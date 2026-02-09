Colombia

Familia de Yeison Jiménez alertó sobre fraude digital usando la identidad de una de sus hijas

Los seres queridos del fallecido artista no solo deben lidiar con el dolor, sino con los estafadores

Camila Jiménez, hija mayor de
Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, se convirtió en víctima de suplantación - crédito @xcmj777/Vsco

La familia de Yeison Jiménez se está enfrentando a un nuevo episodio vinculado a delitos digitales tras confirmar un intento de estafa a nombre de Camila Jiménez, hija mayor del fallecido cantante. Aunque la joven no es hija biológica del artista, él la acogió como propia y estuvo presente en su crianza como todo un padre real.

La joven ha expresado el dolor por la partida del artista en reiteradas oportunidades, pues creció junto a él. Sin embargo, en medio de la tristeza, los familiares han tenido que soportar las cuentas falsas, que se hacen pasar por su esposa Sonia Restrepo y sus hijos, sin importar que sean menores de edad.

Sin embargo, el mayor problema no se encuentra en que algunas personas intentan ganar seguidores a costa del nombre del fallecido cantante de música popular, sino que algunos delincuentes han llegado a pedir dinero utilizando su nombre, aprovechándose de que su muerte afectó bastante a sus seguidores.

Lina Jiménez advirtió sobre el
Lina Jiménez advirtió sobre el riesgo de caer en engaños relacionados con cuentas falsas - crédito @yeison_jimenez / Instagram

La advertencia para los seguidores del artista, de acuerdo con declaraciones otorgadas por Lina Jiménez en redes sociales, está relacionada con que no entreguen su dinero por redes sociales. El llamado cobró relevancia entre los usuarios de las diferentes plataformas digitales, horas después de que circulara una imagen solicitando ayudas económicas supuestamente destinadas a damnificados por la emergencia climática en el departamento de Córdoba.

En el mensaje del falso apoyo se indicaba lo siguiente: “Gracias a todas las personas que han ayudado mucho en colaboración con el corazón a Córdoba”. El mismo texto especificaba una cuenta bancaria para donaciones e invitaba a los seguidores a sumarse con el mensaje “les dejo la llave de la fundación para que todos pongamos un granito de arena”.

Sin embargo, Lina Jiménez se pronunció de manera directa en su cuenta de Instagram y desmintió la solicitud. En palabras recogidas a través de sus historias, la hermana del artista precisó: “Eso es mentira, no entren a esa aplicación que los van a robar”, una advertencia clara hacia los usuarios que podían ser víctimas de fraude.

Lina también explicó el mecanismo detrás del engaño, debido a que la publicación para recaudar fondos se originó en las historias de una cuenta de Instagram falsa que suplanta la identidad de Camila Jiménez, la hija mayor del artista.

Dicho perfil publicó palabras de supuesto apoyo solidario y emitió un llamado a donar, por lo que Lina reiteró que en ningún momento han pedido dinero para ayudar a esta causa, dejando en evidencia la falsedad de la campaña.

La familia enfatizó la importancia de no confiar en mensajes de este tipo y responsabilizó a terceros de aprovechar una tragedia regional para fines ilícitos.

Comentario de la hermana de
Comentario de la hermana de Yeison Jiménez ante la estafa - crédito Instagram

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que ocurre un llamado similar por parte de Lina Jiménez, puesto que, en días anteriores, apareció una cuenta falsa que utilizaba el nombre de La Cumbre, una de las empresas del famoso artista.

La joven compartió el perfil y agregó lo siguiente: “Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”.

La familia del artista ha
La familia del artista ha advertido sobre los peligros de confiar en cuentas fraudulentas que buscan aprovechar situaciones como estas para robar - crédito Yeison Jiménez/Instagram

Entre los comentarios de los seguidores del artista tras conocerse estas situaciones de fraude se destacan algunos como: “La gente es oportunista”, “La gente ya se está pasando”, “Que gente tan aprovechada, deberían de trabajar y no aprovechar el dolor de los demás, respeten. No les da vergüenza, parranda de desocupados”, “Gente tan desocupada haciendo publicaciones falsas”, “Pasan por encima del dolor ajeno” y “Como sociedad estamos mal”.

