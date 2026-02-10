Abelardo de la Espriella lanzó un millonario reloj en medio de su campaña presidencial: cuánto cuesta

El caso se suma a sus tenis de 5 millones de pesos - crédito @delaespriella_style/IG

La estrategia de financiación de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional y Defensores de la Patria) ha vuelto a generar debate en redes sociales por cuenta del lujoso artículo que ahora se vende en el sitio web https://defensoresdelapatria.com/.

Además de los tenis de $5′000.000 que dieron de qué hablar a finales de octubre de 2025, en esta ocasión el debate en redes se da por un lujoso reloj, cuyo valor es cuatro veces superior al de los zapatos: $20.000.000, es decir unos 5.468 dólares a la tasa de cambio del martes 10 de febrero de 2026.

Y es que en un video que compartió a través de sus redes sociales, de la Espriella lució el modelo y presentó el reloj, además de contar detalles sobre su fabricación y quién fue el artífice de la pieza llamada Tigris, e inspirada en el apodo con el que se identifica el jurista: el tigre.

Sin embargo, al principio el abogado cordobés llenó de elogios el reloj, y afirmó que “las grandes obras necesitan tiempo”.

“Ameritan recorrer largos, largos caminos para fortalecer el espíritu, para fortalecer el alma. Necesitan años de crecimiento personal para engastar el temple como corresponde. Por eso el tiempo es el mayor tesoro. El tiempo es capaz de grandes cosas: de borrar los sucesos, de fijar otros para la eternidad y de materializar los sueños”, siguió en su monólogo el aspirante a la Presidencia.

La grabación viene acompañada de este mensaje: “Tigris Uno es una obra de arte creada por el artista colombiano Álvaro Moya, uno de los mejores relojeros del mundo que hoy pone su maestría al servicio de la Patria después de aprender en Suiza, crear su propia marca y dejar en alto el nombre de Colombia”.

De la Espriella afirmó que él mismo entregará los nueve relojes a quienes los adquieran - crédito @delaespriella_style/IG

Dentro de la descripción del artículo, de la Espriella expresó que “cada detalle de este reloj simboliza carácter, precisión y compromiso con Colombia”.

Para añadirle más exclusividad al asunto, el abogado señaló que “esta es una edición limitada de 9 piezas enumeradas, seleccionadas por mí para los Defensores de la Patria que entienden que cada segundo cuenta cuando el destino de un país está en juego”.

En la misma publicación “el Tigre” dejó en claro que cada una de las personas que los adquieran serán entregados por él.

“Los entregaré yo mismo, como símbolo de gratitud, compromiso y respeto por quienes decidieron dar un paso al frente por Colombia”, explicó en la grabación el jurista que lidera junto a Iván Cepeda la intención de voto de los colombianos de cara a los comicios electorales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta).

En la parte final del video, Abelardo de la Espriella sentenció: “El tiempo del rugir de la Patria es ahora”.

Solo nueve piezas fueron elaboradas por parte del artista colombiano Álvaro Moya - crédito @delaespriella_style/IG

Esta es la ficha técnica del reloj Tigris de Abelardo de la Espriella:

Mecanismo automático eta 2428-2 Swiss made

25 rubíes

28′800 alternancias/hora

42 horas de reserva de marcha

Horas, minutos, segundos y fecha

Cristal en zafiro

Sumergible hasta 100 metros

Bisel giratorio en cerámica

Corona atornillada

Acero inoxidable 316L

Cierre desplegable

Correa en caoutchouc

Además del reloj, Abelardo de la Espriella también promocionó sus tenis de lujo: Tiger Force One

El abogado y empresario presentó una serie limitada de tenis (llamados Tiger Force One) personalizados con un precio de $5.000.000, justificando la exclusividad por tratarse de piezas intervenidas a mano por el artista colombiano Perrograff.

Estas piezas fueron destacadas como emblema de independencia financiera y apoyo al talento nacional.

Una gran cantidad de internautas asegura que el precio es demasiado elevado - crédito Defensores de la Patria / Sitio web

La venta se realiza, igual que los relojes, a través de la web de su movimiento, Defensores de la Patria, y se orienta a sufragar la campaña presidencial con miras a las elecciones de 2026.

El revuelo en redes sociales se dio en ese entonces por el mismo motivo que los 9 relojes: el exorbitante precio.

En la publicación que hizo el equipo de campaña del candidato cordobés se destacó como “una pieza única gracias a técnicas de graffiti y pintura detallada” y decorados con la imagen de un tigre, símbolo de la candidatura.

Algunos comentarios y burlas fueron el eje de las reacciones por parte de los internautas en redes sociales, y entre las frases más difundidas sobresalen: “Definitivamente la política da para todo, pero ¿vender tenis en plena campaña política? ¿Y a $5.000.000?”.

Otro usuario ironizó: “El único calzado deportivo del mercado en el que vienen los dos tenis derechos”, mientras otros acusaban al precandidato de utilizar la coyuntura electoral para priorizar intereses comerciales.

El diseño ha sido ampliamente criticado - crédito Defensores de la Patria / Sitio web

Frente a estas críticas, Abelardo de la Espriella defendió públicamente su iniciativa explicando que los fondos obtenidos por la venta de los tenis financiarán tanto al artista involucrado como su propias actividades proselitistas.

El candidato sostuvo: “Hacemos esto para no deberle nada a nadie más que a nosotros mismos y financiarnos con el esfuerzo de nuestro trabajo”.