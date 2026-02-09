Colombia

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

La colombiana optó por un diseño de la creativa Ann Demeulemeester presentado en la Semana de la Moda de París en enero como parte de la colección de Primavera - Verano

Karol G fue una de
Karol G fue una de las invitadas a la casita de Bad Bunny en su presentación del Super Bowl 2026 - crédito Chris Graythen/Getty Images/AFP

El Super Bowl 2026, además de ser uno de los eventos deportivos más esperados del cierre de la temporada de fútbol americano, este año se convirtió también en una pasarela global cuando la cantante colombiana Karol G sorprendió al público durante el espectáculo de medio tiempo.

La Bichota sorprendió a los espectadores al aparecer en la aclamada ‘casita de Bad Bunny’ en un escenario, dominado por luces y música, tuvo uno de sus momentos más comentados gracias al vestido que eligió la cantante colombiana.

La colombiana estuvo junto a
La colombiana estuvo junto a figuras como Cardi B y Pedro pascal - crédito @karolg_cloud/IG

La artista, conocida mundialmente por temas como Provenza, Papasito y Latina foreva, apareció junto a otras figuras como Cardi B, Young Miko, Jessica Alba y Pedro Pascal, capturando la atención atención al lucir un vestido en tono marfil de Ann Demeulemeester.

La prenda llamó la atención por ser elaborada completamente en una tela transparente y con una textura que evocaba una telaraña, destacada por su acabado desgastado y la presencia de hilos sueltos, aportando un aire crudo y deconstruido que caracteriza a la diseñadora.

Prendas similares se presentaron al inicio de 2026 cuando la diseñadora mostró su colección Primavera - Verano para la temporada, pero sufriendo algunas modificaciones para la artista y que su cuerpo fuera considerado el maniquí perfecto alargando sus piernas, dándole el toque de elegancia que la caracteriza y sirviendo moda al máximo nivel como lo ha hecho en repetidas ocasiones.

La Bichota llevó un vestido
La Bichota llevó un vestido de la diseñadora Ann Demeulemeester - crédito @karolg_cloud/IG

El diseño no solo brilló por su audacia. El vestido presentaba una abertura alta que facilitó los movimientos de Karol G en el escenario y añadió un punto visual de impacto. Las mangas largas y el escote caído sobre los hombros equilibraron la transparencia del tejido, generando un contraste entre cobertura y exposición.

Por otro lado, el dobladillo asimétrico reforzó la sensación de una prenda con historia y uso, en lugar de una pieza pulida.

La cantante complementó su elección con collares de plata en capas, entre los que sobresalían dos cruces grandes. El peinado también despertó comentarios, pues el tono rubio con algunas ondas suelto y voluminoso, acompañado de un maquillaje suave con acentuación en sus ojos y labios en tono neutro, fue el equilibrio perfecto para no robarle protagonismo.

Imágenes compartidas por sus seguidores en redes sociales Instagram permitieron apreciar estos detalles de su propuesta con las respectivas modificaciones al original del modelo en pasarela durante el Fashion Week de París.

El vestido transparente de Karol
El vestido transparente de Karol G que llamó la atención - crédito @karog_cloud/IG

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. El look de Karol G circuló rápidamente en línea, consolidando la conexión entre la música y la moda en el espectáculo del Super Bowl y reafirmando el estatus de la colombiana como referente de estilo y audacia sobre el escenario.

Otros colombianos presentes en el Super Bowl

No solamente fue la presencia de Karol G la que llamó la atención de los internautas, pues Sofía Vergara también se mostró emocionada con la actuación de Bad Bunny desde el palco en el que se encontraba.

La barranquillera se movió al ritmo de las canciones que interpretó el boricua frente a los miles de asistentes y los millones de personas que vieron el espectáculo de medio tiempo a través de las pantallas de sus diferentes dispositivos.

Sofía Vergara y su reacción
Sofía Vergara y su reacción al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin por su parte fue abordado en la calle por TMZ Sports, que le realizó algunas preguntas relacionadas con la participación del puertorriqueño en el evento, centradas especialmente en la incertidumbre alrededor de cómo recibirían los estadounidenses el espectáculo. Esto debido a que el elegido por la NFL cantaría en español y la barrera idiomática podría resultar un obstáculo.

Inicialmente le preguntaron a Balvin cuál canción de Bad Bunny le gustaría escuchar en el Super Bowl, a lo que respondió en inglés: “Todas. Es mi amigo”.

“Solo tienen que subirse al flow. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿sabes? Solo sígannos, no importa. Yo aprendí, crecí escuchando hip hop y no sabía lo que decían, solo me dejaba llevar por la vibra", expresó.

