Cierres y daños en vías por lluvias afectan la movilidad, Gobierno refuerza monitoreo en Córdoba y otras regiones: estos son los puntos críticos

El Ministerio de Transporte refuerza el monitoreo de la red vial nacional ante las fuertes lluvias y emergencias en Colombia - crédito Ministerio de Transporte/X

El Ministerio de Transporte anunció que mantendrá un monitoreo permanente sobre la red vial nacional ante la emergencia provocada por las fuertes lluvias e inundaciones que han impactado gravemente la movilidad en el departamento de Córdoba y otras regiones del país.

La titular de la cartera, Mafe Rojas, aseguró que los equipos técnicos y territoriales han sido desplegados en los puntos más críticos para atender con prioridad los daños en vías, puentes y taludes, con el objetivo de proteger vidas, restablecer la conectividad y responder de forma rápida a la emergencia.

Durante el Consejo de Ministros celebrado en Montería, la ministra Rojas acompañó al presidente Gustavo Petro para coordinar una respuesta inmediata y articulada frente a la crisis en los territorios afectados. El Gobierno nacional reforzó su presencia institucional en las zonas impactadas, activando a sus entidades para atender emergencias relacionadas con deslizamientos, crecientes súbitas, cierres viales y afectaciones a infraestructuras clave para la movilidad.

La prioridad oficial es proteger comunidades y reactivar la movilidad en zonas golpeadas por inundaciones - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte reiteró que la vigilancia está concentrada en corredores estratégicos, puentes y puntos críticos, para anticipar riesgos y actuar oportunamente donde se presenten afectaciones. “Todo el Gobierno nacional está desplegado en el territorio atendiendo esta emergencia por lluvias. Desde el sector transporte mantenemos monitoreo permanente de las vías y los puentes del país, porque nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar la conectividad de Colombia”, señaló la ministra Rojas.

En el departamento de Córdoba, la situación más grave se registra en el Puente Jalisco, ubicado entre Montería y Puerto Rey, donde se mantiene un cierre total debido a afectaciones en la estructura. Equipos de la concesión Ruta al Mar trabajan en la zona para evaluar daños y adelantar acciones de remoción y adecuación que permitan restablecer el tránsito de manera segura. Esta contingencia ha generado un impacto directo en la movilidad regional, pues dicho puente es un punto neurálgico para la conexión entre Montería y la costa Caribe.

La emergencia también ha obligado a mantener monitoreos permanentes y cierres preventivos en otros departamentos. En Cundinamarca, el proyecto de ampliación a tercer carril Bogotá-Girardot reporta cierre de un carril en los puntos PR88+560 y PR78+450, como resultado de deslizamientos de tierra. Las autoridades continúan con labores de descarga en la parte alta del talud para prevenir un colapso mayor.

Las lluvias e inundaciones generan graves afectaciones en la movilidad del departamento de Córdoba y otras regiones del país - crédito Ministerio de Transporte

En Huila, se han presentado afectaciones a la estructura de puentes en municipios como Hobo y caída de material en tramos como Santana-Mocoa-Neiva, con deslizamientos y pérdidas de banca en Gigante y Timaná. Asimismo, en Garzón se registra deslizamiento de material que afecta la circulación.

El departamento de Magdalena enfrenta múltiples emergencias, incluyendo la caída de árboles y afectaciones en puentes de la vía Santa Marta-Paraguachón, así como en 32 adicionales de deslizamientos y obstáculos en la vía entre los kilómetros 13+000 y 70+000.

En Santander, la situación es crítica en Girón, donde se ordenó cierre preventivo por lluvias intensas, y en Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó, donde se reportan afectaciones que han requerido intervenciones inmediatas.

El Gobierno nacional y el sector transporte instan a los conductores a evitar zonas restringidas y seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad vial - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte subrayó que la atención a la emergencia se realiza en coordinación con autoridades regionales y locales, así como con entidades del sector y organismos de gestión del riesgo. El objetivo es mantener información actualizada sobre el estado de las vías y garantizar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad. Más de cinco concesiones carreteras adelantan acciones de remoción de árboles, material rocoso, deslizamientos y adecuación de la infraestructura vial para permitir la movilidad segura de los ciudadanos.

El Gobierno nacional también sigue entregando ayudas y realizando seguimiento permanente en las regiones afectadas, con especial atención a la protección de las comunidades. Se pide a los conductores abstenerse de transitar por los sectores restringidos y acatar estrictamente las recomendaciones de las autoridades de tránsito y personal operativo para salvaguardar su integridad.