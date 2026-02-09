Mujer que sometía a golpes a su pareja de 60 años tenía amplio historial de violencia intrafamiliar

La mujer debe responder por el delito de violencia intrafamiliar - crédito Alcaldía de Puerto Boyacá

El caso de Eliana Julieth Cardona López tomó relevancia al conocerse detalles de su historial de agresión. La mujer fue detenida por la Policía Nacional en el parque principal de Puerto Boyacá tras emitirse una orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada en contra de su compañero sentimental.

Las autoridades informaron sobre la captura durante la jornada del martes 3 de febrero de 2026, debido a que la mujer habría sometido a su pareja, un adulto mayor de 60 años, a reiterados episodios de maltrato físico durante su relación extramatrimonial, por lo que se decidió tomar esta medida para salvaguardar la seguridad del ciudadano.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, que fue difundido días después de la captura, la detenida ya tenía una anotación judicial previa por el mismo delito, evidenciando reincidencia en conductas violentas. Aunque ese caso ocurrió años atrás, se utiliza como respaldo para el caso actual que cursa en su contra.

Desde el Departamento de Policía Magdalena Medio se reiteró que las autoridades están dispuestas a trabajar para evitar nuevos casos de violencia en los hogares de la región: “Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia al interior del hogar, especialmente cuando afecta a personas en condición de vulnerabilidad como nuestros adultos mayores”, expresó el reporte de las autoridades.

Del mismo modo, se confirmó que la operación, en la que también participó la Fiscalía General de la Nación, fue presentada como muestra del trabajo conjunto para proteger la vida y la integridad del ciudadano y sentar un precedente contra aquellos que se atreven a lastimar a sus allegados.

Por esta razón, el coronel John Jairo Roa Buitrago instó a la comunidad a no callar ante situaciones similares y realizó un enfático llamado: “La violencia intrafamiliar no es un asunto privado, es un delito que no toleramos y que combatimos con todo el peso de la ley”.

Actualmente, Eliana Julieth Cardona López se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación y se está a la espera de que se dicte una condena en su contra, por lo que los allegados a la víctima esperan que esta sea ejemplar.

La violencia intrafamiliar sigue afectando al municipio

Este nuevo ataque recordó un fatal acto ocurrido en noviembre de 2025, la víctima fue identificada como José Adán Bocanegra, de 60 años, que murió tras ser atacado en el barrio Siete de Julio de Puerto Boyacá. De acuerdo con el reporte oficial, la agresión se produjo al interior de la vivienda de la pareja y se atribuye a su compañera sentimental, Martha Cecilia, de 57 años.

Ante este hecho, la Alcaldía de Puerto Boyacá emitió un comunicado en el que condenó la violencia intrafamiliar y anunció el despliegue de acompañamiento psicosocial para la familia de la víctima, así como el desarrollo de acciones coordinadas para asegurar atención integral. En el mensaje, la administración aseguró: “La administración municipal rechaza de manera contundente toda forma de violencia y reafirma su compromiso con la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las personas”.

Según informaron las autoridades, la pareja habría discutido tras regresar de un bar donde habían consumido licor. Durante la confrontación, la mujer utilizó un arma blanca con la que causó la muerte de Bocanegra en el lugar. Posteriormente, Martha Cecilia se autolesionó y fue detenida y trasladada bajo custodia al Hospital José Cayetano Vásquez para recibir atención médica.

El cuerpo de la víctima fue llevado por unidades de la Sijín a Medicina Legal para los procedimientos forenses.

Debido a estas situaciones, las autoridades hicieron un nuevo llamado a denunciar situaciones de violencia intrafamiliar y recordaron las líneas de atención:

155 para orientación a mujeres víctimas de violencia.

106 para recibir apoyo emocional y crisis de salud mental.

123, línea de emergencias nacional.