Gustavo Petro hará consejo de ministros en Montería, Córdoba, por la crisis invernal en el país

Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante el Consejo de Ministros realizado el 14 de enero de 2026 - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro convocó para este lunes 9 de febrero de 2026 a las 7:00 p.m. la realización de un consejo de ministros desde la ciudad de Monteria, en el departamento de Córdoba, en respuesta a la crisis generada por las inundaciones que afectan a varias zonas del norte de Colombia.

Según información revelada por Caracol Radio, todos los jefes de cartera fueron citados de urgencia a las 4:00 p.m. en la base militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá, donde partirán a la capital colombiana para desarrollar la reunión que será televisada por los canales públicos.

La decisión del mandatario nacional se conoce tras la petición del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, en la que sostuvo que en este encuentro presencial se podrá tomar decisiones en tiempo real y responder de manera efectiva a la situación dramática que atraviesa la región.

“Presidente Petro, le propongo que el próximo Consejo de Ministros se realice en Córdoba. Que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real”, escribió Zuleta en su cuenta de X.

La reunión televisada se realizará desde Montería - crédito Presidencia de Colombia

A su vez, el mandatario departamental recalcó que la magnitud de las inundaciones en Córdoba ha transformado la emergencia climática en una crisis social, política y económica que ya afecta a más de 120.000 personas, incluso forzando la suspensión de clases en la mayor parte de la región.

“Hoy, más de 120.000 personas lo han perdido todo y 24 de 30 municipios están afectados por las inundaciones. La situación sigue siendo compleja. Córdoba necesita presencia permanente del Gobierno Nacional, respuesta inmediata, recursos y un plan de reactivación económica y reparación de los daños”, complementó.

En los primeros días de febrero de 2026, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) contabilizó más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, y el impacto directo sobrepasa las 43.900 familias afectadas, con la inundación de aproximadamente 35.000 hectáreas de cultivos.

El gobernador Erasmo Zuleta expuso la magnitud de la emergencia y pidió decisiones urgentes con presencia del Gobierno nacional en el territorio. - crédito @ErasmoZB/X

En Córdoba, se concentra el mayor daño: la crecida de los ríos y las inundaciones han damnificado a más de 33.000 familias, destruyeron cerca de 9.000 viviendas y afectaron numerosas infraestructuras rurales. Asimismo, el departamento de Sucre reporta comunidades aisladas, pérdidas agrícolas y serias dificultades en las vías terciarias, lo que dificulta la atención de las personas damnificadas.

Críticas de Petro por suspensión de emergencia económica

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro advirtió que el costo de restablecer el nivel de vida en Córdoba ascenderá a billones de pesos, una situación que, según él, trasciende la política y responde a factores naturales y a la codicia.

Este escenario llevó al mandatario a insistir ante la Corte Constitucional para que levante la suspensión de la emergencia económica, petición dirigida directamente al magistrado Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, quien también es oriundo de esa región.

“Ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional”, expresó el presidente en las redes sociales.

El presidente Gustavo Petro llegó a Japón, en donde reaccionó con dureza a la elección de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional - crédito Presidencia - Senado

A su vez, el jefe de Estado insistió en que las decisiones de la Corte Constitucional, específicamente la reducción de 16 billones de pesos del presupuesto por la suspensión, llevan consigo graves consecuencias.

“Usted sabe que tendría que trasladar recursos para financiar la recuperación de Córdoba, lo que implicaría hambre en otra región”, manifestó Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

El mandatario recordó que ya ha solicitado previamente que se reactiva la emergencia económica, como lo hizo el 6 de febrero ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde participaron también la Ungrd, el gabinete ministerial, organismos de socorro y altos comandos militares.

“Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte (...) Como dijo la FAO, había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática y la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy”, había expresado el presidente colombiano en su momento.