encuentro, afirman haber ratificado su voluntad de paz y su disposición a continuar buscando acuerdos.

“La gravedad de lo acontecido no es que Petro haya ordenado acciones de guerra, sino que estas nieguen las alternativas de paz que estaban en curso”, señala el comunicado. La guerrilla considera que la ofensiva militar contradijo compromisos previos y dejó sin sustento las gestiones adelantadas por actores internacionales y por la Iglesia.

Críticas al Ministerio de Defensa y anuncio de continuidad política

El Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez. En su revista Insurrección ELN Voces, el grupo armado acusó al Gobierno de “claudicar” ante presiones internacionales y negar alternativas políticas al conflicto- crédito REUTERS/Luisa González

El ELN también cuestionó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazando las versiones oficiales que vinculan a la organización con actividades de narcotráfico. En el texto, el grupo insiste en que no se ha lucrado de ese negocio ilícito y acusa al Gobierno de priorizar alianzas con estructuras armadas surgidas tras la desmovilización de las extintas Farc.

Pese a las críticas, el comunicado concluye con un mensaje en el que el ELN asegura que continuará dialogando con la sociedad civil, organizaciones populares y comunidades, mientras se produce un cambio de gobierno. La guerrilla reafirmó su propuesta de avanzar hacia un Acuerdo Nacional, aunque dejó claro que, en su criterio, el actual Ejecutivo perdió coherencia frente al discurso de paz que lo llevó al poder.