Colombia

Mujer que sometía a golpes a su pareja de 60 años tenía amplio historial de violencia intrafamiliar

La investigación reveló que la judicializada había reincidido en este delito en reiteradas oportunidades

Guardar
La mujer debe responder por
La mujer debe responder por el delito de violencia intrafamiliar - crédito Alcaldía de Puerto Boyacá

El caso de Eliana Julieth Cardona López tomó relevancia al conocerse detalles de su historial de agresión. La mujer fue detenida por la Policía Nacional en el parque principal de Puerto Boyacá tras emitirse una orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada en contra de su compañero sentimental.

Las autoridades informaron sobre la captura durante la jornada del martes 3 de febrero de 2026, debido a que la mujer habría sometido a su pareja, un adulto mayor de 60 años, a reiterados episodios de maltrato físico durante su relación extramatrimonial, por lo que se decidió tomar esta medida para salvaguardar la seguridad del ciudadano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, que fue difundido días después de la captura, la detenida ya tenía una anotación judicial previa por el mismo delito, evidenciando reincidencia en conductas violentas. Aunque ese caso ocurrió años atrás, se utiliza como respaldo para el caso actual que cursa en su contra.

El adulto mayor había sido
El adulto mayor había sido golpeado en reiteradas oportunidades por la mujer con la que compartía una relación sentimental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desde el Departamento de Policía Magdalena Medio se reiteró que las autoridades están dispuestas a trabajar para evitar nuevos casos de violencia en los hogares de la región: “Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia al interior del hogar, especialmente cuando afecta a personas en condición de vulnerabilidad como nuestros adultos mayores”, expresó el reporte de las autoridades.

Del mismo modo, se confirmó que la operación, en la que también participó la Fiscalía General de la Nación, fue presentada como muestra del trabajo conjunto para proteger la vida y la integridad del ciudadano y sentar un precedente contra aquellos que se atreven a lastimar a sus allegados.

Por esta razón, el coronel John Jairo Roa Buitrago instó a la comunidad a no callar ante situaciones similares y realizó un enfático llamado: “La violencia intrafamiliar no es un asunto privado, es un delito que no toleramos y que combatimos con todo el peso de la ley”.

Actualmente, Eliana Julieth Cardona López se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación y se está a la espera de que se dicte una condena en su contra, por lo que los allegados a la víctima esperan que esta sea ejemplar.

La mujer fue enviada a
La mujer fue enviada a prisión por este brutal ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La violencia intrafamiliar sigue afectando al municipio

Este nuevo ataque recordó un fatal acto ocurrido en noviembre de 2025, la víctima fue identificada como José Adán Bocanegra, de 60 años, que murió tras ser atacado en el barrio Siete de Julio de Puerto Boyacá. De acuerdo con el reporte oficial, la agresión se produjo al interior de la vivienda de la pareja y se atribuye a su compañera sentimental, Martha Cecilia, de 57 años.

Ante este hecho, la Alcaldía de Puerto Boyacá emitió un comunicado en el que condenó la violencia intrafamiliar y anunció el despliegue de acompañamiento psicosocial para la familia de la víctima, así como el desarrollo de acciones coordinadas para asegurar atención integral. En el mensaje, la administración aseguró: “La administración municipal rechaza de manera contundente toda forma de violencia y reafirma su compromiso con la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las personas”.

La mujer tomó un cuchillo
La mujer tomó un cuchillo para agredir a su pareja y luego autolesionarse - crédito Colprensa

Según informaron las autoridades, la pareja habría discutido tras regresar de un bar donde habían consumido licor. Durante la confrontación, la mujer utilizó un arma blanca con la que causó la muerte de Bocanegra en el lugar. Posteriormente, Martha Cecilia se autolesionó y fue detenida y trasladada bajo custodia al Hospital José Cayetano Vásquez para recibir atención médica.

El cuerpo de la víctima fue llevado por unidades de la Sijín a Medicina Legal para los procedimientos forenses.

Debido a estas situaciones, las autoridades hicieron un nuevo llamado a denunciar situaciones de violencia intrafamiliar y recordaron las líneas de atención:

  • 155 para orientación a mujeres víctimas de violencia.
  • 106 para recibir apoyo emocional y crisis de salud mental.
  • 123, línea de emergencias nacional.

Temas Relacionados

Violencia intrafamiliarGolpizaDenunciaGolpeó a un abueloEliana Julieth Cardona LópezPuerto BoyacáColombia-Noticias

Más Noticias

Migración Colombia activó plan de contingencia tras operación tortuga anunciada: hay demoras en El Dorado

Un incremento significativo en los tiempos de atención a los viajeros obligó al envío de personal adicional y la recomendación de emplear sistemas automatizados para disminuir el impacto en los controles

Migración Colombia activó plan de

Resultados Super Astro Sol, ganadores del último sorteo de hoy lunes 9 de febrero de 2026

Esta lotería celebra dos sorteos al día, compruebe los números ganadores del primer sorteo de hoy

Resultados Super Astro Sol, ganadores

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático a la presidencia, redefinió el concepto de los “tres huevitos” de Álvaro Uribe

La senadora caucana, durante un evento público, pidió transformar este símbolo en un llamado directo a sus seguidores para que respalden al uribismo en las próximas elecciones, programadas para el domingo 8 de marzo, con “tres voticos”

Paloma Valencia, candidata del Centro

Así subió el precio del corrientazo en los restaurantes de Colombia debido al alto costo de productos clave

Expertos aseguran que el alza en el costo de insumos y la presión de la Reformas Laboral obligaron a los establecimientos a aumentar el valor del plato, lo que pone a pensar a las familias y ajustar su consumo diario

Así subió el precio del

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

El mediocampista suma su primera experiencia en el fútbol europeo con CSKA Moscú

Millonarios se quedó sin Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

La Toxicosteña se refirió a

La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló el difícil proceso detrás de la separación de su esposa: “Todo estaba a nombre de ella”

Deportes

Millonarios se quedó sin Daniel

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

A cuotas, así se concretó la llegada de figura de la MLS a un histórico de Colombia

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20

Así es el entrenamiento, al estilo de Mohamed Salah, que realiza Rafael Santos Borré para ser tenido en cuenta en la selección Colombia para el Mundial 2026

Catalina Usme se refirió a por qué no volvió a ser llamada a la selección Colombia: “Me dio mucha tristeza”